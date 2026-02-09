ETV Bharat / technology

आंध्र प्रदेश में Maruti Suzuki बनाएगी चार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, साइन किया एग्रीमेंट

आंध्र प्रदेश सरकार के साथ Maruti Suzuki ने साइन किया एग्रीमेंट ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ राज्य में चार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ADTTs) बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है.

मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट के तहत, ADTTs को एलुरु, ओंगोल, विज़ियानगरम और अनाकापल्ली में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जगहों पर बनाया जाएगा. Maruti Suzuki के पास इन फेसेलिटीज के शुरू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऑटोमेट करने और मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार होगी.

ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक कैसे करेंगे काम

ये ऑटोमेटेड ट्रैक कम से कम इंसानी दखल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. यहां बनाई जाने वाली हर फैसिलिटी में हाई-डेफिनिशन कैमरे, RFID-बेस्ड सेंसर, रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स और एक इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म दिया गया है.

यह सिस्टम सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है, अपने आप नतीजे जेनरेट करता है और इसका मकसद टेस्टिंग प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

Maruti Suzuki ने कहा कि, "ADTTs की शुरुआत उसके बड़े रोड सेफ्टी प्रयासों का हिस्सा है, जो पांच मुख्य क्षेत्रों पर आधारित हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, शिक्षा, मूल्यांकन, प्रवर्तन और इमरजेंसी केयर शामिल हैं." कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग को ऑटोमेट करने और मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है.