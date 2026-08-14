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5 सितंबर को लॉन्च होगा Maruti Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन, हो सकते हैं ये तीन बड़े बदलाव

Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक Maruti Suzuki Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. कंपनी इस कार को 5 सितंबर को लॉन्च करेगी.

Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno (फोटो - Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक Maruti Suzuki Baleno का फेसलिफ्ट वर्जन आगामी 5 सितंबर को भारत में लॉन्च होने के लिए पुरी तरह से तैयार है. बता दें कि Maruti Baleno कंपनी के NEXA रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बेची जाती है, और बाजार में Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी कारों से मुकाबला करती है. इस कार को साल 2022 के बाद से कोई बड़ा अपडेट नहीं मिला है.

पिछले कुछ महीनों में Maruti Suzuki Baleno का फेसलिफ्ट मॉडल कई बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. Maruti Suzuki ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह नई जेनरेशन का मॉडल होगा या सिर्फ़ अपडेटेड वर्जन, लेकिन टेस्टिंग के दौरान दिखी कार से संकेत मिलता है कि यह बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन हो सकता है.

यहां हम आने वाली 2026 Maruti Suzuki Baleno फेसलिफ्ट में होने वाले तीन मुख्य बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno का इंटीरियर (फोटो - Maruti Suzuki)

1. बेसिंग सिल्हूट को बदले बिना डिज़ाइन में बदलाव
जताई जा रही है कि नई Baleno फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक बदला जा सकता है. इसकी ग्रिल ज़्यादा स्लीक हो सकती है और हेडलैम्प्स को जोड़ने वाली एक पतली क्रोम स्ट्रिप भी इसमें जोड़ी जा सकती है. कार की हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ LED प्रोजेक्टर यूनिट्स का इस्तेमाल किए जाएगा, जबकि इनका शेप और डिज़ाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही होने वाला है.

कार के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो इसके पिछले हिस्से (रियर प्रोफ़ाइल) में भी थोड़े बदलाव की उम्मीद है. इसमें नए डिज़ाइन वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स होंगे.

Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno का सीटिंग लेआउट (फोटो - Maruti Suzuki)

2. अपहोल्स्ट्री में बदलाव और नया कलर थीम
नई Maruti Baleno फेसलिफ्ट के इंटीरियर की बात करें तो इसमें अपडेटेड अपहोल्स्ट्री और नए कलर थीम का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन और फीचर्स मौजूदा मॉडल जैसा ही रखा जा सकता है.

हालांकि, इसके टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को 10.1-इंच के बड़े स्क्रीन के साथ अपग्रेड किया जा सकता है, जो नई Maruti Brezza से ली जाएगी. इसके अलावा, अन्य फीचर्स के तौर पर इसमें HUD, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे अन्य फीचर्स शामिल किए जाएंगे.

Maruti Suzuki Baleno
Maruti Suzuki Baleno (फोटो - Maruti Suzuki)

3. मिल सकता है Maruti Brezza वाला बूस्टरजेट इंजन
इंजन विकल्प की बात करें तो, इसमें मौजूदा मॉडल में मिलने वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलना जारी रहेगा, जो 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT दोनों का ऑप्शन मिलता है.

इसके अलावा, यह इंजन मैनुअल यूनिट के साथ CNG वेरिएंट भी पेश किया जाता है. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Maruti Suzuki इस कार में 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन देने का फैसला करती है या नहीं, जो पहले से ही Maruti Fronx और नई Maruti Brezza के साथ पेश किया जा रहा है.

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