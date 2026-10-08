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Apollo मिशन की महान सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक का निधन, जिनके कोड से पहली बार चांद पर पहुंचा इंसान

उनके बनाए सॉफ्टवेयर सिद्धांतों ने आज की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक मजबूत और भरोसेमंद विज्ञान बना दिया. ( Image Credit: news.mit.edu )

हैदराबाद: मार्गरेट हैमिल्टन एक बहुत बड़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट थीं. 30 सितंबर 2026 को उनका निधन हो गया. उनकी उम्र 90 साल थी. वो MIT के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स में नासा के Apollo program के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम की लीडर थीं. उन्होंने अपोलो मिशन्स के कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर कोड लिखने में बड़ी भूमिका निभाई. इन्हीं मिशन्स से 1960 और 1970 के दशक में इंसान चांद तक पहुंचा था.

मार्गरेट हैमिल्टन का जन्म 1936 में इंडियाना के पलोई में हुआ था. उन्होंने 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मैथेमैटिक्स पढ़ना शुरू किया. उसके बाद में Earlham कॉलेज चली गईं. वहां 1958 में उन्होंने मैथेमैटिक्स में बीए की डिग्री ली. उसके साथ फिलिशॉफी की पढ़ाई भी की. 1956 में वो पति के साथ बॉस्टन चली गईं, जहां उनके पति लॉ की पढ़ाई कर रहे थे.

शुरुआती जीवन और एमआईटी में काम वहां उन्होंने एमआईटी के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक अस्थाई जॉब ली. प्रोफेशर एडवर्ड एन. लॉरेंज के साथ वेदर प्रिडिक्शन (मौसम पूर्वानुमान) सॉफ्टवेयर पर काम किया. यही उनका कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग में पहला कदम था. उसके बाद लॉरेंज ने chaos theory पर जो किताबें लिखीं उनमें इस काम का असर दिखा. 1961 में वो एमआईटी लिंक्लन लैबोरटी में प्रोग्रामर बन गईं. सेमी-ऑटोमैटिक ग्राउंड एनवायरमेंट यानी SAGE प्रोजेक्ट पर काम किया. ये अेरिका का पहला एयर डिफेंस सिस्टम था. उन्होंने AN/FSQ-7 computer के prototype XD-1 के लिए सॉफ्टवेयर लिखा. अमेरिकी एयर फोर्स इस कंप्यूटर से दुश्मन के हवाई जहाज ढूंढती थी. यही से उन्हें सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में दिलचस्पी हुई. उस समय यह बिल्कुल नया विचार था. 1965 में वो ग्रैजुएट स्टडीज़ करने वाली थीं. उसी वक्त अखबार में एक विज्ञापन निकला. MIT के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स को नासा से अपोलो प्रोग्राम का ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्टैक्ट मिला था. लैब लोगों को ढूंढ रहा था, जो "इंसान को चांद पर भेजने" सॉफ्टवेयर बना सकें. हैमिल्टन को ये चैलेंज पसंद आया. उन्होंने अप्लाई किया और अपोलो प्रोजेक्ट की पहली प्रोग्रामर बन गईं. उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रोग्रामर भी बनी थीं. पहले उन्होंने बिना इंसान वाले अपोलो मिशन्स का सॉफ्यवेयर बनाया और फिर इंसानों वाले मिशन के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर टीम की लीडर बन गईं. 1968 तक वो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल टीम की असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. अपोलो के सॉफ्टवेयर पर 400 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे. बाद का करियर और विरासत हैमिल्टन 1970 के दशक तक इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स में काम करी रहीं. अपोलो प्रोग्राम खत्म होने के बाद लैब MIT से अलग होकर Draper Laboratory बन गया. ड्रैपर के प्रेसिडेंट और सीईओ जैरी. एम वोहलेट्ज़ ने कहा कि मार्गरेट हैमिल्टन ने ड्रैपर पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी है. उनके लीडरशिप और अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर की वजह से एस्ट्रोनॉट्स चांद पर सुरक्षित उतरे और वापस घर लौट पाए. 1976 में उन्होंने अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी हाइयर ऑर्डर सॉफ्टवेयर बनाई. ये कंपनी एरर प्रिवेंशन और फॉल्ट टोलरेंस के उनके तरीके पर आधारित थी. दस साल बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हैमिल्टन टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की, जिसका मकसद प्लानिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मॉर्डन बनाना था ताकि रिलायबिलिटी बढ़े, खर्च कम हो और बाजार में जल्दी पहुंचा जा सके.