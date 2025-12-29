11 साल पहले खोई फ्लाइट MH370 की तलाश फिर शुरू, क्या एडवांस्ड AI से मिलेगा प्लेन?
11 साल बाद फ्लाइट MH370 की खोज फिर शुरू हुई है. इस बार एडवांस्ड-ऑटोनॉमस अंडरवॉटर रोबोट्स (AUVs) और AI की मदद ली जा रही है.
Published : December 29, 2025 at 5:08 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: आपने फ्लाइट एक्सीडेंट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे फ्लाइट एक्सीडेंट या क्रैश के बारे में सुना है, जो गायब हो गई हो. मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से 11 साल पहले गायब हुई है और अभी तक नहीं मिली. इतने सालों में दुनियाभर के कई देशों, कंपनियों और संस्थाओं ने उस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है. अब एक बार फिर उस फ्लाइट को ढूंढने का नया मिशन शुरू हो रहा है. आइए हम आपको इस पूरी ख़बर के बारे में बताते हैं.
करीब 11 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है. उस फ्लाइट की अंडरवॉटर सर्च को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे खास बात ये है कि अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड साइंस और डीप-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस कारण लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि शायद इस बार मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का मलबा मिल जाए और दुनिया को पता लग पाएगा कि आखिर 11 साल पहले उस रात को मलेशिया की उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था.
इस मिशन की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 यानी कल से ही शुरू हो रही है. ब्रिटेन और अमेरिकी की डीप-सी टेक कंपनी Ocean Infinity ने एक बार फिर MH370 फ्लाइट को ढूंढने का मिशन अपने हाथ में लिया है. इस कंपनी ने पहले भी इस मलेशियन फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे सफलता नहीं मिल पाई थी. इस बार ओसियन इनफिनिटी ने इस मिशन को “नो फाइंड, नो फी” मॉडल पर स्वीकार किया है. इसका मतलब है कि कंपनी मलेशियन सरकार से इस काम के पैसे तभी लेगी, जब वो फ्लाइट को समुद्र की गहराइयों में ढूंढ लेंगे.
आखिर क्या हुआ था उस रात?
अगर आपको इस मलेशियन फ्लाइट की रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाली घटना के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा बोइंग 777 विमान MH370 टेकऑफ होने के करीब 45 मिनट के बाद अचानक रडार से गायब हो गया. टेफऑफ होने के करीब 1.30 घंटे बाद उस फ्लाइट को एक मिलिट्री रडार ने गलत दिशा में जाते हुए पाया था और उसके बाद से उस फ्लाइट का आजतक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है. उस फ्लाइट में कुल 239 लोग सवाल थे, जिनका आज तक कोई पक्का सुराग नहीं मिला है. इसे विएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है.
इस मिसिंग फ्लाइट को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन्स चलाए गए. इसके लिए सबसे पहले फोकस साउथ चाइना सी, फिर अंडमान सागर और आखिर में दक्षिणी हिंद महासागर पर गया. MH370 फ्लाइट को ढूंढने के लिए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया के कुल 26 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा अंडरवाटर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फ्लाइट का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला.
इस बार सर्च क्यों है खास?
इस बार Ocean Infinity नई पीढ़ी की डीप-सी टेक्नोलॉजी लेकर सर्च करने जा रही है. कंपनी बिना क्रू वाले जहाजों और Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) की मदद से समुद्र की तलहटी को स्कैन करेगी. आइए हम आपको एक टेबल के माध्यम से आसान शब्दों में समझाते हैं कि इस बार के सर्च ऑपरेशन में किन खास और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया के लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि शायद इस बार रहस्यमयी तरीके से गायब हुई फ्लाइट का मलबा मिल जाएगा और फिर लोगों के सैकड़ों रहस्यमी सवालों के जवाब भी मिल पाएंगे कि आखिर उस फ्लाइट में हुआ क्या था.
|टेक्नोलॉजी
|काम क्या है
|Autonomous Underwater Vehicles (AUVs)
|6000 मीटर गहराई तक मैपिंग
|Multibeam Sonar
|समुद्र तल की हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज
|Synthetic Aperture Sonar
|छोटे मलबे तक पहचान
|Sub-Bottom Profilers
|तलछट के नीचे छिपी चीजें ढूंढना
|Uncrewed Surface Vessels
|बड़े इलाके में तेज सर्च
Ocean Infinity के HUGIN AUVs दिखने में टॉरपीडो जैसे हैं और ये तीन दिन तक लगातार काम कर सकते हैं. एक AUV रोज़ करीब 42 स्क्वायर माइल इलाके को स्कैन कर सकता है.
सैटेलाइट डेटा ने कैसे बदली दिशा?
ब्रिटिश कंपनी Inmarsat ने MH370 से मिले आखिरी सात सैटेलाइट पिंग्स का एनालिसिस किया. इन पिंग्स से पता चला कि विमान कम से कम 5 घंटे तक उड़ता रहा और आखिरकार दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया. यही डेटा आज भी सर्च की सबसे मजबूत टेक्निकल नींव माना जाता है.
क्यों मुश्किल है मलबा ढूंढना?
- हिंद महासागर (Indian Ocean) दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है
- इसकी औसतन गहराई करीब 4 किलोमीटर है
- खराब मौसम और तेज समुद्री धाराएं के कारण भी मलबा ढूंढना मुश्किल होता है
- अब तक सिर्फ तीन पक्के विंग पार्ट्स ही मिले
भारत की भूमिका
साल 2014 में भारत ने भी इस सर्च मिशन में अहम भूमिका निभाई थी. भारतीय नौसेना का P-8I विमान और वायुसेना का C-130J एयरक्राफ्ट करीब 10-10 घंटे की उड़ान भरकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हुआ था. हालांकि, फिलहाल नई सर्च में भारत की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
क्या इस बार मिलेगा जवाब?
मलेशिया सरकार को उम्मीद है कि नई टेक्नोलॉजी और बेहतर डेटा एनालिसिस के जरिए इस बार MH370 के रहस्य से पर्दा उठ सकता है. Ocean Infinity का यह मिशन “नो फाइंड, नो फी” मॉडल पर है, यानी मलबा मिला तो ही कंपनी को करीब 70 मिलियन डॉलर मिलेंगे. अगर यह सर्च सफल होती है, तो यह सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं होगी, बल्कि डीप-सी साइंस और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जीत भी मानी जाएगी, क्योंकि पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त में दुनियाभर की टेक्नोलॉजी मिलकर भी उस फ्लाइट के मलबे को समुंद्र की गहराईयों में ढूंढ नहीं पाई है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक बड़ा और बेहद मुश्किल चैलेंज बना हुआ है.