Explainer: मंगल ग्रह की धूल: क्या सच में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा बन सकती है?
मंगल की धूल के कण बाल से करीब 700 गुना पतले हैं और सांस से फेफड़ों में गहराई तक पहुंच सकते हैं.
Published : October 28, 2026 at 7:32 PM IST
हैदराबाद: आजकल मंगल ग्रह की लाल मिट्टी ने पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) ने बताया है कि पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल पर बेहद बारीक धूल के कण पकड़े हैं. ये कण यानी डस्ट पार्टिकल्स करीब 100 नैनोमीटर तक छोटे हैं, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानी मिशन्स के लिए खतरा बन सकती है.
पर्सिवरेंस रोवर पर स्पेससूट के कुछ नमूने रखे हैं. इन पर समय के साथ मंगल की धूम जमती रही. रोवर ने 1,645 मंगल दिनों तक इस धूल को नापा. पहले के मापों में लगभग 3 माइक्रोमीटर तक के कण ही पकड़ में आते थे. नासा की रिसर्च में इस बार 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे कण भी मिले. इनके साथ करीब 100 नैनोमीटर वाले बहुत ही ज्यादा छोटे कण भी दर्ज हुए.
ये कण कितने छोटे हैं?
इंसानों के बाल की मोटाई लगभघ 70 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन मंगल ग्रह की धूल का सबसे छोटा कण इंसानी बालों से भी 700 गुना पतले हैं. इसका मतलब है कि इंसानों की एक बाल की चौड़ाई में ही सैकड़ों छोटे-छोटे धूल के कण समा जाएंगे. ये इतने बारीक कण हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंगल ग्रह की धूल के सामने नमक का एक दाना भी एक बड़े पत्थर जैसा लगेगा.
वैज्ञानिकों ने धूल कैसे नापी?
वैज्ञानिकों ने धूल के साइज को नांपने के लिए रोवर के PIXL उपकरण का इस्तेमाल किया. यह एक्स-रे की मदद से किसी चीज़ की रासायनिक बनावट को पता करता है. वैज्ञानिक ने रोवर पर लगे कैलिब्रेशन टारगेट पर जमी हुई धूल की जांच की. इन टारगेट में टेफ्लॉन और बेसाल्टिक कांच लगा है. इसके अलावा स्पेससूट में काम आने वाले टेफ्लॉन और वेक्ट्रान के सैंपल्स की भी जांच की गई. इसमें अच्छी बात यह रही है कि इसके लिए नासा को अलग से कोई उपकरण भेजने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि रोवर के पुराने हिस्से से ही काम हो गया.
सूट पर धूल क्यों चिपकती है?
इस रिसर्च में एक दिलचस्प बात सामने आई कि अलग-अलग सतहों पर अलग आकार के कण चिपके हुए दिखाई दिए. इसका मतलब है कि हर चीज़ हर तरह की धूल को बराबर नहीं पकड़ती. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इसमें स्टैटिक बिजली की भूमिका नज़र आती है, जैसे आपने देखा होगा कि कंघी बालों को खींचती है. ठीक वैसे ही कुछ सर्फेस धूल को अपनी ओर खींच लेते हैं.
सेहत को खतरा कैसे?
अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह की छोटी साइज वाली धूल से इंसानों की सेहत पर खतरा कैसे होगा तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी पर भी पाए जाने वाले छोटे-छोटे धूल के कण इंसानों की सेहत के लिए हानिकारण माने जाते हैं, जबकि उन्हें हम देख भी सकते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे धूल के कण सांसों की नली के जरिए इंसानों के फेफड़ों में गहराई तक जाकर खून तक भी पहुंच सकते हैं और वो जान-लेवा भी हो सकता है. रिसर्च बताती हैं कि बहुत-छोटे धूल के कण नाक से होते हुए सूंघने वाली नस के रास्ते दिमाग की तरफ भी जा सकते हैं. मंगल की धूल में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जो केमिकली एक्टिव हैं. इनमें परक्लोरेट शामिल हैं, जो थायरॉइड के काम में गड़बड़ी कर सकते हैं. इसके अलावा रिएक्टिव आयरन यौगिक कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
क्या यह खतरा पक्का है?
वैज्ञानिकों ने अभी सिर्फ इतना कहा है कि मंगल ग्रह की धूल इंसानी मिशन्स के दौरान इंसानों के लिए खतरा हो सकती है. उन्होंने अभी तक अपने अध्ययन के जरिए यह साबित नहीं किया है कि मंगल की धूल से इंसानी दिमाग को नुकसान होता है. लिहाजा, यह सिर्फ चेतावनी है, फैसला नहीं. असली खतरा इस पर टिका होगा कि कोई कितनी धूल के संपर्क में आया और कितनी देर तक आया.
अब नासा क्या करेगा?
इन मापों से इंजीनियर्स को ऐसे स्पेससूट मटीरियल और कोटिंग चुनने में मदद मिलेगी, जिन पर धूल कम जमे. नासा सूटपोर्ट और दो कक्षों वाले एयरलॉक पर भी विचार कर रहा है. इनका मकसद बिल्कुल साफ है कि धूल से भरा सूट अंदर रहने की जगह में धूल न लेकर जाए. आगे चलकर इन रिजल्ट्स से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सेहत के नए मानकों को भी तय किया जा सकता है. इसके साथ वैज्ञानिक मंगल के सतह पर काम करते समय धूल को हटाने के तरीके भी बना सकते हैं.
क्या इससे मंगल के बारे में सब कुछ बदल गया?
नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस रिसर्च से एक अहम जानकारी सामने आई है. पहली बार मंगल की सतह की असली हालत में बारीक और बहुत ज्यादा बारिक धूल की नाप मिल पाई है. वैज्ञानिकों को अब अनुमान की जगह असली आंकड़ें मिल गए हैं. इसका फायदा तब समझ आएगा, जब नासा भविष्य में इंसानों को मंगल पर भेजने का प्लान बनाएगा.