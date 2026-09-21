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Maruti Dzire, Baleno और Swift CNG AMT की पूरी प्राइस लिस्ट का खुलासा, देखें क्या हैं कीमतें

Maruti Suzuki ने हाल ही में लॉन्च हुई Maruti Dzire, Baleno और Maruti Swift के CNG AMT वर्जन की प्राइस लिस्ट जारी कर दी है.

Maruti Dzire
Maruti Dzire (फोटो - Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में लॉन्च हुई Maruti Dzire, Baleno और Maruti Swift के CNG AMT वर्जन की पूरी प्राइस लिस्ट जारी कर दी है. Maruti Dzire, Baleno और Swift CNG की शुरुआती कीमतें क्रमशः 8.53 लाख रुपये, 8.32 लाख रुपये और 7.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हैं, जोकि इनकी इंट्रोडक्टरी कीमतें हैं.

वेरिएंटMaruti Dzire CNG AMTMaruti Swift CNG AMT
VXi8.53 लाख रुपये7.92 लाख रुपये
VXi (O)-8.18 लाख रुपये
ZXi9.53 लाख रुपये8.86 लाख रुपये
Maruti Swift
Maruti Swift (फोटो - Maruti Suzuki)
Maruti Baleno CNG AMT वेरिएंटकीमत
Delta8.32 लाख रुपये
Zeta9.32 लाख रुपये

Maruti Dzire और Swift के CNG AMT वर्जन की कीमत, इनके मैनुअल गियरबॉक्स वाले वर्जन के मुकाबले 35,000 रुपये ज़्यादा रखी गई है. Maruti Baleno की बात करें तो, इसके CNG AMT वर्जन मैनुअल वर्जन से 40,000 रुपये महंगे हैं. अपने-अपने पेट्रोल AMT वर्जन की तुलना में, Dzire, Baleno और Swift CNG AMT की कीमत क्रमशः 81,000 रुपये, 79,500 रुपये और 82,500 रुपये ज़्यादा है.

Maruti Swift, Dzire और Baleno का इंजन और माइलेज
इन तीनों कारों में एक ही 1.2-लीटर Z12E इंजन इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ड्यूल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग और आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम मिलता है. पेट्रोल मोड में यह इंजन 82.93 PS की पावर और 112.4 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

वहीं CNG मोड में इसकी पावर थोड़ी कम होकर 69.75 PS और टॉर्क 101.8 Nm रह जाता है. माइलेज की बात करें तो इस मामले में Maruti Dzire CNG AMT सबसे आगे है. आजकल भारी ट्रैफिक में भी ये कारें अच्छी माइलेज देती हैं.

Maruti Baleno
Maruti Baleno (फोटो - Maruti Suzuki)
  • Maruti Dzire CNG AMT 36.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है.
  • Maruti Swift CNG AMT का माइलेज 35.34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है.
  • वहीं, Maruti Baleno CNG AMT 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है.

Maruti Suzuki के S-CNG सिस्टम की खासियत
कंपनी क का S-CNG सिस्टम स्टेनलेस स्टील के पाइप और जोड़ों से बनाया गया है, इससे जंग और लीकेज का खतरा नहीं रहता. इस सिस्टम में बिल्ट-इन वायरिंग और सेफ्टी स्विच फीचर्स भी दिए गए हैं, जो CNG भरते टाइम गाड़ी को स्टार्ट होने से रोकता है. आइडल स्टार्ट-स्टॉप फीचर इंजन को जरूरत न होने पर बंद कर देता है और फिर चालू कर देता है.

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