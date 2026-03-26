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Maruti Suzuki ने वित्त वर्ष 2031 तक रेल डिस्पैच में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी का रखा लक्ष्य

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने वित्त वर्ष 2031 तक रेल से ट्रांसपोर्ट होने वाले वाहनों का हिस्सा बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है. कंपनी का यह मौजूदा समय में अभी 26 प्रतिशत है, जो सड़क-आधारित लॉजिस्टिक्स से धीरे-धीरे हटकर दूसरे तरीकों को अपनाने का संकेत देता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का यह कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एमिशन कम करते हुए काम की कुशलता को बढ़ाना है.

साल 2025 में रिकॉर्ड डिस्पैच वॉल्यूम

कार निर्माता Maruti Suzuki ने कैलेंडर वर्ष 2025 में रेल के ज़रिए अपने अब तक के सबसे ज़्यादा सालाना डिस्पैच वॉल्यूम की जानकारी दी है, जिसमें रेलवे नेटवर्क के ज़रिए 5.85 लाख से ज़्यादा वाहन भेजे गए. बता दें कि पिछले एक दशक में, रेल के इस्तेमाल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. यह साल 2016 में सिर्फ़ 5 प्रतिशत से बढ़कर मौजूदा स्तर तक पहुंच गया है.

मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "CY 2025 में, कंपनी ने रेलवे के ज़रिए 5.85 लाख से ज़्यादा गाड़ियां भेजकर एक रिकॉर्ड बनाया. दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में रेल मोड का हमारा हिस्सा तेज़ी से बढ़ा है, साल 2016 में 5 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 26 प्रतिशत हो गया है."

मानेसर प्लांट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

Maruti Suzuki का मानेसर में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां कंपनी की इन-प्लांट रेलवे साइडिंग ने जून 2025 में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 1 लाख वाहन डिस्पैच किए हैं. यह फैसेलिटी भारत में किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर अपनी तरह की सबसे बड़ी फैसेलिटी है.