Apollo मिशन की महान सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक का निधन, जिनके कोड से पहली बार चांद पर पहुंचा इंसान
Margaret Hamilton ने Apollo मिशन का सॉफ्टवेयर बनाकर इंसान को चाँद पर सुरक्षित उतारने और वापस लाने में अहम भूमिका निभाई थी.
Published : October 8, 2026 at 8:54 PM IST
हैदराबाद: मार्गरेट हैमिल्टन एक बहुत बड़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट थीं. 30 सितंबर 2026 को उनका निधन हो गया. उनकी उम्र 90 साल थी. वो MIT के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स में नासा के Apollo program के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम की लीडर थीं. उन्होंने अपोलो मिशन्स के कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर कोड लिखने में बड़ी भूमिका निभाई. इन्हीं मिशन्स से 1960 और 1970 के दशक में इंसान चांद तक पहुंचा था.
मार्गरेट हैमिल्टन का जन्म 1936 में इंडियाना के पलोई में हुआ था. उन्होंने 1955 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में मैथेमैटिक्स पढ़ना शुरू किया. उसके बाद में Earlham कॉलेज चली गईं. वहां 1958 में उन्होंने मैथेमैटिक्स में बीए की डिग्री ली. उसके साथ फिलिशॉफी की पढ़ाई भी की. 1956 में वो पति के साथ बॉस्टन चली गईं, जहां उनके पति लॉ की पढ़ाई कर रहे थे.
We’ve lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw https://t.co/M2xauYYUkU— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 7, 2026
शुरुआती जीवन और एमआईटी में काम
वहां उन्होंने एमआईटी के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में एक अस्थाई जॉब ली. प्रोफेशर एडवर्ड एन. लॉरेंज के साथ वेदर प्रिडिक्शन (मौसम पूर्वानुमान) सॉफ्टवेयर पर काम किया. यही उनका कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग में पहला कदम था. उसके बाद लॉरेंज ने chaos theory पर जो किताबें लिखीं उनमें इस काम का असर दिखा.
1961 में वो एमआईटी लिंक्लन लैबोरटी में प्रोग्रामर बन गईं. सेमी-ऑटोमैटिक ग्राउंड एनवायरमेंट यानी SAGE प्रोजेक्ट पर काम किया. ये अेरिका का पहला एयर डिफेंस सिस्टम था. उन्होंने AN/FSQ-7 computer के prototype XD-1 के लिए सॉफ्टवेयर लिखा. अमेरिकी एयर फोर्स इस कंप्यूटर से दुश्मन के हवाई जहाज ढूंढती थी. यही से उन्हें सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में दिलचस्पी हुई. उस समय यह बिल्कुल नया विचार था.
1965 में वो ग्रैजुएट स्टडीज़ करने वाली थीं. उसी वक्त अखबार में एक विज्ञापन निकला. MIT के इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स को नासा से अपोलो प्रोग्राम का ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्टैक्ट मिला था. लैब लोगों को ढूंढ रहा था, जो "इंसान को चांद पर भेजने" सॉफ्टवेयर बना सकें. हैमिल्टन को ये चैलेंज पसंद आया. उन्होंने अप्लाई किया और अपोलो प्रोजेक्ट की पहली प्रोग्रामर बन गईं. उसके साथ ही वो प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रोग्रामर भी बनी थीं.
पहले उन्होंने बिना इंसान वाले अपोलो मिशन्स का सॉफ्यवेयर बनाया और फिर इंसानों वाले मिशन के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर टीम की लीडर बन गईं. 1968 तक वो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल टीम की असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. अपोलो के सॉफ्टवेयर पर 400 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे.
“We had to find a way and we did. Looking back, we were the luckiest people in the world; there was no choice but to be pioneers.” —Margaret Hamilton Rest in peace, Margaret. Your trailblazing work leading the development of the on-board flight software for the Apollo spacecraft will forever be remembered. 🫡— NASA History Office (@NASAhistory) October 8, 2026
बाद का करियर और विरासत
हैमिल्टन 1970 के दशक तक इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स में काम करी रहीं. अपोलो प्रोग्राम खत्म होने के बाद लैब MIT से अलग होकर Draper Laboratory बन गया. ड्रैपर के प्रेसिडेंट और सीईओ जैरी. एम वोहलेट्ज़ ने कहा कि मार्गरेट हैमिल्टन ने ड्रैपर पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी है. उनके लीडरशिप और अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर की वजह से एस्ट्रोनॉट्स चांद पर सुरक्षित उतरे और वापस घर लौट पाए.
