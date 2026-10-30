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नई Maserati GT2 Stradale सुपरकार भारत में हुई लॉन्च, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Maserati GT2 Stradale भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Maserati )

हैदराबाद: सुपरकार निर्माता कंपनी Maserati ने अपनी नई Maserati GT2 Stradale को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. बता दें कि यह एक रोड-लीगल सुपरकार है, जिसे GT2 रेस कार के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे सड़कों पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू होने से पहले, नई GT2 Stradale की कीमत 5.71 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा शामिल नहीं हैं. वहीं, FTA लागू होने के बाद इसकी कीमत में 38 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.

Maserati GT2 Stradale (फोटो - Maserati) खास बात यह है कि दुनिया भर में इसकी केवल 914 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी. यह संख्या 1914 के साल को दर्शाती है, जब Maserati की स्थापना हुई थी. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि भारत के लिए इसकी कितनी यूनिट्स आवंटित की गई हैं. नई Maserati GT2 Stradale का पावरट्रेन

इस कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो GT2 Stradale में 3.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V6 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 631 bhp की पावर और 729 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह पावर, सिर्फ ट्रैक के लिए बनी GT2 के मुकाबले 9.8 bhp ज्यादा है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है, जो पिछले व्हील्स को पावर पहुंचाता है. Maserati GT2 Stradale (फोटो - Maserati) Maserati ने दावा किया है कि यह कार सिर्फ 2.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 324 kmph है. नई GT2 Stradale में चार ड्राइविंग मोड - Corsa, Sport, GT और Wet - मिलते हैं.