ETV Bharat / technology

नितिन गडकरी ने पेश की E85 फ्लेक्स फ्यूल Maruti Wagon R, जानें क्या है खास

Maruti Wagon R फ्लेक्स फ्यूल अभी सिर्फ़ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा, इसीलिए कार बनाने वाली कंपनी ने कार की कोई कीमत नहीं बताई है. हालांकि, E85 के हिसाब से मैकेनिकल अपडेट को देखते हुए, इसकी कीमत रेगुलर पेट्रोल और CNG वर्शन से ज़्यादा हो सकती है.

बता दें कि Maruti Wagon R फ्लेक्स फ्यूल पूरी तरह से E85 फ्यूल यानी कि 85 प्रतिशत तक इथेनॉल वाले ब्लेंडेड फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब सरकार कच्चे तेल के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है, खासकर चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच यह बहुत जरूरी है.

हैदराबाद: भारत सरकार लगातार पेट्रोल में ज़्यादा इथेनॉल ब्लेडिंग पर जोर दे रही है. इसी के चलते स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी नई Maruti Wagon R फ्लेक्स फ्यूल को पेश किया है, जिससे वह भारत में फ्लेक्स फ्यूल कार लाने वाली पहली कार बनाने वाली कंपनी बन गई है.

Maruti Wagon R फ्लेक्स फ्यूल में क्या है नया

बता दें कि नई Wagon R फ्लेक्स फ्यूल को पहले भी कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, और इसे पहली बार साल 2022 में, और फिर 2024 में भारत मोबिलिटी शो में देखा गया था. हालांकि, पिछले सभी वर्जन प्रोटोटाइप थे, जबकि आज जो प्रदर्शित किया गया है, वह प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल था. जानकारी के अनुसार, यह सिर्फ फ्लीट ऑपरेटर्स और Ola और Uber जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए ही उपलब्ध होगा.

Maruti Wagon R फ्लेक्स फ्यूल का पावरट्रेन

नई Wagon R फ्लेक्स फ्यूल में कंपनी का आजमाया हुआ K12N, 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन E85 फ्यूल के साथ कम्पैटिबल होने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.

कंपनी ने बताया कि यह इंजन E20 से E85 तक के किसी भी इथेनॉल ब्लेंड पर अच्छी तरह काम कर सकता है. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह E100 फ्यूल पर भी चल सकती है. Maruti Suzuki ने Wagon R फ्लेक्स फ्यूल के लिए पावर आउटपुट या फ्यूल एफिशिएंसी जैसे कोई स्पेसिफिकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है.

E85 की भारत में उपलब्धता

Maruti को भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार प्रदर्शित करने पर गर्व है, लेकिन असल में देखा जाए तो देश में इस फ्यूल की उपलब्धता बहुत कम है. E85 के लिए रेगुलर E20 फ्यूल के मुकाबले अलग डिस्पेंसर और स्टोरेज की सुविधा की ज़रूरत होगी, जो अभी बेस स्टैंडर्ड है. हालांकि, केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2027 के आखिर तक 5000 E85 डिस्पेंसर लाने का एक बड़ा प्लान बताया है.

इस इवेंट के दौरान पुरी ने कहा कि, "शुरुआत में हमारे पास दिल्ली-NCR और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में लगभग 50-100 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे. इस साल दिसंबर तक यह बढ़कर 500 स्टेशन हो जाएगा, और भगवान ने चाहा तो अगले साल के आखिर तक बड़े भारतीय शहरों में लगभग 5000 स्टेशन हो जाएंगे." मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि E85 की कीमत अभी के E20 पेट्रोल से काफी कम होगी.