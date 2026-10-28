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Explainer: मंगल ग्रह की धूल: क्या सच में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है?

रिप्रजेंटेशनल इमेज - नासा का पर्सिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर में सेल्फी ले रहा है। ( NASA )

हैदराबाद: आजकल मंगल ग्रह की लाल मिट्टी ने पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) ने बताया है कि पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल पर बेहद बारीक धूल के कण पकड़े हैं. ये कण यानी डस्ट पार्टिकल्स करीब 100 नैनोमीटर तक छोटे हैं, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानी मिशन्स के लिए खतरा बन सकती है.

पर्सिवरेंस रोवर पर स्पेससूट के कुछ नमूने रखे हैं. इन पर समय के साथ मंगल की धूम जमती रही. रोवर ने 1,645 मंगल दिनों तक इस धूल को नापा. पहले के मापों में लगभग 3 माइक्रोमीटर तक के कण ही पकड़ में आते थे. नासा की रिसर्च में इस बार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण भी मिले. इनके साथ करीब 100 नैनोमीटर वाले बहुत ही ज्यादा छोटे कण भी दर्ज हुए.

ये कण कितने छोटे हैं? इंसानों के बाल की मोटाई लगभघ 70 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन मंगल ग्रह की धूल का सबसे छोटा कण इंसानी बालों से भी 700 गुना पतले हैं. इसका मतलब है कि इंसानों की एक बाल की चौड़ाई में ही सैकड़ों छोटे-छोटे धूल के कण समा जाएंगे. ये इतने बारीक कण हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह की धूल के सामने नमक का एक दाना भी एक बड़े पत्थर जैसा लगेगा. वैज्ञानिकों ने धूल कैसे नापी? वैज्ञानिकों ने धूल के साइज को नांपने के लिए रोवर के PIXL उपकरण का इस्तेमाल किया. यह एक्स-रे की मदद से किसी चीज़ की रासायनिक बनावट को पता करता है. वैज्ञानिक ने रोवर पर लगे कैलिब्रेशन टारगेट पर जमी हुई धूल की जांच की. इन टारगेट में टेफ्लॉन और बेसाल्टिक कांच लगा है. इसके अलावा स्पेससूट में काम आने वाले टेफ्लॉन और वेक्ट्रान के सैंपल्स की भी जांच की गई. इसमें अच्छी बात यह रही है कि इसके लिए नासा को अलग से कोई उपकरण भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि रोवर के पुराने हिस्से से ही काम हो गया. सूट पर धूल क्यों चिपकती है? इस रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई कि अलग-अलग सतहों पर अलग आकार के कण चिपके हुए दिखाई दिए. इसका मतलब है कि हर चीज़ हर तरह की धूल को बराबर नहीं पकड़ती. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें स्टैटिक बिजली की भूमिका नज़र आती है, जैसे आपने देखा होगा कि कंघी बालों को खींचती है. ठीक वैसे ही कुछ सर्फेस धूल को अपनी ओर खींच लेते हैं.