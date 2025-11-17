ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने Grand Vitara की 39,000 से ज्यादा यूनिट्स बुलाई वापस, जानें क्या है खराबी

Maruti Suzuki की एसयूवी Maruti Suzuki Grand Vitara एक लोकप्रिय कार है. कंपनी द्वारा इसके 39,000 से ज़्यादा यूनिट्स को वापस मंगाया गया है.

Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 12:55 PM IST

हैदराबाद: देश की सबसे कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की एसयूवी Maruti Suzuki Grand Vitara एक लोकप्रिय कार है. हालांकि कंपनी ने अब दिसंबर 2024 और अप्रैल 2025 के बीच निर्मित Maruti Grand Vitara की 39,000 से ज़्यादा यूनिट्स को वापस मंगाया गया है. कार निर्माता कंपनी का कहना है कि प्रभावित वाहनों में फ्यूल लेवल इंडीकेटर और वार्निंग लाइट में गड़बड़ी होने का संदेह है. इस गड़बड़ी से कुल 39,506 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं.

Maruti Suzuki का कहना है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ्यूल लेवल इंडीकेटर में खराबी के कारण वाहन चालक को ईंधन का गलत स्तर दिखा सकता है. हालांकि इस खराबी से सेफ्टी पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन इससे वाहनों में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दर्शाए गए स्तर से कम फ्यूल होने की स्थिति पैदा हो सकती है.

Maruti Suzuki का कहना है कि कंपनी के डीलर और सर्विस सेंटर, रिकॉल से प्रभावित एसयूवी के सभी मालिकों से संपर्क करेंगे और उन्हें निःशुल्क पार्ट्स निरीक्षण और प्रतिस्थापन प्रदान करेंगे.

Maruti Suzuki ने साल 2022 में भारत में Grand Vitara नाम को एक बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में पुनर्जीवित किया है, जिसने कंपनी के लाइन-अप में Maruti S-Cross की जगह ली और प्रतिष्ठित Hyundai Creta को टक्कर दी. Maruti Grand Vitara, Maruti Suzuki-Toyota साझेदारी के तहत विकसित पहला उत्पाद भी था.

इस एसयूवी को Toyota से एक सहयोगी मॉडल - Toyota Urban Criuser Hyryder भी मिला. Maruti Grand Vitara कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ बाजार में बेची जा रही है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल् मिलता है. इसके अलावा 1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिलता है, जो स्टैंडर्ड तौर पर CVT गियरबॉक्स के साथ आता है.

यह नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के कई वेरिएंट में फ़ैक्टरी CNG किट और टॉप वेरिएंट में वैकल्पिक ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है. Maruti Grand Vitara भारतीय बाज़ार में काफी सफल रही है और इस साल की शुरुआत में इसकी बिक्री 3 लाख यूनिट को पार कर गई थी.

