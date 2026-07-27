2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा, टॉप-वेरिएंट की कीमत 13.55 लाख रुपये
Maruti Suzuki ने अपनी 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. इसके टॉप-वेरिएंट की कीमत 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 27, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल में लॉन्च हुई अपनी 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इसके अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों की पूरी जानकारी दी है. इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट SUV का एंट्री-लेवल LXI वेरिएंट है
इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं अगर ग्राहक इसका टॉप-एंड वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाएगी.
2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के वेरिएंट्स
कंपनी ने नई 2026 Maruti Brezza को कुल चार मुख्य वेरिएंट्स – LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में उपलब्ध है, और पावरट्रेन और ट्रांसमिशन के विकल्पों के आधार पर, इसमें चुनने के लिए 13 अलग-अलग वर्जन हैं. इसके साथ ही, लॉन्च के बाद पहली बार, ब्रेज़ा को एक से ज़्यादा इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है.
इस कार के साथ टर्बो पेट्रोल मैनुअल वाले चार वेरिएंट्स हैं, तीन वेरिएंट्स में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, और तीन अन्य वेरिएंट्स में 1.5 पेट्रोल ऑटोमैटिक सेटअप मिलता है, और CNG पसंद करने वालों के लिए, तीन और वेरिएंट्स भी हैं.
2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की प्राइस लिस्ट
|2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के वेरिएंट
|1.0-लीटर टर्बो मैनुअल
|1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल
|1.5-लीटर S-CNG मैनुअल
|1.5-लीटर नैचुरली ऑटोमेटिक
|LXI
|7.40 लाख रुपये
|8.30 लाख रुपये
|9.30 लाख रुपये
|--
|VXI
|8.55 लाख रुपये
|9.26 लाख रुपये
|10 लाख रुपये
|10.61 लाख रुपये
|ZXI
|9.85 लाख रुपये
|10.50 लाख रुपये
|11.50 लाख रुपये
|11.85 लाख रुपये
|ZXI+
|11.16 लाख रुपये
|--
|--
|13.55 लाख रुपये
2026 Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट का पावरट्रेन
नई Maruti Brezza फ़ेसलिफ़्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके पावरट्रेन विकल्पों में किया गया है. कंपनी ने इस कार में 1.0-लीटर, Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है, जिसके साथ नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है.
हालांकि इंजन पहले भी कंपनी के पोर्टफोलियो में देखा जा चुका है, लेकिन इस कार में यह 108.5 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है, जबकि Maruti Fronx में यह इंजन 99 bhp की पावर और 146 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.
इसके अलावा, इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलना जारी रहेगा और अब इसमें CNG वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी सभी में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगी. टर्बो-पेट्रोल इंजन में भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है.
इस रेंज में पुराने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की जगह अब स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. हालांकि, इसके साथ अभी भी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ़ 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है. माइलेज के मामले में, नई कार पुराने मॉडल से बेहतर है.