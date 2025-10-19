ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki, Hyundai और Tata Motors ने धनतेरस में दर्ज की बेहतरीन बिक्री, GST 2.0 का असर

त्योहारी सीजन के दौरान कार निर्माता कंपनियों ने बिक्री में बेहतर बिक्री दर्ज की है. तीन प्रमुख कंपनियों ने अपनी बिक्री के आंकड़े दिए हैं.

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (फोटो - Maruti Suzuki)
हैदराबाद: भारत में त्योहारी सीजन अपने चरम पर है, और ऐसे में कार निर्माता कंपनियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस साल धनतेरस का दिन जो कि दो दिनों के लिए मनाया जा रहा है, उसने हाल के दिनों में देखी गई सबसे तेज़ डिलीवरी में से एक को जन्म दिया है.

भारतीय कार बाजार में मौजूद तीन प्रमुख कार निर्माता, Maruti Suzuki, Hyundai Motor India और Tata Motors Passenger Vehicles, ने रीटेल क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसे उद्योग जगत 'GST 2.0 से मिली सकारात्मक धारणा' का समर्थन प्राप्त है.

Maruti Suzuki ने धनतेरस में बिक्री का सबसे बड़ा लक्ष्य
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के लिए, ज़मीनी स्तर पर तेज़ी साफ़ दिखाई दे रही है. धनतेरस का त्योहार शनिवार होने के कारण खरीदारों में थोड़ी झिझक दिखाई दी, लेकिन इसके बाद भी, कंपनी ने 38,500 यूनिट कारों की डिलीवरी पूरी कर ली हैं और उम्मीद जताई है कि आज रात तक यह संख्या 41,000 यूनिट तक पहुंच जाएगी.

Maruti Suzuki के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग एवं सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि कल 10,000 ग्राहक और डिलीवरी लेंगे, जिसका मतलब है कि धनतेरस पर हमें लगभग 51,000 डिलीवरी मिलेंगी, जो कि हमारी अब तक की सर्वाधिक डिलीवरी होगी, तथा पिछले साल की तुलना में लगभग 10,000 यूनिट अधिक होगी."

बनर्जी ने आगे कहा कि, "हमारे शोरूम देर रात तक खुले रहेंगे. कीमतों में संशोधन के बाद से, 4.5 लाख बुकिंग आ चुकी हैं, जिनमें 1 लाख छोटी कारों के ऑर्डर शामिल हैं, और दैनिक बुकिंग औसतन 14,000 यूनिट की हो रही है. खुदरा बिक्री पहले ही 3.25 लाख यूनिट को पार कर चुकी है, जो पिछले साल इसी त्योहारी सीजन की तुलना में 50 प्रतिशत ज़्यादा है, और हम अभी भी गिनती जारी रखे हुए हैं."

Hyundai Motor की बिक्री में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी
देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिक्री वाली कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor India भी त्योहारों को लेकर उत्साह में है. कंपनी को धनतेरस के दौरान लगभग 14,000 डिलीवरी पूरी होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है. Maruti Suzuki की तरह, Hyundai ने भी ग्राहकों की पसंद को पूरा करने के लिए दो-दिवसीय मुहूर्त में डिलीवरी की योजना बनाई है.

कंपनी का कहना है कि, "त्योहारों के उत्साह और उत्साहजनक बाज़ार स्थितियों के कारण Hyundai Motor को ग्राहकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है. GST 2.0 ने खरीदारी की प्रक्रिया में स्पष्टता और आत्मविश्वास जोड़ा है, इसलिए हम डीलरशिप के साथ समन्वय कर रहे हैं, ताकि वाहनों को कुशलतापूर्वक हस्तांतरित किया जा सके."

Tata Motors को त्योहारी सीजन में मांग बढ़ोतरी का भरोसा
Tata Motors Passenger Vehicles में भी बिक्री की रफ्तार उतनी ही मज़बूत है. कंपनी को उभरते बाज़ारों से मिल रही मज़बूत प्रतिक्रिया के मद्देनज़र धनतेरस-दिवाली के दौरान 25,000 से ज़्यादा वाहनों की डिलीवरी की उम्मीद है.

Tata Motors Passenger Vehicles के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी अमित कामत ने कहा कि, "इस साल, क्षेत्रीय मुहूर्तों के अनुसार डिलीवरी दो से तीन दिनों में हो रही है. मांग लगातार बनी हुई है, और GST 2.0 ने मांग को सकारात्मक रूप से बढ़ावा दिया है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में, जहां त्योहारी खरीदारी बेहद पारंपरिक रही है."

