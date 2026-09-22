MediaTek ने लॉन्च किया पहला लैपटॉप चिप, Lenovo Googlebook के साथ होगा डेब्यू
MediaTek ने Dimensity CX C10 Max चिप लॉन्च किया है जो 3nm प्रोसेस पर बना है और Lenovo के आने वाले Googlebook में इस्तेमाल होगा.
Published : September 22, 2026 at 5:11 PM IST
हैदराबाद: मीडियाटेक ने अपना पहला लैपटॉप चिप लॉन्च कर दिया है. इसका नाम MediaTek Dimensity CX C10 Max है. यह कंपनी की नई डाइमेंसिटी कंप्यूट एक्सपीरियंसेज़ यानी CX सीरीज का फ्लैगशिप चिप है. यह चिप आने वाले Lenovo Googlebook में इस्तेमाल होगा. आपको बता दें कि गूगलबूक को भी गूगल ने कल ही लॉन्च किया है.
ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, यह चिप TSMC की एडवांस्ड 3nm प्रोसेस पर बना है. इसमें ऑल बिग कोर डिज़ाइन का ऑक्टा-कोर CPU लगा है. इसमें Cortex-X925, तीन Cortex-X4 और चार Cortex-A720 कोर हैं. इसके साथ 11-कोर GPU भी है. मीडियाटेक की आठवीं जनरेशन NPU यानी NPU 890 को भी इस चिपसेट में फिट किया गया है. जो एआई रिलेटेड कामों के लिए 55 TOPS तक की पावर देता है.
मीडियाटेक लैपटॉप चिप की खास बातें
यह चिप इतना पावर एफिशिएंट है कि कंपनियां इससे पतले, हल्के और फैनलेस लैपटॉप बना सकती हैं. इस चिप वाले लैपटॉप की बैटरी पूरे दिन चल सकती है. यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और स्मार्ट असिस्टेंट जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है.
MediaTek NPU 890 जेमिनी इंटेलिजेंस फीचर्स को सपोर्ट करता है. इसमें जवाब तेज मिलते हैं और प्राइवेसी भी बेहतर रहती है. कैमरे के लिए इस चिपसेट में Imagiq 1090 ISP लगा है. इसकी मदद से यह 32MP तक के सेंसर को सपोर्ट कर सकता है और उसके जरिए लैपटॉप में HDR वीडियो, स्मूथ जूम और बेहतर फोकस की सुविधा मिलती है. वीडियो कॉल और लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल साफ और अच्छी दिखेगी.
- प्रीमियम और अल्ट्रा-पोर्टेबल गूगलबूक डिवाइस के लिए बनाया गया
- TSMC 3nm प्रोसेस पर बना
- All Big Core octa-core CPU + 11-core GPU + NPU 890
- NPU 890 से अधिकतम 55 TOPS AI परफॉर्मेंस
- पतले, हल्के और fanless डिवाइस के लिए पावर-एफिशिएंट
- पूरे दिन की बैटरी लाइफ + मजबूत मल्टीटास्किंग
- Gemini Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है
- Imagiq 1090 ISP – 32MP कैमरा + हाई-क्वालिटी HDR वीडियो
- Wi-Fi 7 (7.3Gbps तक) + Dual-engine Bluetooth 6.0
- Agentic AI और डिमांडिंग टास्क को आसानी से हैंडल करता है
कनेक्टिविटी और बाकी फीचर्स
मीडियाटेक का यह नया लैपटॉप चिप Wi-Fi 7 सपोर्ट है जो 7.3Gbps तक की स्पीड दे सकता है. इसमें डुअल-इंजन Bluetooth 6.0 भी है. हालांकि, गूगलबूक में Bluetooth 6.0 नहीं होगा. मीडियाटेक का कहना है कि यह चिप डिमांडिंग कामों को आसानी से संभालेगी और अल्ट्रा-फास्ट मल्टीटास्किंग भी करके देगी.
आपको बता दें कि फोन चिप बनाने वाले कंपनी मीडियाटेक काफी लंबे वक्त से गूगल के साथ काम कर रही है. अब कंपनी लैपटॉप चिप लॉन्च किया है और गूगलबूक प्लेटफॉर्म पर भी अपनी ताकत दिखाने वाला है.