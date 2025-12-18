ETV Bharat / technology

ChatGPT और Gemini यूज़र्स सावधान! VPN चुरा रहे हैं आपकी AI चैट्स, जानें बचने का तरीका

Google Featured VPN एक्सटेंशन पर आरोप, ChatGPT और Gemini समेत कई AI प्लेटफॉर्म्स की बातचीत चोरी कर सर्वर पर भेजी गई. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: आजकल लोग अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर काफी ज्यादा चिंता में रहते हैं और काफी सजग भी हो गए हैं. इसी कारण आजकल VPN, प्राइवेसी एक्सटेंशन और एड ब्लॉकर जैसी चीजें काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं. हालांकि, हाल ही में एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जिसने दुनियाभर के यूज़र्स को हैरान कर दिया है. इस इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्राइवेसी टूल वाकई में आपकी प्राइवेसी को सिक्योर कर ही रहा है. आइए हम आपको इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं. यह रिपोर्ट और जानकारी सिक्योरिटी रिसर्चर्स की इन्वेस्टिगेशन और टेक जर्नलिस्ट पॉल हिल द्वारा 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्योरिटी रिसर्चर्स की एक जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ तथाकथित प्राइवेसी और VPN ब्राउज़र एक्सटेंशन चुपचाप यूज़र्स की पूरी AI बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार, करोड़ों यूज़र्स की एआई से की गई काफी पर्सनल बातें यानी एआई चैट्स लीक हो चुकी हैं और इसका उन्हें पता भी नहीं है. किन-किन AI प्लेटफॉर्म्स पर पड़ा असर इस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये एक्सटेंशन सिर्फ किसी एक AI सर्विस तक सीमित नहीं थे, बल्कि बड़े और पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया गया था. नीचे लिखे गए इन सभी बड़े एआई प्लेटफॉर्म्स से की गई चैट्स लीक हुए हैं: ChatGPT Claude Gemini Microsoft Copilot Perplexity DeepSeek Grok (xAI) Meta AI इसका मतलब साफ है कि अगर आपने इन एआई टूल्स पर कभी भी कोई पर्सनल, प्रोफेशनल या सेंसिटिव सवाल पूछा है, तो वह डेटा सुरक्षित नहीं रहा है. इस पूरी जांच में Urban VPN Proxy को सबसे बड़ा दोषी बताया गया है. यह वही VPN है जो Chrome Web Store पर गूगल का फीचर्ड बैज लिए बैठा है और जिसके 6 मिलियन से ज्यादा यूज़र्स हैं. इसकी रेटिंग 4.7 स्टार है और करीब 58.5 हजार रिव्यू मौजूद हैं, जिससे यह एक भरोसेमंद ऐप जैसा लगता है. हालांकि, सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि इस एक्सटेंशन में ऐसा खतरनाक कोड छिपा था, जो यूज़र्स की जानकारी चोरी कर रहा था. सिर्फ एक एक्सटेंशन नहीं, पूरा नेटवर्क शामिल रिसर्च में यह भी सामने आया कि यही मालिशियस कोड सिर्फ Urban VPN Proxy तक सीमित नहीं था. उसी पब्लिशर के सात और एक्सटेंशन्स में भी यह कोड पाया गया. इन एक्सटेंशन्स में शामिल हैं: 1ClickVPN Proxy

Urban Browser Guard

Urban Ad Blocker