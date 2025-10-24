ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने Jimny 5-डोर के 1 लाख यूनिट्स को किया निर्यात, बताई बड़ी उपलब्धि

इस उपलब्धि पर बोलते हुए, Maruti Suzuki India Ltd के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "Maruti Jimny की वैश्विक स्तर पर आधी सदी से भी ज़्यादा की विरासत है. 5-डोर Maruti Jimny का 1 लाख यूनिट निर्यात का आंकड़ा पार करना मारुति सुजुकी के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है."

बता दें कि 5-डोर Maruti Jimny का वैश्विक डेब्यू साल 2023 की शुरुआत में किया गया था, और भारतीय बाज़ार में इसकी बिक्री मई 2023 में शुरू की गई थी. इसके तुरंत बाद कंपनी ने इसका निर्यात शुरू कर दिया था, और मौजूदा समय में इस एसयूवी का उत्पादन केंद्र भारतीय बाज़ार से 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है.

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने घोषणा की है कि कंपनी ने अपनी Maruti Jimny 5-डोर के निर्यात का 1 लाख यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने निर्यात का यह आंकड़ा लगभग 2 साल में पूरा किया है.

हिसाशी ताकेउची ने आगे कहा कि, "हम इस प्रशंसित एसयूवी में दुनिया भर के ग्राहकों के विश्वास के लिए उनके तहे दिल से आभारी हैं. Maruti Jimny के मज़बूत ऑफ-रोड डीएनए, विश्वसनीय प्रदर्शन और बेजोड़ गुणवत्ता ने 100 से ज़्यादा देशों में प्रशंसा अर्जित की है."

Maruti Suzuki Jimny का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

हाल ही में लॉन्च हुई एक नई कार सुजुकी के घरेलू बाजार जापान में जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी, जहां यह एसयूवी Suzuki Jimny Nomade नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध हुई. इस एसयूवी को बाजार में अच्छी मांग मिली और कुछ ही दिनों में इसे 50,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल गईं. हालांकि, वैश्विक बिक्री के मामले में यह सब कुछ आसान नहीं रहा है.

Maruti Jimny 5-डोर को हाल ही में जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में एक महीने से ज़्यादा समय के लिए बंद कर दिया गया था, जहां इसे Maruti Jimny XL के नाम से बेचा गया था. हालांकि, इसकी डिलीवरी अगस्त के अंत में फिर से शुरू हुई.

Maruti Suzuki Jimny का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

अपने छोटे 3-डोर मॉडल की तरह, Maruti Jimny 5-डोर में भी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. इस कार में ऑलग्रिप प्रो फोर-व्हील ड्राइव का फीचर भी दिया गया है. Maruti का कहना है कि Maruti Fronx के बाद, Maruti Jimny 5-डोर भारत से उसका दूसरा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला मॉडल है.