Maruti Suzuki e-Vitara की शुरुआती कीमत का खुलासा, किराए पर लेनी होगी बैटरी

Maruti Suzuki ने अपनी इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara की कीमतों का खुलासा कर दिया है. इसकी कीमत 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Maruti Suzuki e-Vitara
Maruti Suzuki e-Vitara की कीमत का खुलासा (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 5:12 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी इलेक्ट्रिक कार Maruti e-Vitara की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 10.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जिसमें बैटरी शामिल नहीं है. कंपनी ने बैटरी को BaaS मोड पर पेश किया है, जहां ग्राहकों को हर km चलाने के लिए 3.99 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे.

देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने अभी तक कार की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा नहीं किया है, जिसमें बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) रेंटल प्रोग्राम शामिल नहीं है. Maruti e-Vitara की शुरुआती कीमत डेल्टा ट्रिम में 49kWh बैटरी पैक के लिए है. इस कार की बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हुई है.

बता दें कि Maruti Suzuki ज़्यादातर कॉम्पिटिटर के मुकाबले EV रेस में बहुत बाद में शामिल हुई है. इसके बावजूद, कंपनी ने अभी तक उस कार की पूरी प्राइस लिस्ट नहीं बताई है, जिसे पहली बार एक साल पहले दिखाया गया था. Maruti e-Vitara अभी सिर्फ़ BaaS प्रोग्राम के ज़रिए बेची जा रही है, जिसमें खरीदार सिर्फ़ कार के लिए पेमेंट करता है, बैटरी को छोड़कर, और हर किलोमीटर चलने पर इस्तेमाल हुई बैटरी का रेंटल फ़ीस देता है.

Maruti e Vitara का एक्सटीरियर
इसकी डिज़ाइन का बात करें तो Maruti e-Vitara काफी हद तक EVX कॉन्सेप्ट से मिलती-जुलती है, जिसमें इसके शार्प हेडलैंप, Y-शेप के DRLs, और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर खास क्लैडिंग है. रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप दिया गया है.

इस SUV की लंबाई 4,275 mm, चौड़ाई 1,800 mm और ऊंचाई 1,640 mm है, और इसका टर्निंग रेडियस 5.2-मीटर है. एक्स्ट्रा डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इस कार में रियर व्हील आर्च पर एक साफ़ उभार और C-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल शामिल हैं. Maruti e-Vitara के कलर पैलेट में चार डुअल-टोन स्कीम के साथ सात मोनोटोन कलर ऑप्शन शामिल हैं.

Maruti e Vitara का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, Maruti e-Vitara का लेआउट भारत में अभी बिक रहे दूसरे मारुति मॉडल्स से अलग है. इसके डैशबोर्ड पर 10.25-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन लगाई गई है, जिसके साथ 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसमें रेक्टेंगुलर AC वेंट, दो-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन हैं.

Maruti e Vitara के फीचर्स
इस कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें की-लेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, चार स्पीकर और एक ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियर-व्यू मिरर शामिल हैं. इसके हायर वेरिएंट में 19-इंच के एलॉय व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और फ्रंट फॉग लैंप मिलते हैं.

Maruti e Vitara का बैटरी पैक और आउटपुट
भारतीय बाजार के लिए, कंपनी ने Maruti e-Vitara को इंटरनेशनल-स्पेक वाले ही दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए हैं. इस कार को कुल तीन वेरिएंट: Delta, Zeta और Alpha में पेश किया गया है, जिनमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी का विकल्प मिलता है. इसकी बड़ी बैटरी को टॉप दो ट्रिम में पेश किया जाएगा. वहीं इसका Delta वेरिएंट छोटे बैटरी पैक और फ्रंट-माउंटेड मोटर के साथ आता है.

यह मोटर 142 bhp की पावर और 192.5 Nm का टॉर्क बनाती है. वहीं, इसका हाई-स्पेक वेरिएंट 172 bhp की पावर बनाता है. इसकी बड़ी 61 kWh बैटरी के बारे में कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 543 km (ARAI) तक की रेंज प्रदान करती है. कंपनी ने इस कार को बैटरी एज़ ए सर्विस (BaaS) स्कीम के साथ भी पेश किया है, साथ ही सब्सक्रिप्शन प्लान भी मिल रहा है.

