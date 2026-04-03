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Maruti Suzuki ने मार्च 2026 में बेचीं 2.25 लाख यूनिट्स कार, 16.72 प्रतिशत की हुई बढ़त

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हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने जानकारी दी है कि उसने मार्च 2026 में कुल 2,25,251 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 1,92,984 यूनिट्स की तुलना में 16.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. इसके अलावा, मार्च 2026 में कंपनी की घरेलू बिक्री 1,69,428 यूनिट्स की रही, जो मार्च 2025 में बेची गई 1,53,134 यूनिट्स की तुलना में 10.64 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी से मिले आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष तक, Maruti Suzuki ने 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 25 में बेची गई 22,34,266 यूनिट्स की तुलना में 8.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है. इसके अलावा, वित्त वर्ष 26 में कंपनी की घरेलू बिक्री 3.8 प्रतिशत बढ़कर 19,74,939 हो गई, जो वित्त वर्ष 25 में 19,01,681 थी. Maruti Suzuki की छोटी कारों की बिक्री

मारुति सुजुकी के मिनी सेगमेंट में Alto और S-Presso शामिल हैं. पिछले साल के मुकाबले इस सेगमेंट की बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है. मार्च 2026 में इन कारों की 11,741 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो मार्च 2025 में बिकी 11,655 यूनिट्स की तुलना में 0.7 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्शाती है. हालांकि, वित्त वर्ष 26 में इस सेगमेंट की बिक्री में गिरावट देखने को मिलती है. इस दौरान 1,12,291 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 25 में बिकी 1,25,770 यूनिट्स की तुलना में 10.71 प्रतिशत की गिरावट है.