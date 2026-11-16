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GTA VI के खरीदारों का बड़ा दावा, सीलबंद बॉक्स से चोरी हो गए कोड

GTA 6 को 19 नवंबर, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. ( फोटो - Rockstar Games )

हैदराबाद: 19 नवंबर, 2026 को 'Grand Theft Auto' (GTA) फ्रैंचाइज़ी के सबसे बहुप्रतीक्षित गेम, 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI) के आधिकारिक लॉन्च से पहले, इसके फिजिकल 'कोड-इन-बॉक्स' वर्ज़न खरीदने वाले कुछ ग्राहकों का दावा है कि उनके कोड चोरी हो गए हैं.

वीडियो गेम से जुड़ी स्वतंत्र ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट 'Push Square' के अनुसार, इन बॉक्स के अंदर मौजूद कोड, बॉक्स को खोलने से पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं.

खरीददारों का दावा है कि अगर केस के किनारे पर एक तेज़ टॉर्च की रोशनी डाली जाए, तो प्लास्टिक की रैपिंग लगे होने के बावजूद, कवर के आर-पार छपा हुआ कोड पढ़ा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों से पता चलता है कि यह कोड एक ऐसी जगह पर छपा है, जहां आमतौर पर नहीं होता. Reddit पर एक लोकप्रिय कमेंट में इस मुद्दे का मज़ाक उड़ाया गया. यूज़र ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं सूझ रही, जो डिस्क के घेरे में फिट आ सके और कोड को छिपा सके. ज़्यादातर बॉक्स वाले गेम्स में डिजिटल कोड या तो मैनुअल में, किसी अलग कागज़ पर, या फिर खुद डिस्क पर छपा होता है, भले ही उस डिस्क में कोई डेटा न हो. लेकिन, यहां कोड कवर पर ही छपा हुआ लगता है, और इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि इसे देखा जा सकता है. अब तक की रिपोर्ट्स से ऐसा लगता है कि मामला प्लेस्टेशन 5 (PS5) की प्रतियों से जुड़ा है. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि क्या XBOX Series X|S की प्रतियां भी इसी तरह प्रभावित हुई हैं. XBOX खरीदारों को तब तक सतर्क रहना चाहिए, जब तक कि और जानकारी सामने न आ जाए. क्या यह तरकीब सच में काम करती है?

लोगों की राय अलग-अलग है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें सील बंद डिब्बे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता. वहीं, कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि डिब्बे के अंदर रखा पोस्टर देखने में रुकावट डालता है. कुछ लोगों का दावा है कि अगर किनारे से रोशनी डाली जाए, तो कोड को पढ़ा जा सकता है.