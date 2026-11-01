Maruti Dzire की भारत में 35 लाख यूनिट उत्पादन का आंकड़ा पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि
Maruti Suzuki ने अपनी Maruti Dzire की 35 लाख यूनिट के कुल उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है. यह 2008 में लॉन्च हुई थी.
Published : November 1, 2026 at 11:57 AM IST
हैदराबाद: Maruti Suzuki India ने अपनी Maruti Dzire की 3.5 मिलियन यानी 35 लाख यूनिट के कुल उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है. इस प्रोडक्शन नंबर के साथ यह कार कंपनी के सबसे सफल पैसेंजर वाहनों में से एक बन गई है. बता दें कि कंपनी ने इस सेडान को साल 2008 में लॉन्च किया गया था, और अब लगभग 18 साल और नौ महीने में यह उपलब्धि हासिल की है.
बता दें कि फिलहाल Maruti Dzire का उत्पादन Maruti Suzuki के मानेसर प्लांट में किया जाता है. यह Maruti Alto, Swift, और WagonR के बाद कंपनी का चौथा ऐसा मॉडल है, जिसका प्रोडक्शन 35 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 में जारी SIAM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Maruti Dzire भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार भी है.
इस सेडान ने अप्रैल 2015 में 10 लाख यूनिट के उत्पादन का पहला मील का पत्थर हासिल किया, जिसके बाद जून 2019 में 20 लाख यूनिट और दिसंबर 2024 में 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पूरा हुआ.
यह नया मील का पत्थर 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने के दो साल से भी कम समय में हासिल हुआ है. Maruti Suzuki ने बताया कि जहां पहली 10 लाख यूनिट बनाने में सात साल और तीन महीने का समय लगा था, वहीं आखिरी 10 लाख यूनिट का उत्पादन चार साल और चार महीने में पूरा हुआ.
साल 2008 में लॉन्च की गई Maruti Dzire को अब तक भारतीय बाजार में चार जनरेशन अपडेट दिए जा चुके हैं. कंपनी का मानना है कि इसकी लगातार लोकप्रियता के पीछे स्टाइल, कम्फर्ट और व्यावहारिकता का बेहतरीन मेल है. ग्राहकों द्वारा इस कार को पसंद किए जाने की वजह से ही Maruti Suzuki लगातार 19 सालों तक सेडान सेगमेंट में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में सफल रही है.
नई जनरेशन की Maruti Dzire को नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था. इसमें अपडेटेड एक्सटीरियर डिज़ाइन, टू-टोन इंटीरियर और कई नए फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में भी सुधार किया गया है. यह भारत की पहली ऐसी सेडान भी बन गई है, जिसे Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.
बता दें कि हाल ही में, Maruti Suzuki ने अपन Maruti Dzire का ऑटोमैटिक S-CNG वेरिएंट पेश किया है. कंपनी ने दावा किया है कि यह 36.47 km/kg की फ्यूल एफिशिएंसी देती है, जो इसे भारत की सबसे अधिक फ्यूल-एफिशिएंट सेडान बनाती है. सितंबर 2026 में JATO डायनामिक्स ने भी इसे प्रमाणित किया है.