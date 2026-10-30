नई Maserati GT2 Stradale सुपरकार भारत में हुई लॉन्च, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Maserati ने अपनी नई Maserati GT2 Stradale को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 5.71 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 30, 2026 at 4:05 PM IST
हैदराबाद: सुपरकार निर्माता कंपनी Maserati ने अपनी नई Maserati GT2 Stradale को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. बता दें कि यह एक रोड-लीगल सुपरकार है, जिसे GT2 रेस कार के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे सड़कों पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है.
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) लागू होने से पहले, नई GT2 Stradale की कीमत 5.71 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ऑप्शनल एक्स्ट्रा शामिल नहीं हैं. वहीं, FTA लागू होने के बाद इसकी कीमत में 38 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है.
खास बात यह है कि दुनिया भर में इसकी केवल 914 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी. यह संख्या 1914 के साल को दर्शाती है, जब Maserati की स्थापना हुई थी. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि भारत के लिए इसकी कितनी यूनिट्स आवंटित की गई हैं.
नई Maserati GT2 Stradale का पावरट्रेन
इस कार में मिलने वाले इंजन की बात करें तो GT2 Stradale में 3.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V6 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 631 bhp की पावर और 729 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह पावर, सिर्फ ट्रैक के लिए बनी GT2 के मुकाबले 9.8 bhp ज्यादा है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है, जो पिछले व्हील्स को पावर पहुंचाता है.
Maserati ने दावा किया है कि यह कार सिर्फ 2.8 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 324 kmph है. नई GT2 Stradale में चार ड्राइविंग मोड - Corsa, Sport, GT और Wet - मिलते हैं.
नई Maserati GT2 Stradale का डिजाइन
केवल ट्रैक के लिए बनी GT2 से अलग, नई Stradale में से प्रमुख रेसिंग ग्राफिक्स को हटा दिया गया है, जिससे इसे एक संयमित लुक मिलता है. इसमें एयरफ्लो और कूलिंग को बेहतर बनाने के लिए एक नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बम्पर दिया गया है. इसके साथ ही, कार के C-पिलर के पास साइड वेंट्स भी दिए गए हैं, जो इसके रेसिंग वर्ज़न में मौजूद वेंट्स से मिलते-जुलते हैं.
किसी भी सुपरकार में वजन कम रखना बहुत अहम होता है, और कंपनी ने यहां भी कुछ ऐसा ही किया है. इस कार में कई कार्बन-फाइबर पार्ट्स दिए गए हैं, जिससे इसका वजन कम हो जाता है और यह MC20 के मुकाबले 60 kg हल्की है. हालांकि, इसका एयरोडायनामिक पैकेज बिल्कुल भी साधारण नहीं है.
Maserati ने दावा किया है कि यह कार 500 kg का डाउनफोर्स पैदा करती है. ऐसा करना इसके बेहतरीन एयरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से मुमकिन हुआ है, जिसमें कार्बन-फाइबर बॉडी पार्ट्स, एक रेसिंग डिफ्यूज़र और तीन एडजस्टमेंट पोज़िशन वाला एक बड़ा रियर विंग शामिल है.
नई Maserati GT2 Stradale का इंटीरियर
कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो नई Maserati GT2 Stradale का इंटीरियर लेआउट काफी हद तक Maserati MC20 से मिलता जुलता है, जिसमें एक आयताकार इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया गया है. केबिन के ज्यादातर हिस्से को अल्कांतारा लेदर से कवर किया गया है, और इसमें दो साइज़ की हल्की कार्बन-फाइबर रेसिंग सीट्स लगाई गई हैं.
इनके साथ फोर-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं, और स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील में कार्बन-फाइबर पैडल शिफ्टर्स लगाए गए हैं. भारत में Maserati GT 2 Stradale को कंपनी ने ग्रेकेल, ग्रैनटुरिस्मो और ग्रैनकैब्रियो के फेसलिफ्ट वर्ज़न के साथ लॉन्च किया है.