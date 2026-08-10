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2031 तक 7 कारें लॉन्च करेगी Maruti Suzuki, SUV सेगमेंट में होगा बड़ा विस्तार

Maruti Suzuki Victoris ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki साल 2031 तक के लिए अपना रोडमैप तैयार कर रही है. कंपनी भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है. Maruti Suzuki अगले पांच सालों में देश में सात SUV लॉन्च कर सकती है. कंपनी का उद्देश्य भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और घरेलू पैसेंजर व्हीकल मार्केट में आगे की ग्रोथ के लिए तैयारी करना है. इसके अलावा, कंपनी अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को भी काफी बढ़ाने की योजना बना रही है. कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, Maruti Suzuki अपने प्लांट से 5,00,000 अतिरिक्त गाड़ियां तैयार करेगी. Maruti Suzuki की 2025-26 की सालाना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि कंपनी ने मीडियम-टर्म में ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर भरोसे के साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की योजनाओं में तेज़ी लाई है. Maruti Suzuki e-Vitara (फोटो - Maruti Suzuki) उन्होंने कहा कि, "मीडियम-टर्म आउटलुक में अपने भरोसे को देखते हुए, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की योजनाओं में तेज़ी लाई. वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, हमने 5,00,000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जोड़ी. ग्राहकों की उम्मीदें तेज़ी से बदल रही हैं." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, "कंपनी का प्लान अगले पांच सालों में सात SUV लॉन्च करने का है, ताकि SUV पोर्टफोलियो को और मज़बूत किया जा सके." ऐसे में देखा जाए तो Maruti Suzuki अपनी ग्रोथ के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है. कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि छोटी कारों के सेगमेंट में वापसी, SUV पोर्टफ़ोलियो को मज़बूत करना, मल्टी-पावरट्रेन रणनीति, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना और एक्सपोर्ट में तेज़ी - ये सभी वे मुख्य कारक हैं, जिनसे ग्रोथ के अगले चरण में मदद मिलने की संभावना है.