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MediaTek ने लॉन्च किया पहला लैपटॉप चिप, Lenovo Googlebook के साथ होगा डेब्यू

यह चिप फैनलेस डिजाइन और पूरे दिन की बैटरी लाइफ के साथ तेज AI परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है. ( Image Credit: Mediatek )

हैदराबाद: मीडियाटेक ने अपना पहला लैपटॉप चिप लॉन्च कर दिया है. इसका नाम MediaTek Dimensity CX C10 Max है. यह कंपनी की नई डाइमेंसिटी कंप्यूट एक्सपीरियंसेज़ यानी CX सीरीज का फ्लैगशिप चिप है. यह चिप आने वाले Lenovo Googlebook में इस्तेमाल होगा. आपको बता दें कि गूगलबूक को भी गूगल ने कल ही लॉन्च किया है. ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, यह चिप TSMC की एडवांस्ड 3nm प्रोसेस पर बना है. इसमें ऑल बिग कोर डिज़ाइन का ऑक्टा-कोर CPU लगा है. इसमें Cortex-X925, तीन Cortex-X4 और चार Cortex-A720 कोर हैं. इसके साथ 11-कोर GPU भी है. मीडियाटेक की आठवीं जनरेशन NPU यानी NPU 890 को भी इस चिपसेट में फिट किया गया है. जो एआई रिलेटेड कामों के लिए 55 TOPS तक की पावर देता है. मीडियाटेक लैपटॉप चिप की खास बातें यह चिप इतना पावर एफिशिएंट है कि कंपनियां इससे पतले, हल्के और फैनलेस लैपटॉप बना सकती हैं. इस चिप वाले लैपटॉप की बैटरी पूरे दिन चल सकती है. यह लैपटॉप मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और स्मार्ट असिस्टेंट जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है.