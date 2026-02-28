ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने देश में खोला 200वां NEXA स्टूडियो आउटलेट, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने अपने 200वें NEXA स्टूडियो आउटलेट के खुलने की जानकारी दी है, जो इसके प्रीमियम रिटेल नेटवर्क के लिए एक और मील का पत्थर है. यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब कंपनी छोटे शहरों और उभरते बाज़ारों में NEXA चैनल को मज़बूत कर रही है. कंपनी ने बताया कि NEXA सेल्स नेटवर्क में अब भारत के 530 से ज़्यादा शहरों में फैले 740 से ज़्यादा आउटलेट शामिल हैं. लोकेशन, मार्केट साइज़ और सेल्स पोटेंशियल के आधार पर, नेटवर्क दो फ़ॉर्मेट में काम करता है, जिसमें पूरे NEXA आउटलेट और छोटा NEXA स्टूडियो फ़ॉर्मेट शामिल हैं. कार निर्माता Maruti Suzuki India Ltd के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि NEXA ब्रांड इनोवेशन, डिज़ाइन और प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस को दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि NEXA स्टूडियोज़ का तेज़ी से रोलआउट कंपनी के इस एक्सपीरियंस को सेमी-अर्बन और नॉन-अर्बन इलाकों में कस्टमर्स तक पहुंचाने के इरादे को दिखाता है, जहां प्रीमियम कार खरीदने के माहौल की डिमांड बढ़ रही है.