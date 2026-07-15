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जुलाई की इस तारीख को लॉन्च होगी नई Maruti Brezza फेसलिफ्ट, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

Maruti Brezza फेसलिफ्ट में क्या होगा नया Maruti Suzuki द्वारा जारी किए गए पहले टीज़र से पता चलता है कि इस कार में आगे की तरफ स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं, हालांकि SUV का पूरा आकार वैसा ही रखा गया है. इस नए मॉडल में नए डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर, और बदले हुए LED लाइटिंग एलिमेंट भी देखने को मिलने वाले हैं.

इच्छुक ग्राहक 11,000 रुपये के बुकिंग अमाउंट के साथ इस अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV को बुक करा सकते हैं. आने वाली नई Maruti Brezza मौजूदा जेनरेशन मॉडल का मिड-लाइफ अपडेट होने वाला है, और इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर और पावरट्रेन में बदलाव किए जाने की संभावना है.

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India अपनी सबसे लोकप्रिय कारों में से एक Maruti Suzuki Brezza का फेसलिफ्ट वर्जन 23 जुलाई को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इससे पहले कंपनी ने अपडेटेड Brezza के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

इसके अलावा, कार के केबिन में भी नए फ़ीचर जोड़े जा सकते हैं. हालांकि Maruti Suzuki ने पूरी इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अपडेटेड Maruti Brezza में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और हायर वेरिएंट में पावर्ड ड्राइवर सीट दी जा सकती हैं. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे मौजूदा फ़ीचर जारी रहने की उम्मीद है.

Maruti Brezza फेसलिफ्ट का इंजन

इंजन की बात करें तो इसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है, और कंपनी इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दे सकती है, जो इसके कुछ वेरिएंट में मौजूदा नैचुरली एस्पिरेटेड 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करेगा. नया इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आ सकता है.

इसके अलावा, Maruti Suzuki से नई Brezza का CNG वर्जन भी जारी रख सकती है, हालांकि कंपनी ने अभी तक पावरट्रेन लाइनअप को आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया है. बता दें कि Maruti Brezza भारत में Maruti Suzuki की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV में से एक है.

कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी थी कि इस कार ने भारतीय बाज़ार में 10 साल पूरे कर लिए हैं और अपने डेब्यू के बाद से अब तक इसकी कुल बिक्री 1.4 मिलियन यूनिट्स को पार कर गई है. अपडेटेड Maruti Brezza की कीमतें 23 जुलाई को लॉन्च के समय बताई जाएंगी. बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Venue, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq और Toyota Taisor जैसी कारों से होने वाला है.