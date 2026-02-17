ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki e-Vitara की शुरुआती कीमत का खुलासा, किराए पर लेनी होगी बैटरी

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जिसमें बैटरी शामिल नहीं है. कंपनी ने बैटरी को BaaS मोड पर पेश किया है, जहां ग्राहकों को हर km चलाने के लिए 3.99 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.

देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने अभी तक कार की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, जिसमें बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) रेंटल प्रोग्राम शामिल नहीं है. Maruti e-Vitara की शुरुआती कीमत डेल्टा ट्रिम में 49kWh बैटरी पैक के लिए है. इस कार की बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हुई है.

बता दें कि Maruti Suzuki ज़्यादातर कॉम्पिटिटर के मुकाबले EV रेस में बहुत बाद में शामिल हुई है. इसके बावजूद, कंपनी ने अभी तक उस कार की पूरी प्राइस लिस्ट नहीं बताई है, जिसे पहली बार एक साल पहले दिखाया गया था. Maruti e-Vitara अभी सिर्फ़ BaaS प्रोग्राम के ज़रिए बेची जा रही है, जिसमें खरीदार सिर्फ़ कार के लिए पेमेंट करता है, बैटरी को छोड़कर, और हर किलोमीटर चलने पर इस्तेमाल हुई बैटरी का रेंटल फ़ीस देता है.

Maruti e Vitara का एक्सटीरियर

इसकी डिज़ाइन का बात करें तो Maruti e-Vitara काफी हद तक EVX कॉन्सेप्ट से मिलती-जुलती है, जिसमें इसके शार्प हेडलैंप, Y-शेप के DRLs, और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर खास क्लैडिंग है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप दिया गया है.

इस SUV की लंबाई 4,275 mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,640 mm है, और इसका टर्निंग रेडियस 5.2-मीटर है. एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इस कार में रियर व्हील आर्च पर एक साफ़ उभार और C-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल शामिल हैं. Maruti e-Vitara के कलर पैलेट में चार डुअल-टोन स्कीम के साथ सात मोनोटोन कलर ऑप्शन शामिल हैं.