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Maruti Suzuki Ignis भारत में बंद हुई है या नहीं? जानें लेटेस्ट न्यूज़

मारुति सुजुकी इग्निस की बिक्री पर लगभग रोक लग गई है, जिससे यह लोकप्रिय कॉम्पैक्ट हैचबैक अब भारतीय बाजार से धीरे-धीरे गायब होने वाली है.

The Ignis received a mid-life facelift only once, and its sales steadily declined due to the lack of safety features such as six airbags.
इग्निस को सिर्फ एक बार मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला और छह एयरबैग्स जैसी सेफ्टी फीचर्स से वंचित रहने के कारण इसकी सेल्स लगातार घटी. (Image Credit: Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 8:06 PM IST

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हैदराबाद: मारुति सुज़ुकी ने अपने एक लोकप्रिय गाड़ी Maruti Suzuki Ignis को भारत में बंद कर दिया है. अब भारत में इस गाड़ी की बिक्री नहीं होगी. हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने इस फैसले का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कई डीलरशिप में मौजूद ईटीवी भारत के सोर्सेज़ ने कंफर्म किया कि 1 अप्रैल 2026 से ही मारुति के इस कॉम्पैक्ट हैचबैक के नए ऑर्डर को स्वीकार करना बंद कर दिया गया है.

हालांकि, इस आर्टिकल को लिखे जाने तक, हमने जब इंटरनेट पर Maruti Suzuki Ignis को सर्च किया तो हमें Nexa Experience की वेबसाइट पर Maruti Suzuki Ignis को बुक करने का ऑप्शन मिला. हमनें बुकिंग प्रोसेस आगे बढ़ाया और हैदराबाद और नई दिल्ली के कुछ डीलर्स को कॉल करके मारुति सुज़ुकी इंग्निस की बिक्री के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पास गाड़ी बिक्री के लिए उपलब्ध है और उन्हें कंपनी की ओर नए ऑर्डर्स को एक्सेप्ट ना करने के कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं.

हालांकि, उनमें से एक डीलर ने कुछ देर के बाद हमें दोबारा कॉल करके जानकारी दी कि, यह ख़बर सही है. कंपनी ने Maruti Suzuki Ignis की बिक्री बंद कर दी है और अब इस गाड़ी के ऑर्डर्स को स्वीकार नहीं किया जा रहा है.

इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

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