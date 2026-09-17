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MediaTek ने लॉन्च किया पहला 2nm चिपसेट, Agentic AI स्मार्टफोन युग की होगी शुरुआत!

Dimensity 9600 Pro अब Samsung Exynos 2600, Apple A20 Pro और Snapdragon 8 Elite Gen 6 को सीधी टक्कर देगा. ( Image Credit: MediaTek )

Dimensity 9600 Pro में 8 कोर हैं. दो बहुत तेज कोर, तीन पावरफुल कोर और तीन और कोर हैं, जो स्पीड और बैटरी दोनों का ध्यान रखते हैं. पिछली जनरेशन की तुलना में सिंगल-कोर परफॉर्मेंस 17% और मल्टी-कोर 15% तेज हो गई है. मल्टी-कोर काम करते वक्त पावर खपत 61% कम हो जाती है. इससे फोन ज्यादा देर तक चलेगा और गर्म भी कम होगा.

हैदराबाद: MediaTek ने अपना एक नया फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च किया है. इस चिपसेट का नाम MediaTek Dimensity 9600 Pro है. यह कंपनी का पहला 2nm चिपसेट है. इससे स्मार्टफोन की स्पीड, बैटरी और एआई फीचर्स काफी बेहतर हो जाएंगे. आइए हम आपको मीडियाटेक के इस नए और पावरफुल चिपसेट के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वक्त स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 2nm के कौन-कौन से स्मार्टफोन चिप मौजूद हैं और कौनसे लॉन्च होने वाले हैं.

इस चिप में दो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी NPU लगे हैं. एक कम पावर में हमेशा चलने वाले एआई काम करता है और 40 प्रतिशत बिजली बचाता है. दूसरा बहुत पावरफुल है, जो बड़े एआई मॉडल को फोन के अंदर ही चला सकता है. इसके लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती है. फोन खुद यूज़र की आदतों को समझकर सुझाव दे सकता है. इस कारण इसे एजेंटिक एआई (Agentic AI) कहा जा रहा है.

गेमिंग और कैमरा परफॉर्मेंस बेहतर

इस चिप के साथ फोन में ग्राफिक्स प्रोसेसर 27 प्रतिशत ज्यादा पावरफुल होगा. गेम 85 फ्रेम प्रति सेकंड तक स्मूथ चल सकते हैं. रियलिस्टिक लाइटिंग और रे ट्रेसिंग भी बेहतर है. कैमरे में 4K अल्ट्रा स्लो-मोशन वीडियो, बेहतर कलर और कम रोशनी में भी अच्छी फोटो सपोर्ट मिलता है. MediaTek ने इस 2nm चिप के साथ में Dimensity 9600M भी लॉन्च किया है. यह थोड़ा कम कीमत वाले फोन के लिए है लेकिन AI, गेमिंग और कैमरा फीचर्स लगभग वही रखे गए हैं. दोनों चिप वाले स्मार्टफोन इस साल के अंत तक आ सकते हैं.

2nm रेस में अन्य चैंपियन

2nm चिप की रेस में Dimensity 9600 Pro अकेला नहीं है. मीडियाटेक से पहले एपल और सैमसंग जैसी कंपनियां भी 2nm चिप बना चुकी हैं. Samsung का Exynos 2600 सबसे पहला 2nm चिप है. इसके अलावा Apple ने भी हाल ही में 2nm पर बेस्ड A20 Pro चिप लॉन्च किया था और अब Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 6 और Gen 6 Pro बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जो 2nm बेस्ड चिपसेट होगी. हालांकि, 2nm चिप की रेस में MediaTek ने Snapdragon Summit से पहले कदम बढ़ाकर एक अच्छी लीड हासिल कर ली है.