ETV Bharat / technology

भारत में पेश हुई Maruti Suzuki की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara, जाने कितनी होगी रेंज

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने आधिकारिक तौर पर अपनी इंडिया-स्पेक Maruti e-Vitara को पेश कर दिया है, जो कंपनी की भारत के लिए पहली फुल इलेक्ट्रिक कार है. इस कार को इस साल की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था.

इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन अगस्त 2025 में कंपनी के गुजरात में हंसलपुर प्लांट में शुरू हुआ, जिसके बाद इसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया. इस इलेक्ट्रिक कार को Bharat NCAP टेस्टिंग के तहत भी इसकी जांच की गई है, जहां इसे एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है.

Maruti e Vitara का बैटरी पैक और आउटपुट

भारतीय बाजार के लिए, कंपनी ने Maruti e-Vitara को इंटरनेशनल-स्पेक वाले ही दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए हैं. इस कार को कुल तीन वेरिएंट: Delta, Zeta और Alpha में पेश किया गया है, जिनमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी का विकल्प मिलता है. इसकी बड़ी बैटरी को टॉप दो ट्रिम में पेश किया जाएगा. वहीं इसका Delta वेरिएंट छोटे बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड मोटर के साथ आता है,

यह मोटर 142 bhp की पावर और 192.5 Nm का टॉर्क बनाती है. वहीं, इसका हाई-स्पेक वेरिएंट 172 bhp की पावर बनाता है. इसकी बड़ी 61 kWh बैटरी के बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 543 km (ARAI) तक की रेंज प्रदान करती है. कंपनी ने इस कार को बैटरी एज़ ए सर्विस (BaaS) स्कीम के साथ भी पेश किया है, साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिल रहा है.

Maruti e Vitara का एक्सटीरियर

इसकी डिज़ाइन का बात करें तो Maruti e-Vitara काफी हद तक EVX कॉन्सेप्ट से मिलती-जुलती है, जिसमें इसके शार्प हेडलैंप, Y-शेप के DRLs, और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर खास क्लैडिंग है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप दिया गया है.