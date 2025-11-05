ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने भारत में बेच डालीं 3 करोड़ से ज्यादा कारें, बनाया नया रिकॉर्ड

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने भारतीय बाजार में अपने चार दशक लंबे सफ़र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी भारत में तीन करोड़ संचयी घरेलू बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली पहली और एकमात्र पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी बन गई है. कंपनी ने यह उपलब्धि अपने 42 सालों के परिचालन के दौरान हासिल की है, जिससे देश में बिक्री और बाज़ार हिस्सेदारी दोनों के लिहाज़ से सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत हुई है. Maruti Suzuki की माने तो कंपनी को पहले एक करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार करने में 28 साल और दो महीने लगे, और उसके बाद दो करोड़ की बिक्री का आंकड़ा छूने में सात साल और पांच महीने लगे. पिछली एक करोड़ यूनिट्स की बिक्री रिकॉर्ड छह साल और चार महीने में पूरा किया, जो व्यक्तिगत मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच कंपनी की तेज़ वृद्धि को दर्शाता है. यह लेटेस्ट उपलब्धि Maruti Suzuki की देश भर में व्यापक पहुंच को दर्शाती है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों बाज़ार शामिल हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा समय में पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में 19 मॉडल और 170 से अधिक वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी विविध उत्पाद श्रृंखला और देश भर में 3,800 से ज्यादा बिक्री आउटलेट्स के मजबूत नेटवर्क को देती है. Maruti Suzuki Alto कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

कंपनी की Maruti Alto 47 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के तौर पर पहले स्थान पर बनी हुई है. इसके बाद Maruti Wagon R का स्थान है, जिसकी 34 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेची गई हैं.