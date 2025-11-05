ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki ने भारत में बेच डालीं 3 करोड़ से ज्यादा कारें, बनाया नया रिकॉर्ड

Maruti Suzuki India ने भारतीय बाजार में तीन करोड़ संचयी घरेलू बिक्री का आंकड़ा पार कर दिया है. यह उपलब्धि 42 सालों में मिली.

Maruti Suzuki Alto K10
Maruti Suzuki Alto K10 (फोटो - Maruti Suzuki)
Published : November 5, 2025 at 5:22 PM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Ltd ने भारतीय बाजार में अपने चार दशक लंबे सफ़र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी भारत में तीन करोड़ संचयी घरेलू बिक्री का आंकड़ा पार करने वाली पहली और एकमात्र पैसेंजर व्हीकल निर्माता कंपनी बन गई है.

कंपनी ने यह उपलब्धि अपने 42 सालों के परिचालन के दौरान हासिल की है, जिससे देश में बिक्री और बाज़ार हिस्सेदारी दोनों के लिहाज़ से सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत हुई है.

Maruti Suzuki की माने तो कंपनी को पहले एक करोड़ बिक्री का आंकड़ा पार करने में 28 साल और दो महीने लगे, और उसके बाद दो करोड़ की बिक्री का आंकड़ा छूने में सात साल और पांच महीने लगे. पिछली एक करोड़ यूनिट्स की बिक्री रिकॉर्ड छह साल और चार महीने में पूरा किया, जो व्यक्तिगत मोबिलिटी की बढ़ती मांग के बीच कंपनी की तेज़ वृद्धि को दर्शाता है.

यह लेटेस्ट उपलब्धि Maruti Suzuki की देश भर में व्यापक पहुंच को दर्शाती है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों बाज़ार शामिल हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूदा समय में पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में 19 मॉडल और 170 से अधिक वेरिएंट शामिल हैं. कंपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपनी विविध उत्पाद श्रृंखला और देश भर में 3,800 से ज्यादा बिक्री आउटलेट्स के मजबूत नेटवर्क को देती है.

Maruti Suzuki Alto कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
कंपनी की Maruti Alto 47 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के तौर पर पहले स्थान पर बनी हुई है. इसके बाद Maruti Wagon R का स्थान है, जिसकी 34 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बेची गई हैं.

फिर नाम आता है, Maruti Swift हैचबैक का जिसकी 32 लाख से ज़्यादा यूनिट्स भारतीय बाजार में बेची गई हैं. Maruti Brezza कॉम्पैक्ट एसयूवी और हाल ही में पेश की गई Maruti Fronx क्रॉसओवर भी Maruti Suzuki के शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय मॉडलों की सूची में शामिल हैं.

Maruti Suzuki की ग्रोथ स्ट्रैटजी
बता दें कि कंपनी का सफ़र 14 दिसंबर, 1983 को भारतीय बाजार में शुरू हुआ था, जब कंपनी ने पहली बार Maruti 800 को बाजार में उतारा था. इसकी लॉन्च के साथ ही कंपनी ने भारत में आधुनिक ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत की. तब से, Maruti Suzuki ने भारत में कार स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने और सभी क्षेत्रों में किफायती पैसेंजर व्हीकल तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, Maruti Suzuki India Ltd के प्रबंध निदेशक और सीईओ, हिसाशी ताकेउची ने कहा कि, "जब मैं भारत के कोने-कोने को देखता हूं और सोचता हूं कि 3 करोड़ ग्राहकों ने अपनी मोबिलिटी के सपने को साकार करने के लिए मारुति सुजुकी पर भरोसा जताया है, तो मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर जाता हूं."

उन्होंने आगे कहा कि, "फिर भी, प्रति 1,000 लोगों पर लगभग 33 वाहनों की कार उपलब्धता के साथ, हम जानते हैं कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है. हम मोबिलिटी का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए एक परिसंपत्ति भी बनेंगे."

