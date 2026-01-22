Maruti Suzuki गुजरात में बनाएगी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 35,000 करोड़ रुपये करेगी निवेश
Maruti Suzuki India ने गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है.
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
हैदराबाद: बिक्री वॉल्यूम के आधार पर देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी Maruti Suzuki India ने गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है. यह नई फैसिलिटी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) द्वारा दी गई 1,750 एकड़ ज़मीन पर खोरज में बनेगी.
गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, डिप्टी सीएम हर्षभाई सांघवी और मारुति सुजुकी इंडिया के MD हिसाशी टेकुची की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट लेटर सौंपने की सेरेमनी हुई.
Maruti Suzuki की यह आने वाली फैसिलिटी गुजरात में उसका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है. कंपनी के पास पहले से ही अहमदाबाद के पास Suzuki Motor Gujarat Pvt Ltd (SMG) है. नई फैसिलिटी में चार अलग-अलग प्लांट होंगे, और हर प्लांट की सालाना कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट होगी, जिससे आने वाले खोरज प्लांट की कुल कैपेसिटी 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી ઉપરાંત મારુતિ સુઝુકીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી હિસાશી તાકેઉચીની ઉપસ્થિતિમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ખોરજમાં GIDC દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાયેલી 1750 એકર જમીન પર ₹35,000 કરોડના રોકાણ સાથે વ્હીકલ… pic.twitter.com/uTec3Wixtr— CMO Gujarat (@CMOGuj) January 17, 2026
गुजरात CMO के अनुसार, नए Maruti Suzuki प्लांट से 12,000 से ज़्यादा लोगों को सीधे रोज़गार मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, आस-पास के इलाकों में सहायक यूनिट्स और MSMEs लगाए जाएंगे, जिससे अनुमानित 7.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी. CMO ने उम्मीद जताई है कि यह इंटीग्रेटेड क्लस्टर गुजरात को ऑटो हब के तौर पर और मज़बूत करेगा.
भारत-गुजरात-जापान संबंधों पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा कि, "यह सिर्फ़ एक नई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में से एक को और मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि जापान यात्रा के दौरान Suzuki के CEO ने गुजरात को 'दूसरा घर' कहा था. फिलहाल, Maruti Suzuki की हरियाणा में तीन और फैसिलिटी हैं, जो गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत में स्थित हैं. नया प्लांट जुड़ने के बाद दोनों राज्यों में कुल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की संख्या पांच हो गई है.