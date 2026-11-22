ETV Bharat / technology

2026 में चौथी बार महंगी होंगी Maruti Suzuki की कारें, पिछली तीन बढ़ोतरी में 80,000 रुपये तक बढ़े दाम

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी, Maruti Suzuki India Ltd ने घोषणा की है कि कंपनी 22 नवंबर से अपने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है. कंपनी ने बताया कि कीमतों में अनुमानित औसत बढ़ोतरी लगभग 0.31 प्रतिशत की हो सकती है.

रविवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और BSE लिमिटेड को दी गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने बताया कि यह फैसला लगातार बढ़ते लागत दबाव के कारण लिया गया है.

इस साल का चौथा प्राइस हाइक मौदूदा साल 2026 में Maruti Suzuki द्वारा कीमतों में किया गया यह चौथा बदलाव है. कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने जून 2026 से अपने सभी मॉडलों की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके अलावा, अगस्त 2026 से कंपनी अपनी पैसेंजर गाड़ियों की रेंज में भी 30,000 रुपये तक की और बढ़ोतरी करेगी.

Maruti Suzuki ने कहा, "लगातार लागत कम करने की कोशिशों के बावजूद, मौजूदा लागत दबाव के कारण हमें बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालना पड़ रहा है, ताकि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े."

इसके बाद सितंबर में, कंपनी ने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की, जो मई के बाद से तीसरी बार की गई वृद्धि थी. पहले दो बदलाव कंपनी के सभी मॉडलों पर लागू हुए थे, जबकि सितंबर और नवंबर में की गई बढ़ोतरी केवल कुछ चुनिंदा मॉडलों तक ही सीमित है.

Maruti Suzuki Baleno (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki द्वारा इस साल की गई कीमतों में बढ़ोतरी का कारण इनपुट लागत में वृद्धि और महंगाई का दबाव है. सितंबर की फाइलिंग में, कंपनी ने कहा कि उसे बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ा, लेकिन साथ ही उसने यह भी ध्यान रखा कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम पड़े. नवंबर की फाइलिंग में भी इसी तरह की बात कही गई है.

कंपनी ने यह जानकारी दी है कि यह घोषणा रविवार को हुई, इसलिए इसका पहला असर सोमवार, 23 नवंबर को होने वाली ट्रेडिंग में दिखेगा. इस साल कीमतों में बढ़ोतरी की पिछली घोषणाओं के दौरान, शेयरों में केवल मामूली हलचल ही देखने को मिली थी.

Maruti Suzuki Swift (फोटो - Maruti Suzuki)

कार खरीदारों पर इसका असर सीमित है, लेकिन बार-बार हुए बदलावों का मतलब यह है कि पूरे साल के दौरान Maruti Suzuki कार खरीदने की वास्तविक लागत बढ़ गई है. जो खरीदार बुकिंग के लिए बेहतर समय का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्कों को मिलाकर, कार की फाइनल ऑन-रोड कीमत ज़रूर पता कर लेनी चाहिए.