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March 2026 Car Sales: Tata Motors दूसरे स्थान पर काबिज, Maruti अभी भी पहले स्थान पर

मार्च 2026 में कार निर्माता कंपनियों ने बिक्री में काफी बढ़त हासिल की है. बीते माह बिक्री में Maruti Suzuki नंबर-1 पर रही.

Tata Punch EV
Tata Punch EV (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 2:20 PM IST

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हैदराबाद: भारतीय बाजार में पैसेंजर व्हीकल (PV) ने मार्च 2026 में बिक्री के मामले में बढ़त हासिल की है, और ज़्यादातर कार बनाने वाली कंपनियों ने पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले ज़्यादा बिक्री दर्ज की है. स्वदेशी कार निर्माता Maruti Suzuki ने देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी है, जबकि दूसरे स्थान की दौड़ में Tata Motors, Mahindra से आगे निकल गई. वहीं Hyundai, Skoda और Honda ने सिंगल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की, जबकि Renault और Nissan ने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हासिल की.

Maruti Suzuki की बिक्री
मार्च 2026 में Maruti Suzuki ने 1,69,428 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के मुकाबले 10.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है. अपनी मुख्य सेगमेंट में मज़बूत मांग के चलते, यह कार निर्माता कंपनी बाज़ार में सबसे आगे बनी हुई है.

Maruti Suzuki Wagon R
Maruti Suzuki Wagon R (फोटो - Maruti Suzuki)

कंपनी की कॉम्पैक्ट सेगमेंट, जिसमें Baleno, Swift, Dzire, Wagon R और Celerio जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं. इस सेगमेंट ने मार्च में 71,789 यूनिट्स का योगदान दिया. वहीं SUV सेगमेंट, जिसमें Brezza, Grand Vitara, Fronx और e-Vitara शामिल हैं, और इस सेगमेंट ने 71,356 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो लगातार बनी हुई मांग को दर्शाता है.

Tata Motors की बिक्री
मार्च 2026 में, स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors ने 66,971 यूनिट्स की घरेलू बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जो पिछले साल की तुलना में 29 प्रतिशत ज़्यादा है. यह फरवरी 2026 में बेची गई 56,447 यूनिट्स की तुलना में महीने-दर-महीने लगभग 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दिखाता है.

Tata Harrier EV
Tata Harrier EV (फोटो - Tata Motors)

कार बनाने वाली इस कंपनी को अपनी SUV रेंज की ज़बरदस्त मांग से लगातार फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें Tata Nexon और Tata Punch जैसे मॉडल अहम योगदान दे रहे हैं. Tata Motors के CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के पोर्टफ़ोलियो भी कुल बिक्री बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

Mahindra & Mahindra की बिक्री
एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra की बात करें तो, मार्च 2026 में कंपनी ने 60,272 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले की 48,048 यूनिट्स से 25 प्रतिशत ज़्यादा है, और पिछले महीने की 53,281 यूनिट्स से लगभग 13 प्रतिशत ज़्यादा है.

Mahindra Thar Roxx
Mahindra Thar Roxx (फोटो - Mahindra & Mahindra)

कार निर्माता कंपनी Mahindra अपने SUV-आधारित पोर्टफोलियो पर ही निर्भर है, जिसमें Mahindra Scorpio N, Thar और Thar Roxx जैसे मॉडल्स बिक्री को बढ़ा रहे हैं. हाल ही में लॉन्च हुए मॉडल्स, जिनमें Mahindra XUV 7XO और XEV 9S शामिल हैं, इनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है.

Hyundai Motors की बिक्री
मार्च 2026 में Hyundai की घरेलू बिक्री बढ़कर 55,064 यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी महीने में 51,820 यूनिट थी और इस माह कंपनी की बिक्री 6.3 प्रतिशत तक बढ़ी है. कार बनाने वाली कंपनी के इस प्रदर्शन में उसकी मुख्य लाइन-अप का अहम योगदान है, जिसमें Hyundai Creta, Venue और i20 जैसे मॉडल्स ने कुल बिक्री में बड़ी भूमिका निभाई है.

Hyundai Venue
Hyundai Venue (फोटो - Hyundai Motors)

Hyundai Verna और Exter जैसे मॉडल्स में हाल ही में किए गए अपडेट्स से भी आने वाले समय में मांग बढ़ने की उम्मीद है. Hyundai Motor India के MD और CEO तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4) में 1,66,578 यूनिट की अब तक की सबसे ज़्यादा तिमाही घरेलू बिक्री दर्ज की है, और कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले प्रोडक्ट अपडेट्स इस गति को बनाए रखने में मदद करेंगे.

Toyota Kirloskar की बिक्री
Toyota Motor ने मार्च 2026 में घरेलू बाज़ार में 35,125 यूनिट्स की बिक्री की थीं, जो पिछले साल की तुलना में 23.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. कंपनी के पोर्टफोलियो में Innova Hycross, Urban Cruiser Hyryder और Fortuner जैसे मॉडल्स ब्रांड की बिक्री में अहम योगदान दे रहे हैं. Toyota ने भारत के लिए अपनी पहली EV, Urban Cruiser EBella भी पेश की है, और जल्द ही इसकी कीमतों का ऐलान हो सकता है.

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