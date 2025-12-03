ETV Bharat / technology

भारत में पेश हुई Maruti Suzuki की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara, जाने कितनी होगी रेंज

Maruti Suzuki ने आधिकारिक तौर पर अपनी इंडिया-स्पेक Maruti e-Vitara को पेश कर दिया है. भारत में यह कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार है.

Maruti Suzuki e Vitara Unveiled
Maruti Suzuki e Vitara का खुलासा (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 11:10 AM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने आधिकारिक तौर पर अपनी इंडिया-स्पेक Maruti e-Vitara को पेश कर दिया है, जो कंपनी की भारत के लिए पहली फुल इलेक्ट्रिक कार है. इस कार को इस साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था.

इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन अगस्त 2025 में कंपनी के गुजरात में हंसलपुर प्लांट में शुरू हुआ, जिसके बाद इसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया. इस इलेक्ट्रिक कार को Bharat NCAP टेस्टिंग के तहत भी इसकी जांच की गई है, जहां इसे एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है.

Maruti e Vitara का बैटरी पैक और आउटपुट
भारतीय बाजार के लिए, कंपनी ने Maruti e-Vitara को इंटरनेशनल-स्पेक वाले ही दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए हैं. इस कार को कुल तीन वेरिएंट: Delta, Zeta और Alpha में पेश किया गया है, जिनमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी का विकल्प मिलता है. इसकी बड़ी बैटरी को टॉप दो ट्रिम में पेश किया जाएगा. वहीं इसका Delta वेरिएंट छोटे बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड मोटर के साथ आता है,

यह मोटर 142 bhp की पावर और 192.5 Nm का टॉर्क बनाती है. वहीं, इसका हाई-स्पेक वेरिएंट 172 bhp की पावर बनाता है. इसकी बड़ी 61 kWh बैटरी के बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 543 km (ARAI) तक की रेंज प्रदान करती है. कंपनी ने इस कार को बैटरी एज़ ए सर्विस (BaaS) स्कीम के साथ भी पेश किया है, साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिल रहा है.

Maruti e Vitara का एक्सटीरियर
इसकी डिज़ाइन का बात करें तो Maruti e-Vitara काफी हद तक EVX कॉन्सेप्ट से मिलती-जुलती है, जिसमें इसके शार्प हेडलैंप, Y-शेप के DRLs, और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर खास क्लैडिंग है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप दिया गया है.

इस SUV की लंबाई 4,275 mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,640 mm है, और इसका टर्निंग रेडियस 5.2-मीटर है. एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इस कार में रियर व्हील आर्च पर एक साफ़ उभार और C-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल शामिल हैं. Maruti e-Vitara के कलर पैलेट में चार डुअल-टोन स्कीम के साथ सात मोनोटोन कलर ऑप्शन शामिल हैं.

Maruti e Vitara का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, Maruti e-Vitara का लेआउट भारत में अभी बिक रहे दूसरे मारुति मॉडल्स से अलग है. इसके डैशबोर्ड पर 10.25-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन लगाई गई है, जिसके साथ 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसमें रेक्टेंगुलर AC वेंट, दो-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन हैं.

Maruti e Vitara के फीचर्स
इस कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, चार स्पीकर और एक ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियर-व्यू मिरर शामिल हैं. इसके हायर वेरिएंट में 19-इंच के एलॉय व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और फ्रंट फॉग लैंप मिलते हैं.

Maruti e Vitara की बुकिंग और लॉन्च
कंपनी ने जानकारी दी है कि Maruti e-Vitara की बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कार निर्माता कंपनी कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले महीने में कीमतों की घोषणा कर सकती है.

