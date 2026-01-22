ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki गुजरात में बनाएगी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 35,000 करोड़ रुपये करेगी निवेश

मारुति सुजुकी ने नए प्लांट के लिए गुजरात सरकार के साथ किया समझौता ( फोटो - X/CMO Gujarat )

हैदराबाद: बिक्री वॉल्यूम के आधार पर देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी Maruti Suzuki India ने गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है. यह नई फैसिलिटी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा दी गई 1,750 एकड़ ज़मीन पर खोरज में बनेगी. गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, डिप्टी सीएम हर्षभाई सांघवी और मारुति सुजुकी इंडिया के MD हिसाशी टेकुची की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपने की सेरेमनी हुई. Maruti Suzuki की यह आने वाली फैसिलिटी गुजरात में उसका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है. कंपनी के पास पहले से ही अहमदाबाद के पास Suzuki Motor Gujarat Pvt Ltd (SMG) है. नई फैसिलिटी में चार अलग-अलग प्लांट होंगे, और हर प्लांट की सालाना कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट होगी, जिससे आने वाले खोरज प्लांट की कुल कैपेसिटी 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी.