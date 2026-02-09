ETV Bharat / technology

आंध्र प्रदेश में Maruti Suzuki बनाएगी चार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, साइन किया एग्रीमेंट

Maruti Suzuki ने आंध्र प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ राज्य में चार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है.

Maruti Suzuki will build four automated driving test tracks in Andhra Pradesh.
आंध्र प्रदेश सरकार के साथ Maruti Suzuki ने साइन किया एग्रीमेंट (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 1:52 PM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ राज्य में चार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ADTTs) बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है.

मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट के तहत, ADTTs को एलुरु, ओंगोल, विज़ियानगरम और अनाकापल्ली में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की जगहों पर बनाया जाएगा. Maruti Suzuki के पास इन फेसेलिटीज के शुरू होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए ऑटोमेट करने और मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार होगी.

ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक कैसे करेंगे काम
ये ऑटोमेटेड ट्रैक कम से कम इंसानी दखल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. यहां बनाई जाने वाली हर फैसिलिटी में हाई-डेफिनिशन कैमरे, RFID-बेस्ड सेंसर, रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स और एक इंटीग्रेटेड IT प्लेटफॉर्म दिया गया है.

यह सिस्टम सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है, अपने आप नतीजे जेनरेट करता है और इसका मकसद टेस्टिंग प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

Maruti Suzuki ने कहा कि, "ADTTs की शुरुआत उसके बड़े रोड सेफ्टी प्रयासों का हिस्सा है, जो पांच मुख्य क्षेत्रों पर आधारित हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, शिक्षा, मूल्यांकन, प्रवर्तन और इमरजेंसी केयर शामिल हैं." कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग को ऑटोमेट करने और मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है.

देश भर में बढ़ता हुआ विस्तार
आंध्र प्रदेश में चार ट्रैक बनने के साथ ही, Maruti Suzuki का नेशनल ADTT नेटवर्क 81 फैसिलिटीज़ तक फैल जाएगा. इससे पहले, कंपनी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर सहित सात राज्यों में 46 पूरी तरह से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए थे.

इसके अलावा साल 2025 में, Maruti Suzuki ने राजस्थान और तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ क्रमशः 21 और 10 ADTTs स्थापित करने के लिए अलग-अलग एग्रीमेंट भी साइन किए थे.

ऑटोमेटेड टेस्टिंग के अलावा, Maruti Suzuki ने देश भर में आठ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च और 23 रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप भी की है. ये फेसेलिटीज ड्राइवर ट्रेनिंग और रोड सेफ्टी जागरूकता पर फोकस करती हैं.

कंपनी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट्स में भी शामिल है, जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट को सपोर्ट करते हैं, और सड़कों पर इमरजेंसी केयर के नतीजों को बेहतर बनाने के मकसद से फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है.

