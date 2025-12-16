मारुति सुजुकी अगले कुछ सालों में EV कंपोनेंट्स का करेगी लोकलाइज़ेशन, जानें क्या है कंपनी का प्लान
Maruti Suzuki भारत में पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए बैटरी प्रोडक्शन और दूसरे कंपोनेंट्स को लोकलाइज़ करने की योजना बना रही है.
Published : December 16, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India अगले कुछ सालों में भारतीय बाजार में पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करने के हिस्से के तौर पर बैटरी प्रोडक्शन और दूसरे ज़रूरी कंपोनेंट्स को लोकलाइज़ करने की योजना बना रही है.
कंपनी अगले साल घरेलू बाज़ार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti Suzuki e-Vitara लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी इसकी लॉन्च के साथ खरीदारों में भरोसा जगाना चाहती है, क्योंकि वह पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करना चाहती है.
Maruti Suzuki India के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "अभी हम बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हां, हमारे पास लोकलाइजेशन का प्लान है. अगले कुछ सालों में इसे फेज वाइज तरीके से लागू करने की पूरी तैयारी है." उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तभी बढ़ेगा जब कंज्यूमर को घर में प्राइमरी कार के तौर पर इसे खरीदने का भरोसा होगा.
उन्होंने आगे कहा कि, "हमारा मानना है कि ग्राहक EVs को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं. जो शुरुआती प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे, और उनसे मिले अनुभवों ने लोगों के मन में ड्राइविंग रेंज को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा कर दी है. आज तक जो ग्राहक EV गाड़ी खरीद रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इसे सेकेंडरी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे."
बनर्जी ने कहा कि, "यह प्राइमरी कार नहीं है, क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए खरीदार रिस्क नहीं लेना चाहता. इसलिए अगर वह अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहता है, तो वह EV नहीं, बल्कि ICE या कोई दूसरी गाड़ी खरीदता है." वित्त वर्ष 2030 तक, Maruti Suzuki की योजना अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पांच EV मॉडल शामिल करने की है.
बनर्जी ने कहा कि, "तब तक, इंडस्ट्री करीब 5.5-6 मिलियन की होगी, और EV की पैठ करीब 13-15 प्रतिशत होगी. लेकिन यह GST 2.0 से पहले की बात थी. इसलिए, अब हमें मार्केट का फिर से आकलन करना होगा क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि GST 2.0 के बाद, EVs की पैठ कम हो रही है. इसे करने का सही समय अगले फाइनेंशियल ईयर होगा."
बनर्जी ने देश में EV अपनाने में सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर ड्राइविंग रेंज, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आफ्टर-सेल्स सर्विस और रीसेल वैल्यू में आने वाली चुनौतियों को गिनाया. बनर्जी ने कहा कि, "हम ग्राहकों में EV खरीदने से पहले भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर खरीदार पूरे इकोसिस्टम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वह EV नहीं खरीदेगा."
बता दें कि कार निर्माता के पास पूरे भारत में 1,100 शहरों में 1,500 EV-इनेबल्ड वर्कशॉप होंगी. कंपनी ने पहले ही 2,000 चार्जिंग पॉइंट लगा दिए हैं. बनर्जी ने कहा कि, "रीसेल वैल्यू के लिए हमारे पास एक एश्योर्ड बायबैक स्कीम और सब्सक्रिप्शन स्कीम भी होगी."
EV इकोसिस्टम की कमी को एक बड़ी कमी मानते हुए उन्होंने कहा कि EV इंडस्ट्री इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ रही है. बनर्जी ने कहा कि "OEMs को सबसे पहले प्रोडक्ट्स अच्छे बनाने चाहिए, अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस देनी चाहिए, और एक अच्छा इकोसिस्टम बनाना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा कि "इससे कस्टमर को ज़्यादा भरोसा मिलता है. Maruti ने पहले ही Maruti e-VITARA का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है और इस मॉडल की 10,000 यूनिट्स 26 मार्केट में भेजी हैं." कार निर्माता कंपनी का लक्ष्य अलग-अलग बॉडीस्टाइल में कई इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की है और पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी है, ताकि वह इस सेगमेंट में लीडरशिप हासिल कर सके.