2031 तक 7 कारें लॉन्च करेगी Maruti Suzuki, SUV सेगमेंट में होगा बड़ा विस्तार
Maruti Suzuki साल 2031 तक नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी अगले पांच सालों में सात SUV लॉन्च कर सकती है.
Published : August 10, 2026 at 10:31 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki साल 2031 तक के लिए अपना रोडमैप तैयार कर रही है. कंपनी भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में कई नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है. Maruti Suzuki अगले पांच सालों में देश में सात SUV लॉन्च कर सकती है.
कंपनी का उद्देश्य भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और घरेलू पैसेंजर व्हीकल मार्केट में आगे की ग्रोथ के लिए तैयारी करना है. इसके अलावा, कंपनी अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को भी काफी बढ़ाने की योजना बना रही है. कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, Maruti Suzuki अपने प्लांट से 5,00,000 अतिरिक्त गाड़ियां तैयार करेगी.
Maruti Suzuki की 2025-26 की सालाना इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि कंपनी ने मीडियम-टर्म में ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर भरोसे के साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की योजनाओं में तेज़ी लाई है.
उन्होंने कहा कि, "मीडियम-टर्म आउटलुक में अपने भरोसे को देखते हुए, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की योजनाओं में तेज़ी लाई. वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान, हमने 5,00,000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जोड़ी. ग्राहकों की उम्मीदें तेज़ी से बदल रही हैं." इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, "कंपनी का प्लान अगले पांच सालों में सात SUV लॉन्च करने का है, ताकि SUV पोर्टफोलियो को और मज़बूत किया जा सके."
ऐसे में देखा जाए तो Maruti Suzuki अपनी ग्रोथ के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है. कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि छोटी कारों के सेगमेंट में वापसी, SUV पोर्टफ़ोलियो को मज़बूत करना, मल्टी-पावरट्रेन रणनीति, प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाना और एक्सपोर्ट में तेज़ी - ये सभी वे मुख्य कारक हैं, जिनसे ग्रोथ के अगले चरण में मदद मिलने की संभावना है.
SUVs पर ज्यादा फोकस कर रही Maruti Suzuki
बता दें कि Maruti Suzuki अभी भारतीय बाज़ार में अलग-अलग सेगमेंट में Brezza, Vitara और Grand Vitara जैसी SUVs की बिक्री कर रही है. अब, बाजार में SUVs की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, कंपनी इस तेज़ी से बढ़ते सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अगले पांच सालों में सात SUVs बाजार में लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिन्हें अलग-अलग सेगमेंट और अलग-अलग पावरट्रेन कैटेगरी में पेश किया जाएगा.
छोटी कारों की बिक्री में तेज़ी से सुधार की उम्मीद
Maruti Suzuki के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि "कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक भारतीय कार इंडस्ट्री 61 लाख से 63 लाख यूनिट तक बढ़ सकती है. यह अनुमान तब आया, जब Maruti Suzuki ने वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 24.2 लाख गाड़ियां बेचीं और अब तक की सबसे ज़्यादा 4,47,000 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया.
इसके साथ ही, कंपनी को उम्मीद है कि वह बिक्री के अगले दस लाख यूनिट के माइलस्टोन तक पहले के अनुमान से जल्दी पहुंच जाएगी. कंपनी ने लगातार तीसरे साल सालाना बिक्री में 20 लाख का आंकड़ा पार किया. इस ग्रोथ के अनुमान में छोटी कारों की अहम भूमिका है.
वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में Maruti Suzuki की कोशिशें
गाड़ियों के प्रोडक्शन और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के अलावा, Maruti Suzuki वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में भी अपनी कोशिशें तेज़ कर रही है. कंपनी के पास देश में पहले से ही CNG मॉडल्स की एक बड़ी रेंज मौजूद है.
इस रिपोर्ट में भार्गव ने यह संकेत भी दिया कि कंपनी क्लीनर एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए, इम्पोर्टेड CNG की जगह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से मिलने वाली बायोगैस के इस्तेमाल पर ध्यान दे रही है.