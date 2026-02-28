ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने देश में खोला 200वां NEXA स्टूडियो आउटलेट, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

Maruti Suzuki ने अपने 200वें NEXA स्टूडियो आउटलेट के खुलने की जानकारी दी है. यह कंपनी के लिए एक उपलब्धि है.

Maruti Suzuki opens its 200th Nexa Studio outlet
Maruti Suzuki ने खोला 200वां NEXA स्टूडियो आउटलेट (फोटो - Maruti Suzuki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 1:52 PM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने अपने 200वें NEXA स्टूडियो आउटलेट के खुलने की जानकारी दी है, जो इसके प्रीमियम रिटेल नेटवर्क के लिए एक और मील का पत्थर है. यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब कंपनी छोटे शहरों और उभरते बाज़ारों में NEXA चैनल को मज़बूत कर रही है.

कंपनी ने बताया कि NEXA सेल्स नेटवर्क में अब भारत के 530 से ज़्यादा शहरों में फैले 740 से ज़्यादा आउटलेट शामिल हैं. लोकेशन, मार्केट साइज़ और सेल्स पोटेंशियल के आधार पर, नेटवर्क दो फ़ॉर्मेट में काम करता है, जिसमें पूरे NEXA आउटलेट और छोटा NEXA स्टूडियो फ़ॉर्मेट शामिल हैं.

कार निर्माता Maruti Suzuki India Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि NEXA ब्रांड इनोवेशन, डिज़ाइन और प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस को दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि NEXA स्टूडियोज़ का तेज़ी से रोलआउट कंपनी के इस एक्सपीरियंस को सेमी-अर्बन और नॉन-अर्बन इलाकों में कस्टमर्स तक पहुंचाने के इरादे को दिखाता है, जहां प्रीमियम कार खरीदने के माहौल की डिमांड बढ़ रही है.

कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, इन इलाकों में कस्टमर ज़्यादा बेहतर रिटेल एक्सपीरियंस चाहते हैं. NEXA स्टूडियो फ़ॉर्मेट को इसी डिमांड को पूरा करने के लिए बनाया गया है. बता दें कि Maruti Suzuki ने FY2030-31 के आखिर तक NEXA स्टूडियो आउटलेट्स की कुल संख्या बढ़ाकर 600 करने का टारगेट रखा है.

NEXA Studio कॉन्सेप्ट को अगस्त 2024 में एक कॉम्पैक्ट रिटेल फ़ॉर्मेट के तौर पर पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य NEXA एक्सपीरियंस को नई जगहों तक पहुंचाना था. ये आउटलेट एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट देने वाली इंटीग्रेटेड फ़ैसिलिटी के तौर पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.

कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक, इसके शुरू होने के दो साल से भी कम समय में, Maruti Suzuki ने अपने डीलर पार्टनर्स के साथ मिलकर पूरे देश में 200 NEXA स्टूडियो आउटलेट शुरू कर दिए हैं.

संपादक की पसंद

