वित्त वर्ष 2026 में Maruti Suzuki ने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, 1.90 लाख ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग
Maruti Suzuki ने बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में कुल 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री की है. कंपनी के 1.90 लाख ऑर्डर पेंडिंग हैं.
Published : April 29, 2026 at 1:08 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने घोषणा की है कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछली तिमाही में भी रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने वित्त वर्ष 2026 में कुल 24,22,713 यूनिट्स की बिक्री की है, जो वित्त वर्ष 2025 में बेची गई 22,34,266 यूनिट्स से काफी ज़्यादा थी.
इस बिक्री में 19,74,939 कारों की घरेलू बिक्री भी शामिल थी, जबकि कंपनी ने 4,47,774 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया. इस बिक्री से कंपनी भारत से कारों की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई. साल 2026 की शुरुआत Maruti Suzuki के लिए भी अच्छी खबर लेकर आई है, क्योंकि कंपनी ने अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा तिमाही बिक्री दर्ज की है.
इस दौरान कंपनी ने 6,76,209 कारें बाजार में बेचीं, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के मुकाबले 11.8 प्रतिशत ज़्यादा थीं. Maruti Suzuki की घरेलू बिक्री 5,38,994 यूनिट्स की रही, जबकि कंपनी का निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 1,37,215 यूनिट्स पर पहुंच गया.
हालांकि, इस दौरान शुद्ध लाभ साल-दर-साल आधार पर 6.9 प्रतिशत घटकर 35,905 मिलियन रुपये ही रह गया. कंपनी से मिले एक बयान के अनुसार, फिलहाल 1.90 लाख ऑर्डर पेंडिंग हैं, जिनमें से 1.30 लाख छोटी कारों के हैं.
कंपनी के मैनेजमेंट ने इन रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री का एक बड़ा कारण कारों पर GST दरों में केंद्र सरकार द्वारा की गई कटौती को बताया. सालाना फाइनेंशियल नतीजों की घोषणा के बाद Maruti Suzuki के चेयरमैन आरसी भार्गव ने मीडिया से बात की.
भार्गव ने कहा कि, "हर साल हमें कार इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मांग फिर से बढ़ गई है. सरकार यह समझ गई है कि कम टैक्स से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा. GST दरें कम होने के बावजूद, असल टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है."