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Maruti Suzuki ने वित्त वर्ष 2031 तक रेल डिस्पैच में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी का रखा लक्ष्य

Maruti Suzuki India ने वित्त वर्ष 2031 तक रेल से ट्रांसपोर्ट होने वाले वाहनों का हिस्सा बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है.

Maruti Suzuki
Maruti Suzuki (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 12:05 PM IST

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हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने वित्त वर्ष 2031 तक रेल से ट्रांसपोर्ट होने वाले वाहनों का हिस्सा बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है. कंपनी का यह मौजूदा समय में अभी 26 प्रतिशत है, जो सड़क-आधारित लॉजिस्टिक्स से धीरे-धीरे हटकर दूसरे तरीकों को अपनाने का संकेत देता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का यह कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एमिशन कम करते हुए काम की कुशलता को बढ़ाना है.

साल 2025 में रिकॉर्ड डिस्पैच वॉल्यूम
कार निर्माता Maruti Suzuki ने कैलेंडर वर्ष 2025 में रेल के ज़रिए अपने अब तक के सबसे ज़्यादा सालाना डिस्पैच वॉल्यूम की जानकारी दी है, जिसमें रेलवे नेटवर्क के ज़रिए 5.85 लाख से ज़्यादा वाहन भेजे गए. बता दें कि पिछले एक दशक में, रेल के इस्तेमाल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. यह साल 2016 में सिर्फ़ 5 प्रतिशत से बढ़कर मौजूदा स्तर तक पहुंच गया है.

मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "CY 2025 में, कंपनी ने रेलवे के ज़रिए 5.85 लाख से ज़्यादा गाड़ियां भेजकर एक रिकॉर्ड बनाया. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में रेल मोड का हमारा हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है, साल 2016 में 5 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 26 प्रतिशत हो गया है."

मानेसर प्लांट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
Maruti Suzuki का मानेसर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां कंपनी की इन-प्लांट रेलवे साइडिंग ने जून 2025 में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 1 लाख वाहन डिस्पैच किए हैं. यह फैसेलिटी भारत में किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अपनी तरह की सबसे बड़ी फैसेलिटी है.

आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाती है. गुजरात में पहले से मौजूद एक फैसेलिटी के बाद, यह कंपनी के लिए PM गतिशक्ति पहल के तहत विकसित किया गया दूसरा ऐसा टर्मिनल भी है.

नेटवर्क की व्यापक पहुंच
मानेसर से, Maruti Suzuki 17 लॉजिस्टिक्स हब का इस्तेमाल करके 380 शहरों से जुड़ती है. यह नेटवर्क 'हब-एंड-स्पोक' सिस्टम पर काम करता है, जिससे एक साथ जुड़े रेल मार्गों के ज़रिए कई क्षेत्रों में सामान की कुशल वितरण संभव हो पाता है.

उत्सर्जन में कमी पर ध्यान
ध्यान देने वाली बात यह है कि रेल परिवहन पर बढ़ती निर्भरता के कारण CO2 उत्सर्जन में अनुमानित 16,800 मीट्रिक टन की कमी आई है. कंपनी अपनी लॉजिस्टिक्स रणनीति को अपने लंबे समय के पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ती है.

ताकेउची ने आगे कहा कि, "हमारा लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल-आधारित वाहन डिस्पैच को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए. यह लक्ष्य कुशल और टिकाऊ लॉजिस्टिक्स बनाने की हमारी प्रतिबद्धता और भारत के 'नेट-ज़ीरो' लक्ष्य में योगदान देने के हमारे प्रयास के अनुरूप है."

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