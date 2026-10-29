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Maruti Suzuki ने EV निर्यात में 50,000 यूनिट्स का आंकड़ा किया पार

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने घोषणा की है कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात में 50,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. यह उपलब्धि अगस्त 2025 में कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का निर्यात शुरू किए जाने के बाद से हुई शिपमेंट को दर्शाती है.

अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान, भारत से होने वाले इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के निर्यात में कंपनी की हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत रही. Maruti Suzuki e-Vitara ने इस विकास में योगदान दिया है.

बता दें कि कंपनी इस इलेक्ट्रिक SUV का निर्यात लगभग 50 देशों में करती है. इन देशों में यूके, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं. Maruti Suzuki अपने इन इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण गुजरात में अपने हंसलपुर प्लांट में करती है.

बता दें कि इस फेसेलिटी सेंटर ने हाल ही में अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर दस लाख वाहन कर लिया है. इसके साथ ही, खास बात यह है कि यह फेसेलिटी इतनी क्षमता हासिल करने वाली Maruti Suzuki की दुनिया भर में पहली मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी बन गई है. Maruti Suzuki ने हंसलपुर स्थित इस केंद्र में 25,288.7 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

कंपनी फिलहाल लगभग 120 देशों में 16 मॉडल निर्यात करती है. EV निर्यात का यह नया मुकाम कंपनी के विदेशी कामकाज को और मजबूत करता है, क्योंकि कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की वैश्विक पहुंच का विस्तार कर रही है. इसके निर्यात बाजारों में जापान के साथ-साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देश भी शामिल हैं.

सितंबर 2026 के SIAM आंकड़ों के अनुसार, Maruti Suzuki लगातार पांचवें साल भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल निर्यातक कंपनी बन गई है. अप्रैल-जून तिमाही के दौरान, भारत की कुल पैसेंजर व्हीकल ग्रोथ में कंपनी का योगदान लगभग 55 प्रतिशत का रहा. Maruti Suzuki द्वारा निर्यात किए जाने वाले अन्य मॉडलों में Maruti Fronx, Jimny, Swift, Baleno, Dzire और Victoris शामिल हैं.