Maruti Suzuki, Hyundai और Tata Motors ने धनतेरस में दर्ज की बेहतरीन बिक्री, GST 2.0 का असर

हैदराबाद: भारत में त्योहारी सीजन अपने चरम पर है, और ऐसे में कार निर्माता कंपनियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस साल धनतेरस का दिन जो कि दो दिनों के लिए मनाया जा रहा है, उसने हाल के दिनों में देखी गई सबसे तेज़ डिलीवरी में से एक को जन्म दिया है.

भारतीय कार बाजार में मौजूद तीन प्रमुख कार निर्माता, Maruti Suzuki, Hyundai Motor India और Tata Motors Passenger Vehicles, ने रीटेल क्षेत्र में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसे उद्योग जगत 'GST 2.0 से मिली सकारात्मक धारणा' का समर्थन प्राप्त है.

Maruti Suzuki ने धनतेरस में बिक्री का सबसे बड़ा लक्ष्य

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के लिए, ज़मीनी स्तर पर तेज़ी साफ़ दिखाई दे रही है. धनतेरस का त्योहार शनिवार होने के कारण खरीदारों में थोड़ी झिझक दिखाई दी, लेकिन इसके बाद भी, कंपनी ने 38,500 यूनिट कारों की डिलीवरी पूरी कर ली हैं और उम्मीद जताई है कि आज रात तक यह संख्या 41,000 यूनिट तक पहुंच जाएगी.

Maruti Suzuki के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग एवं सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि, "हमें उम्मीद है कि कल 10,000 ग्राहक और डिलीवरी लेंगे, जिसका मतलब है कि धनतेरस पर हमें लगभग 51,000 डिलीवरी मिलेंगी, जो कि हमारी अब तक की सर्वाधिक डिलीवरी होगी, तथा पिछले साल की तुलना में लगभग 10,000 यूनिट अधिक होगी."

बनर्जी ने आगे कहा कि, "हमारे शोरूम देर रात तक खुले रहेंगे. कीमतों में संशोधन के बाद से, 4.5 लाख बुकिंग आ चुकी हैं, जिनमें 1 लाख छोटी कारों के ऑर्डर शामिल हैं, और दैनिक बुकिंग औसतन 14,000 यूनिट की हो रही है. खुदरा बिक्री पहले ही 3.25 लाख यूनिट को पार कर चुकी है, जो पिछले साल इसी त्योहारी सीजन की तुलना में 50 प्रतिशत ज़्यादा है, और हम अभी भी गिनती जारी रखे हुए हैं."