1976 में उन्होंने अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनी हाइयर ऑर्डर सॉफ्टवेयर बनाई. ये कंपनी एरर प्रिवेंशन और फॉल्ट टोलरेंस के उनके तरीके पर आधारित थी. दस साल बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हैमिल्टन टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की, जिसका मकसद प्लानिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मॉर्डन बनाना था ताकि रिलायबिलिटी बढ़े, खर्च कम हो और बाजार में जल्दी पहुंचा जा सके.
हैमिल्टन टेक्नोलॉज़ीस का मेन प्रोडक्ट यूनिवर्सल सिस्टम लैंग्वेज यानी USL है. यह एक सिस्टम मॉडलिंग लैंग्वेज और मेथोलॉजी है. इससे मुश्किल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जिसमें गलतियां रोकने और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग पर जोर दिया जाता है. हैमिल्टन ने पूरी जिंदगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक अलग और सम्मानित बनाने का काम किया.
Apollo का कोड और इतिहास में जगह
1961 में नासा ने एमआईटी इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स को अपोलो प्रोग्राम के लिए गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया. उस काम के लिए हैमिल्टन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिविज़न की लीडरशिप की. उन्होंने लूनर मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल दोनों के ऑनबोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर का काम देखा.
उन्होंने आज के प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क के बिना सिस्टम डिज़ाइन, फॉल्ट टोलरेंस और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के नए सिद्धांत बनाए.
1969 के Apollo 11 मिशन में ये सॉफ्टवेयर काम आया. अनएक्सपेक्टेड रडार डेटा आने पर सॉफ्टवेयर ने सबसे जरूरी लैंडिंग टास्क्स को प्राथमिकता दी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्डरिन सुरक्षित रूप से सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी चंद्रमा की सतह पर स्थित एक विशाल, अंधेरा और समतल मैदान पर उतर सके.
हैमिल्टन के काम ने सिर्फ चांद पर पहुंचने में मदद नहीं की. उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक असली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन बना दिया. 1969 की एक प्रसिद्ध पिक्चर में वो अपोलो कोड के पेपर लिस्टिंग्स के पास खड़ी हैं. ये पिक्चर अर्ली कंप्यूटर साइंस की निशानी बन गई. बाद में वो महिलाओं के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मिसाल बन गईं.
Very sorry to hear this news. 😥 I never had the chance to meet Margaret Hamilton, but her contributions to the flight software that got us to the moon are legendary. I love this image of her standing next to the printouts of the Apollo code. https://t.co/2HJPXcTfiC— Jeff Dean (@JeffDean) October 8, 2026
2015 में उनका पूरा अपोलो सॉफ्टवेयर GitHub पर डाल दिया गया. 2017 में वो लीगो मिनिफिगर भी बनीं. MIT की साइंस कम्यूनिकेटर Maia Weinstock ने नासा की महिलाओं का Lego Set बनाया था, जिसमें उनकी भी मूर्ति खी.
हैमिल्टन को मिले बहुत सारे अवॉर्ड्स
- 2003 में उन्हें NASA Exceptional Space Act अवार्ड मिला.
- 2017 में कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूज़म फेलो अवॉर्ड मिला.
- 2019 में Intrepid Lifetime Achievement अवॉर्ड मिला.
- 2022 में उन्हें नेशनल एविएशन हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया.
उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो उनके पीछे उनकी बेटी लॉउरन हैमिल्टन, दमाद रिचर्ड सेलेंसनिक, दो पोते, चार परपोते और भाई-बन हैं. उनकी याद में स्मृति सभा अगले वसंत ऋतु में में कैंब्रिज, मैसाचुसेट्स (Cambridge, Massachusetts) में होगी.