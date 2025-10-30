Maruti Suzuki Fronx फ्लेक्स फ्यूल अगले साल भारत में हो सकती है लॉन्च, जानें क्या है खास
Japan Mobility Show 2025 में Maruti Fronx FFV कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया है. यह कार E85 पेट्रोल पर चलती है.
Published : October 30, 2025 at 11:30 AM IST
हैदराबाद: मौजूदा समय में चल रहे Japan Mobility Show 2025 में, Maruti Suzuki की मूल कंपनी ने अपनी Maruti Fronx FFV कॉन्सेप्ट प्रदर्शित किया है, जो एक ऐसे इंजन से संचालित है जो E85 पेट्रोल चल सकता है. यह ईंधन 85 प्रतिशत तक इथेनॉल युक्त है. Maruti Suzuki Fronx फ्लेक्स फ्यूल का अंतिम उत्पादन अगले साल किसी समय भारत में आ सकता है.
Maruti Suzuki Fronx फ्लैक्स फ्यूल इंजन
कंपनी ने फिलहाल Maruti Fronx FFV कॉन्सेप्ट के इंजन के सटीक पावर आउटपुट के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह इंजन 20 से 85 प्रतिशत इथेनॉल युक्त पेट्रोल पर चलने में सक्षम है.
इसका मतलब है कि यह भारत में उपलब्ध मौजूदा E20 पेट्रोल पर भी चलेगा, और जब E85 पेट्रोल आएगा, तो Maruti Fronx फ्लेक्स फ्यूल उस पर भी चल सकेगी. भारत सरकार अगले पांच सालों में इथेनॉल मिश्रण को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है, और इससे भी अधिक मिश्रण की दिशा में आगे बढ़ रही है.
Maruti Suzuki Fronx का एक्सटीरियर और इंटीरियर
चमकीले हरे रंग के फ्लेक्स फ्यूल स्टिकर के अलावा, इस Maruti Fronx में इसके स्टैंडर्ड मॉडल के अलावा और कुछ भी खास नहीं है. इसकी लंबाई 3,995 मिमी, चौड़ाई 1,765 मिमी और ऊंचाई 1,550 मिमी ही है, और ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स के अलावा, यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध और जापान को निर्यात किए जाने वाले मॉडल जैसी ही दिखती है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि जापान-स्पेक Maruti Fronx में ADAS सुइट मिलता है. यह कार 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. Suzuki की ऑलग्रिप सिलेक्ट AWD तकनीक एक वैकल्पिक अतिरिक्त है.