सिर्फ पांच महीनों में Maruti Victoris ने पार किया 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा, जानें क्या है खास
Maruti Suzuki ने बताया कि उसकी कॉम्पैक्ट SUV, Maruti Victoris ने सिर्फ पांच महीनों में 50,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.
Published : February 4, 2026 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में घोषणा की है कि उसकी हाल ही में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट SUV, Maruti Victoris को ग्राहकों से ज़बरदस्त डिमांड मिली है. कंपनी ने जानकारी दी है कि इस कार ने सिर्फ पांच महीनों में 50,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. Maruti Suzuki ने नई Maruti Victoris को सितंबर 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च लॉन्च किया था. इसके अलावा, कंपनी ने 2026 के पहले ही महीने में अकेले Maruti Victoris की 15,240 यूनिट्स बेचीं.
जनवरी 2026 में Maruti Suzuki की बिक्री परफॉर्मेंस
खास बात यह है कि इस सफलता से Maruti Suzuki की कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में साल-दर-साल 12.38 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो इस महीने 2,25,549 यूनिट्स तक पहुंच गई. खास बात यह है कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बिक्री में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया, जिसमें औसत मासिक बिक्री पिछले वित्त वर्ष के लगभग 10,000 यूनिट्स से बढ़कर मौजूदा समय में 21,000 यूनिट्स से ज़्यादा हो गई है.
Maruti Suzuki Victoris का एक्सटीरियर
जानकारी के अनुसार Maruti Suzuki Victoris को कंपनी की ही Maruti Grand Vitara के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. हालांकि, इसे प्रीमियम NEXA चेन के बजाय बड़े Arena रिटेल नेटवर्क के ज़रिए बेचा जाता है. कंपनी के इस फैसले से यह पक्का होता है कि यह गाड़ी पूरे भारत में ज़्यादा और अलग-अलग तरह के कस्टमर्स तक पहुंच सकेगी.
आकार की बात करें तो इस SUV की लंबाई 4,360mm और व्हीलबेस 2,600mm है. कंपनी इस कार को 10.49 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच बेच रही है. इसके अलावा, इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें LED लाइटिंग, 17-इंच अलॉय व्हील्स और ऑप्शनल रैफिन पैकेज शामिल हैं.
Maruti Suzuki Victoris का इंटीरियर और फीचर्स
इसके अलावा, Maruti Victoris के इंटीरियर की बात करें तो इसमें डुअल-टोन ब्लैक-एंड-आइवरी कलर स्कीम और पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसमें केबिन के सेंटर में 10.01-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. Maruti Victoris के केबिन में आठ-स्पीकर इन्फिनिटी ऑडियो सिस्टम, 8-वे पावर्ड सीट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
Maruti Suzuki Victoris का पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो Maruti Suzuki Victoris में कई पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन वाला स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट, EV मोड वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन और बॉडी के नीचे टैंक वाला S-CNG विकल्प शामिल है. स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है.
यह इंजन 101.64 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसके अलावा, यह पावरट्रेन स्मार्ट हाइब्रिड, ऑल ग्रिप सेलेक्ट और S-CNG वेरिएंट में भी मौजूद है. वहीं दूसरी ओर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है, जो इंजन से 91.18 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.
Maruti Suzuki Victoris के सेफ्टी फीचर्स
सेफ्टी की बात करें तो Maruti Suzuki Victoris को भारत NCAP से फाइव-स्टार रेटिंग मिली है. फीचर्स पर नजर डालें तो Maruti Suzuki की इस कॉम्पैक्ट SUV में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.