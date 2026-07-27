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2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा, टॉप-वेरिएंट की कीमत 13.55 लाख रुपये

2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल में लॉन्च हुई अपनी 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट की कीमतों का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने इसके अलग-अलग वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमतों की पूरी जानकारी दी है. इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट SUV का एंट्री-लेवल LXI वेरिएंट है इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जिसकी शुरुआती कीमत 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं अगर ग्राहक इसका टॉप-एंड वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 13.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाएगी. 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट के वेरिएंट्स

कंपनी ने नई 2026 Maruti Brezza को कुल चार मुख्य वेरिएंट्स – LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में उपलब्ध है, और पावरट्रेन और ट्रांसमिशन के विकल्पों के आधार पर, इसमें चुनने के लिए 13 अलग-अलग वर्जन हैं. इसके साथ ही, लॉन्च के बाद पहली बार, ब्रेज़ा को एक से ज़्यादा इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है. 2026 Maruti Brezza फेसलिफ्ट का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki) इस कार के साथ टर्बो पेट्रोल मैनुअल वाले चार वेरिएंट्स हैं, तीन वेरिएंट्स में मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, और तीन अन्य वेरिएंट्स में 1.5 पेट्रोल ऑटोमैटिक सेटअप मिलता है, और CNG पसंद करने वालों के लिए, तीन और वेरिएंट्स भी हैं.