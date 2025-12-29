ETV Bharat / technology

11 साल पहले खोई फ्लाइट MH370 की तलाश फिर शुरू, क्या एडवांस्ड AI से मिलेगा प्लेन?

मलेशिया एयरलाइंस की गायब हुई फ्लाइट MH370 के यात्रियों के परिवार वाले 4 मार्च 2017 को कुआलालंपुर में आयोजित एक स्मृति समारोह के दौरान आर्ट वर्क देखते हुए. ( Image Credit: Getty Images/ETV Bharat Graphics )

हैदराबाद: आपने फ्लाइट एक्सीडेंट के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे फ्लाइट एक्सीडेंट या क्रैश के बारे में सुना है, जो गायब हो गई हो. मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 ऐसे ही रहस्यमयी तरीके से 11 साल पहले गायब हुई है और अभी तक नहीं मिली. इतने सालों में दुनियाभर के कई देशों, कंपनियों और संस्थाओं ने उस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है. अब एक बार फिर उस फ्लाइट को ढूंढने का नया मिशन शुरू हो रहा है. आइए हम आपको इस पूरी ख़बर के बारे में बताते हैं.

करीब 11 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 एक बार फिर दुनिया की सुर्खियों में है. उस फ्लाइट की अंडरवॉटर सर्च को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे खास बात ये है कि अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड साइंस और डीप-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस कारण लोगों को ज्यादा उम्मीद है कि शायद इस बार मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का मलबा मिल जाए और दुनिया को पता लग पाएगा कि आखिर 11 साल पहले उस रात को मलेशिया की उस फ्लाइट के साथ क्या हुआ था.

इस मिशन की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 यानी कल से ही शुरू हो रही है. ब्रिटेन और अमेरिकी की डीप-सी टेक कंपनी Ocean Infinity ने एक बार फिर MH370 फ्लाइट को ढूंढने का मिशन अपने हाथ में लिया है. इस कंपनी ने पहले भी इस मलेशियन फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे सफलता नहीं मिल पाई थी. इस बार ओसियन इनफिनिटी ने इस मिशन को “नो फाइंड, नो फी” मॉडल पर स्वीकार किया है. इसका मतलब है कि कंपनी मलेशियन सरकार से इस काम के पैसे तभी लेगी, जब वो फ्लाइट को समुद्र की गहराइयों में ढूंढ लेंगे.

आखिर क्या हुआ था उस रात?

अगर आपको इस मलेशियन फ्लाइट की रहस्यमयी तरीके से गायब होने वाली घटना के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा बोइंग 777 विमान MH370 टेकऑफ होने के करीब 45 मिनट के बाद अचानक रडार से गायब हो गया. टेफऑफ होने के करीब 1.30 घंटे बाद उस फ्लाइट को एक मिलिट्री रडार ने गलत दिशा में जाते हुए पाया था और उसके बाद से उस फ्लाइट का आजतक किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया है. उस फ्लाइट में कुल 239 लोग सवाल थे, जिनका आज तक कोई पक्का सुराग नहीं मिला है. इसे विएशन हिस्ट्री का सबसे रहस्यमय हादसा माना जाता है.

MH370 फ्लाइट को ढूंढने के लिए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया के कुल 26 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा अंडरवाटर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फ्लाइट का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला. (Image Credit: ETV Bharat Graphics)

इस मिसिंग फ्लाइट को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन्स चलाए गए. इसके लिए सबसे पहले फोकस साउथ चाइना सी, फिर अंडमान सागर और आखिर में दक्षिणी हिंद महासागर पर गया. MH370 फ्लाइट को ढूंढने के लिए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया के कुल 26 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा अंडरवाटर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन फ्लाइट का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला.