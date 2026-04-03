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Maruti Suzuki ने मार्च 2026 में बेचीं 2.25 लाख यूनिट्स कार, 16.72 प्रतिशत की हुई बढ़त

Maruti Suzuki ने मार्च 2026 में कुल 2,25,251 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने 16.72 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है.

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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 3:48 PM IST

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हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने जानकारी दी है कि उसने मार्च 2026 में कुल 2,25,251 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 1,92,984 यूनिट्स की तुलना में 16.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. इसके अलावा, मार्च 2026 में कंपनी की घरेलू बिक्री 1,69,428 यूनिट्स की रही, जो मार्च 2025 में बेची गई 1,53,134 यूनिट्स की तुलना में 10.64 प्रतिशत ज्यादा है.

कंपनी से मिले आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष तक, Maruti Suzuki ने 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 25 में बेची गई 22,34,266 यूनिट्स की तुलना में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में कंपनी की घरेलू बिक्री 3.8 प्रतिशत बढ़कर 19,74,939 हो गई, जो वित्त वर्ष 25 में 19,01,681 थी.

Maruti Suzuki की छोटी कारों की बिक्री
मारुति सुजुकी के मिनी सेगमेंट में Alto और S-Presso शामिल हैं. पिछले साल के मुकाबले इस सेगमेंट की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2026 में इन कारों की 11,741 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो मार्च 2025 में बिकी 11,655 यूनिट्स की तुलना में 0.7 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्शाती है.

हालांकि, वित्त वर्ष 26 में इस सेगमेंट की बिक्री में गिरावट देखने को मिलती है. इस दौरान 1,12,291 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 25 में बिकी 1,25,770 यूनिट्स की तुलना में 10.71 प्रतिशत की गिरावट है.

Maruti Suzuki की कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री
कंपनी के कॉम्पैक्ट सेगमेंट में Ignis, Baleno, Celerio, Dzire, Swift और WagonR शामिल हैं. मार्च 2026 में इस सेगमेंट की कुल 71,789 यूनिट्स बिकीं, जो मार्च 2025 की 61,097 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है. इस सेगमेंट में वित्त वर्ष 25 की 7,70,737 यूनिट्स की बिक्री के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में 4.84 प्रतिशत की और बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे बिक्री का आंकड़ा 8,08,102 यूनिट्स तक पहुंच गया.

Maruti Suzuki की युटिलिटी कारों की बिक्री
कंपनी के यूटिलिटी व्हीकल्स सेगमेंट में Brezza, Ertiga, Victoris, Grand Vitara, Fronx, Invicto, XL6 और हाल ही में लॉन्च हुई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक e Vitara शामिल हैं. कंपनी ने मार्च 2026 में 71,356 यूनिट्स बेचीं, जो मार्च 2025 में बेची गई 61,097 यूनिट्स की तुलना में 16.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. यह सभी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है.

इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 25 में बेची गई 7,20,186 यूनिट्स से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 7,60,987 यूनिट्स बेचने के साथ 5.67 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की. मार्च 2025 में यह आंकड़ा 32,968 यूनिट्स से बढ़कर, मार्च 2026 में कंपनी के निर्यात में लगभग 34 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 47,040 यूनिट्स तक पहुंच गया.

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