Global NCAP क्रैश टेस्ट में Maruti Celerio को मिले 3-स्टार, देखें वीडियो

टेस्ट स्कोर पर कमेंट करते हुए Global NCAP के CEO रिचर्ड वुड्स ने कहा कि, "हमें खुशी है कि Maruti Suzuki अपने Dzire और Victoris जैसे नए मॉडलों के लिए फाइव-स्टार परफॉर्मेंस के साथ सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है, हालांकि, यह निराशाजनक है कि कुछ पुराने मॉडल इसमें पीछे रह गए हैं."

दो एयरबैग्स वाले वर्जन को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में निराशाजनक दो-स्टार रेटिंग और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में एक-स्टार रेटिंग मिली, जबकि छह एयरबैग वाले वर्जन को एडल्ट सेफ्टी में तीन-स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में दो-स्टार रेटिंग मिली.

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की बजट हैचबैक Maruti Celerio एक बहुत ही लोकप्रिय मॉडल है. अब Global NCAP ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है, और इसमें Maruti Celerio ने तीन-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है. क्रैश टेस्ट सेफ्टी टेस्टिंग एजेंसी ने इस हैचबैक के दो वेरिएंट का टेस्ट किया, जिसमें एक डुअल एयरबैग वर्जन और दूसरा छह एयरबैग वर्जन था.

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

क्रैश टेस्ट में Maruti Celerio ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 34 में से 18.04 पॉइंट हासिल किए. कार ने फ्रंटल ऑफसेट कोलिजन और डिफॉर्मेबल साइड बैरियर इम्पैक्ट टेस्टिंग में आगे की सीटों पर बैठे लोगों को अच्छी से लेकर कमजोर लेवल की सुरक्षा प्रदान की.

वहीं साइड हेड प्रोटेक्शन की कमी के कारण डुअल एयरबैग वेरिएंट के लिए पोल इम्पैक्ट टेस्टिंग नहीं रही, जबकि छह एयरबैग वेरिएंट ने अच्छी से लेकर पर्याप्त लेवल की सुरक्षा प्रदान की. Global NCAP ने बताया कि टक्कर के बाद फ्रंट फुटवेल और बॉडीशेल अस्थिर रहे और आगे के लोड को सहने में सक्षम नहीं रहे.

दिलचस्प बात यह है कि सिक्स-एयरबैग और डुअल-एयरबैग दोनों मॉडल को एडल्ट पैसेंजर प्रोटेक्शन के लिए एक जैसे स्कोर मिले, हालांकि पहले वाले को सफल पोल इम्पैक्ट टेस्ट और अतिरिक्त एयरबैग की वजह से तीन-स्टार रेटिंग दी गई. वहीं, डुअल एयरबैग वेरिएंट को दो-स्टार रेटिंग मिली.

Maruti Celerio (फोटो - Global NCAP)

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन

वहीं, अगर बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो इस मामले में स्कोरिंग में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जिसमें छह एयरबैग वाले वेरिएंट को लगभग दोगुने पॉइंट्स दिए गए हैं. छह एयरबैग वाली Maruti Celerio को 49 में से 18.57 पॉइंट्स (दो स्टार) मिले, जबकि डुअल एयरबैग मॉडल को 9.52 पॉइंट्स (एक स्टार) मिले.

Global NCAP ने बताया कि Maruti Celerio ने आगे और पीछे की ओर मुंह किए हुए चाइल्ड डमी में पीछे की सीट पर बैठे बच्चों को खराब सुरक्षा दी. सेफ्टी बॉडी ने यह भी बताया कि कोई भी CRS सिस्टम सामने से टक्कर लगने पर सिर को चोट से बचाने में कामयाब नहीं रहा, हालांकि 18 महीने के बच्चों के लिए पीछे की ओर मुंह वाले CRS ने साइड से टक्कर लगने पर पूरी सुरक्षा दी.