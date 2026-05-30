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जून में लॉन्च होने वाले हैं कई दमदार स्मार्टफोन, Motorola से लेकर Xiaomi तक शामिल

Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T और Lava Blaze N2 5G ( फोटो - Motorola, Xiaomi, Lava )

Xiaomi 17T: नए Xiaomi 17T को भी 4 जून को लॉन्च किया जाएगा. यह MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर, 6500mAh बैटरी और 67W चार्जिंग के साथ आएगा. इसमें 5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा होगा. TUV Rheinland सर्टिफ़िकेशन एक आरामदायक डिस्प्ले पक्का करते हैं.

Motorola Edge 70 Pro+: नए Motorola Edge 70 Pro+ भारत में 4 जून, 2026 को लॉन्च किया जा सकता है. यह फ़ोन 6.8-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा, जिसमें 2772×1272 रिज़ॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और 5200 nits पीक ब्राइटनेस होगी. इसमें पैनटोन वैलिडेटेड कलर, वॉटर टच टेक्नोलॉजी और SGS सर्टिफ़िकेशन शामिल होंगे.

LAVA Blaze N2 5G: इस स्मार्टफोन को 3 जून को Amazon पर उतारा जाएगा. Android 16 पर आधारित इस फोन में 6.75-इंच HD+ 90Hz डिस्प्ले, Unisoc प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और IP64 रेटिंग मिलेगी. अपने 13MP डुअल रियर कैमरे और आरामदायक डिज़ाइन के कारण यह फ़ोन 'मेक इन इंडिया' के नज़रिए से महत्वपूर्ण होगा. इसकी अनुमानित कीमत 8,000 से 10,000 के बीच हो सकती है.

इन फ़ोन में प्रीमियम डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, पावरफ़ुल प्रोसेसर और कैमरा अपग्रेड शामिल हैं. इन स्मार्टफोन्स में बजट से लेकर मिड-रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में नए ऑप्शन मिलेंगे, और कस्टमर्स के लिए अच्छा कॉम्पिटिशन होगा. ये फ़ोन Flipkart, Amazon और ब्रांड्स की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिलेंगे.

हैदराबाद: जून 2026 में भारतीय बाज़ार में नए स्मार्टफोन की बाढ़ आने वाली है. Motorola Edge 70 Pro+ से लेकर Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 5G, Redmi Turbo 5 से लेकर OPPO Reno 16 सीरीज़ तक, कई ज़रूरी फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं.

Redmi Turbo 5 और Redmi 17 5G: Redmi Turbo 5 को 18 जून को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में Dimensity 8500 Ultra, 7560mAh बैटरी, 100W चार्जिंग, 6.59-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP OIS कैमरा दिया जा सकता है.

इस फोन की कीमत 27,999 से 33,999 के आसपास हो सकती है. वहीं Redmi 17 5G को भी उसी दिन लॉन्च किया जाएगा. इस फोन में Snapdragon 4-सीरीज़ प्रोसेसर, 7000mAh+ बैटरी और 50MP कैमरा हो सकता है.

iQOO Z11 5G: नया iQOO Z11 5G के जून के बीच में लॉन्च किया जा सकता है. इस फोन में 6.83-इंच AMOLED 165Hz डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज, 9020mAh बैटरी और 90W चार्जिंग हो सकती है. इस स्मार्टफोन में 50MP Sony IMX882 OIS कैमरा और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है. इस फोन की कीमत 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच हो सकती है.

OPPO Reno 16 सीरीज़: नए OPPO Reno 16 (Reno 16, Pro, Pro Mini) जुलाई 2026 में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 200MP का मेन कैमरा, Dimensity 8550/9500s, 6700 से 7000mAh की बैटरी हो सकती है. ये फ़ोन 80W चार्जिंग और OLED डिस्प्ले के साथ प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जा सकता है. इसकी कीमत 30,000 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है.

Tecno Pova 8: इस स्मार्टफोन में 8000mAh की बैटरी, Dimensity 7100/8300, 144Hz AMOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है. इस फोन की कीमत लगभग 18,999 से शुरू हो सकती है.

Vivo T5 Lite: कंपनी इस फोन को 15,000 रुपये से कम की कीमत पर उतार सकती है. इस फोन में Dimensity 6300 प्रोसेसर और 5600mAh की बैटरी हो सकती है. यह फोन IP65 रेटिंग के साथ उतारा जा सकता है.

Samsung Galaxy M47 और A27: इन दोनों फोन के जून-जुलाई में लॉन्च होने की उम्मीद है. इनके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, और जल्द ही इनके स्पेसिफिकेशन्स सामने आ सकते हैं.

Realme P4R: इस फोन में Dimensity 7400+ AI प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा. इस फ़ोन के भी जल्द ही भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है. जून 2026 में 5G, Android 16, बड़ी बैटरी और AI फ़ीचर वाले कई सस्ते फ़ोन आने वाले हैं.