मारुति सुजुकी अगले कुछ सालों में EV कंपोनेंट्स का करेगी लोकलाइज़ेशन, जानें क्या है कंपनी का प्लान

Maruti Suzuki e-Vitara ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India अगले कुछ सालों में भारतीय बाजार में पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करने के हिस्से के तौर पर बैटरी प्रोडक्शन और दूसरे ज़रूरी कंपोनेंट्स को लोकलाइज़ करने की योजना बना रही है. कंपनी अगले साल घरेलू बाज़ार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti Suzuki e-Vitara लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी इसकी लॉन्च के साथ खरीदारों में भरोसा जगाना चाहती है, क्योंकि वह पूरे EV इकोसिस्टम को मज़बूत करना चाहती है. Maruti Suzuki India के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "अभी हम बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हां, हमारे पास लोकलाइजेशन का प्लान है. अगले कुछ सालों में इसे फेज वाइज तरीके से लागू करने की पूरी तैयारी है." उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तभी बढ़ेगा जब कंज्यूमर को घर में प्राइमरी कार के तौर पर इसे खरीदने का भरोसा होगा. उन्होंने आगे कहा कि, "हमारा मानना ​​है कि ग्राहक EVs को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं. जो शुरुआती प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे, और उनसे मिले अनुभवों ने लोगों के मन में ड्राइविंग रेंज को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा कर दी है. आज तक जो ग्राहक EV गाड़ी खरीद रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग इसे सेकेंडरी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे." बनर्जी ने कहा कि, "यह प्राइमरी कार नहीं है, क्योंकि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए खरीदार रिस्क नहीं लेना चाहता. इसलिए अगर वह अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहता है, तो वह EV नहीं, बल्कि ICE या कोई दूसरी गाड़ी खरीदता है." वित्त वर्ष 2030 तक, Maruti Suzuki की योजना अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पांच EV मॉडल शामिल करने की है.