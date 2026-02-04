ETV Bharat / technology

सिर्फ पांच महीनों में Maruti Victoris ने पार किया 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, जानें क्या है खास

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में घोषणा की है कि उसकी हाल ही में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट SUV, Maruti Victoris को ग्राहकों से ज़बरदस्त डिमांड मिली है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस कार ने सिर्फ पांच महीनों में 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. Maruti Suzuki ने नई Maruti Victoris को सितंबर 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च लॉन्च किया था. इसके अलावा, कंपनी ने 2026 के पहले ही महीने में अकेले Maruti Victoris की 15,240 यूनिट्स बेचीं.

जनवरी 2026 में Maruti Suzuki की बिक्री परफॉर्मेंस

खास बात यह है कि इस सफलता से Maruti Suzuki की कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में साल-दर-साल 12.38 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो इस महीने 2,25,549 यूनिट्स तक पहुंच गई. खास बात यह है कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बिक्री में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया, जिसमें औसत मासिक बिक्री पिछले वित्त वर्ष के लगभग 10,000 यूनिट्स से बढ़कर मौजूदा समय में 21,000 यूनिट्स से ज़्यादा हो गई है.

Maruti Suzuki Victoris का एक्सटीरियर

जानकारी के अनुसार Maruti Suzuki Victoris को कंपनी की ही Maruti Grand Vitara के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. हालांकि, इसे प्रीमियम NEXA चेन के बजाय बड़े Arena रिटेल नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाता है. कंपनी के इस फैसले से यह पक्का होता है कि यह गाड़ी पूरे भारत में ज़्यादा और अलग-अलग तरह के कस्टमर्स तक पहुंच सकेगी.

आकार की बात करें तो इस SUV की लंबाई 4,360mm और व्हीलबेस 2,600mm है. कंपनी इस कार को 10.49 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेच रही है. इसके अलावा, इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें LED लाइटिंग, 17-इंच अलॉय व्हील्स और ऑप्शनल रैफिन पैकेज शामिल हैं.