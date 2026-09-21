ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने वित्त वर्ष 2027 में 10 लाख ग्रीन गाड़ियां बेचने का रखा लक्ष्य, जानें कंपनी की योजना

Maruti Suzuki Baleno ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd (MSIL) ने इस वित्त वर्ष में 10 लाख 'Green Vehicle' (CNG, हाइब्रिड और EV) बेचने का लक्ष्य रखा है. इसमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और CNG मॉडल में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लाने जैसे बदलावों से मदद मिल रही है. बता दें कि कार मार्केट की लीडर कंपनी Maruti Suzuki ने अपने 'Auto Green Mission' के तहत शुक्रवार को अपनी लोकप्रिय कारों - Maruti Swift, Dzire, और Baleno - के ऑटोमैटिक S-CNG मॉडल लॉन्च किए हैं. CNG कैटेगरी में 70 प्रतिशथ मार्केट शेयर के साथ कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki को पहले इस फाइनेंशियल ईयर में 8 से 9 लाख ग्रीन गाड़ियां बिकने की उम्मीद थी. हालांकि, मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया कि नए ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मॉडल आने के बाद कंपनी ने अपने अनुमान को बढ़ा दिया है. पार्थो बनर्जी ने बताया कि पहले CNG मॉडल पेट्रोल/ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन से पिछड़ जाते थे, क्योंकि उनमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं होता था. पार्थो ने कहा कि "नई Maruti Swift, Dzire और Baleno के ऑटोमैटिक S-CNG मॉडल खास तौर पर उन नए ज़माने के ग्राहकों को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए हैं, जो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते." उन्होंने कहा कि, "वो ऐसे खरीदार होंगे, जो CNG से चलने की कम लागत का फ़ायदा तो चाहते थे, लेकिन ऑटोमैटिक गाड़ी की सुविधा भी नहीं छोड़ना चाहते थे." बनर्जी ने कहा कि, "इससे CNG उन ग्राहकों तक भी पहुंच पाएगी, जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था."