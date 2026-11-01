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Maruti Dzire की भारत में 35 लाख यूनिट उत्पादन का आंकड़ा पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

Maruti Dzire के 35 लाख यूनिट का उत्पादन पूरा ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: Maruti Suzuki India ने अपनी Maruti Dzire की 3.5 मिलियन यानी 35 लाख यूनिट के कुल उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है. इस प्रोडक्शन नंबर के साथ यह कार कंपनी के सबसे सफल पैसेंजर वाहनों में से एक बन गई है. बता दें कि कंपनी ने इस सेडान को साल 2008 में लॉन्च किया गया था, और अब लगभग 18 साल और नौ महीने में यह उपलब्धि हासिल की है.

बता दें कि फिलहाल Maruti Dzire का उत्पादन Maruti Suzuki के मानेसर प्लांट में किया जाता है. यह Maruti Alto, Swift, और WagonR के बाद कंपनी का चौथा ऐसा मॉडल है, जिसका प्रोडक्शन 35 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गया है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 में जारी SIAM की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Maruti Dzire भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर कार भी है.

इस सेडान ने अप्रैल 2015 में 10 लाख यूनिट के उत्पादन का पहला मील का पत्थर हासिल किया, जिसके बाद जून 2019 में 20 लाख यूनिट और दिसंबर 2024 में 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पूरा हुआ. यह नया मील का पत्थर 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने के दो साल से भी कम समय में हासिल हुआ है. Maruti Suzuki ने बताया कि जहां पहली 10 लाख यूनिट बनाने में सात साल और तीन महीने का समय लगा था, वहीं आखिरी 10 लाख यूनिट का उत्पादन चार साल और चार महीने में पूरा हुआ.