Maruti Suzuki ने लाई Swift, Dzire और Baleno की नई CNG AMT कारें, जानें कीमत और खासियत
मारुति सुजुकी ने पहली बार स्विफ्ट डिजायर और बलेनो की सीएनजी कारों में एएमटी गियर विकल्प दिया है. इससे लोगों को अच्छी माइलेज मिलेगी.
Published : September 19, 2026 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी सबसे पॉपुलर कारों Swift, Dzire और Baleno की CNG वाली नई वैरायटी लॉन्च कर दी है. अब इनमें पहली बार एएमटी यानी ऑटोमैटिक गियर सिस्टम भी मिल रहा है. पहले ये तीनों कारें सिर्फ मैनुअल गियर वाली सीएनजी में ही उपलब्ध थीं. अब ड्राइवर को क्लच पैडल दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गियर अपने आप शिफ्ट हो जाता है और जरूरत पड़ने पर हाथ से भी गियर बदला जा सकता है.
यह लॉन्च त्योहारी सीजन के ऑफर के साथ आया है. Swift CNG AMT की शुरुआती कीमत 7.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. Baleno CNG AMT 8.32 लाख रुपये से और Dzire CNG AMT 8.53 लाख रुपये से उपलब्ध है.
वेरिएंट और कीमत
Swift CNG AMT तीन वेरिएंट में मिलेगी - VXI, VXI (O) और ZXI. Dzire CNG AMT दो वेरिएंट VXI और ZXI में आएगी. Baleno CNG AMT Delta और Zeta वेरिएंट में ऑफर की जा रही है. इन सभी में 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स लगा है जो क्लच को भी अपने आप चलाता है.
|मॉडल
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Swift CNG AMT
|VXI | VXI (O) | ZXI
|7.92 लाख रुपये से शुरू
|Dzire CNG AMT
|VXI | ZXI
|8.32 लाख रुपये से शुरू
|Baleno CNG AMT
|Delta | Zeta
|8.53 लाख रुपये से शुरू
इंजन और माइलेज की पूरी जानकारी
तीनों कारों में एक ही 1.2-लीटर Z12E इंजन दिया गया है. इसमें ड्यूल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग और आइडल स्टार्ट-स्टॉप तकनीक है. पेट्रोल मोड में यग इंजन 82.93 PS पावर और 112.4 Nm टॉर्क देता है. CNG मोड में पावर थोड़ी कम होकर 69.75 PS और टॉर्क 101.8 Nm रह जाता है. माइलेज के मामले में Dzire CNG AMT सबसे आगे है. आजकल भारी ट्रैफिक में भी ये कारें अच्छी माइलेज देती हैं.
- Dzire CNG AMT 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम देती है.
- Swift CNG AMT का माइलेज 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है.
- Baleno CNG AMT 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम रिटर्न करती है.
S-CNG सिस्टम की खासियत
Maruti Suzuki का S-CNG सिस्टम स्टेनलेस स्टील के पाइप और जोड़ों से बना है. इससे जंग और लीकेज का खतरा नहीं रहता. इसमें बिल्ट-इन वायरिंग और सेफ्टी स्विच फीचर्स भी दिए गए हैं, जो सीएनजी भरते टाइम गाड़ी को स्टार्ट होने से रोकता है. आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर इंजन को जरूरत न होने पर बंद कर देता है और फिर चालू कर देता है.
मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बैनर्जी ने बताया कि ग्राहक अब ऐसे ऑटोमैटिक गियर चाहते हैं, जिसमें फ्यूल भी बचता रहे और ट्रैफिक में गाड़ी चलाना आसान भी हो. कंपनी की सीएनसी कारों की बिक्री इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में 58% बढ़ी है. जुलाई 2026 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड 83,000 CNG यूनिट बेची हैं.
लिहाजा, ये नई सीएनजी एएमटी कार उन लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है, जो पेट्रोल की बढ़ती कीमत रे परेशान हैं, लेकिन मैनुअल गियर चलाने में दिक्कत महसूस करते हैं. इस गाड़ी में आसानी और बजट दोनों एक साथ मिल रहे हैं.