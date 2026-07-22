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अगस्त 2026 से महंगी हो जाएंगी Maruti Suzuki की कारें, 30,000 रुपये तक होगी बढ़ोतरी

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अगस्त 2026 से भारत में अपनी पैसेंजर कारों की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाने वाली है. कीमतों में यह बढ़ोतरी अलग-अलग गाड़ियों के हिसाब से अलग-अलग होने वाली है. फिलहाल कंपनी ने हर मॉडल और वेरिएंट के लिए कीमत में होने वाली बढ़ोतरी की सटीक जानकारी साझा नहीं की है.

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि वह अगस्त 2026 से अपनी सभी पैसेंजर गाड़ियों की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी इस साल कंपनी की ओर से की गई दूसरी कीमत बढ़ोतरी होगी. इससे पहले, इस साल जनवरी में Maruti Suzuki की सभी गाड़ियों की कीमतें 30,000 रुपये तक बढ़ाई गई थीं.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी गई जानकारी में कार निर्माता कंपनी ने बताया कि इनपुट कॉस्ट (लागत) में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है. कार निर्माता ने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों से वह लागत कम करने के अलग-अलग तरीकों से बढ़ती लागत के असर को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है.

हालांकि, Maruti Suzuki ने कहा कि महंगाई का दबाव बना हुआ है और लागत से जुड़ी मुश्किल स्थिति जारी है, जिसके चलते कंपनी के पास बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है.