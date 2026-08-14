ETV Bharat / technology

5 सितंबर को लॉन्च होगा Maruti Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन, हो सकते हैं ये तीन बड़े बदलाव

Maruti Suzuki Baleno ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक Maruti Suzuki Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन आगामी 5 सितंबर को भारत में लॉन्च होने के लिए पुरी तरह से तैयार है. बता दें कि Maruti Baleno कंपनी के NEXA रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बेची जाती है, और बाजार में Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी कारों से मुकाबला करती है. इस कार को साल 2022 के बाद से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला है. पिछले कुछ महीनों में Maruti Suzuki Baleno का फेसलिफ्ट मॉडल कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. Maruti Suzuki ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह नई जेनरेशन का मॉडल होगा या सिर्फ़ अपडेटेड वर्जन, लेकिन टेस्टिंग के दौरान दिखी कार से संकेत मिलता है कि यह बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है. यहां हम आने वाली 2026 Maruti Suzuki Baleno फेसलिफ्ट में होने वाले तीन मुख्य बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं. Maruti Suzuki Baleno का इंटीरियर (फोटो - Maruti Suzuki) 1. बेसिंग सिल्हूट को बदले बिना डिज़ाइन में बदलाव

जताई जा रही है कि नई Baleno फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक बदला जा सकता है. इसकी ग्रिल ज़्यादा स्लीक हो सकती है और हेडलैम्प्स को जोड़ने वाली एक पतली क्रोम स्ट्रिप भी इसमें जोड़ी जा सकती है. कार की हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर यूनिट्स का इस्तेमाल किए जाएगा, जबकि इनका शेप और डिज़ाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही होने वाला है.