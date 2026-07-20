Android 16 में Gemini लॉक स्क्रीन में सामने आाया बड़ा बग, लॉक फ़ोन से भी भेज सकते हैं मैसेज
Gemini लॉक स्क्रीन से जुड़ा एक बग सामने आया है. इसमें बिना PIN डाले ही आपके लॉक फ़ोन से SMS टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है.
Published : July 20, 2026 at 3:50 PM IST
हैदराबाद: Android 16 में Gemini लॉक स्क्रीन से जुड़ा एक बग सामने आया है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बिना आपका PIN डाले ही आपके लॉक फ़ोन से SMS टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है और इसके साथ ही, चुपचाप WhatsApp को फिर से कनेक्ट कर सकता है. इसके लिए बस उसे आपके फ़ोन का फ़िज़िकल एक्सेस चाहिए.
ऐसे में अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या कोई आपके फोन को ले लेता है, तो वह स्क्रीन लॉक होने के बावजूद आपके परिचितों को टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है, जो आपके नंबर से ही आया हुआ लगेगा.
Gemini लॉक-स्क्रीन मैसेज बंद करें
इस बग को लेकर Google का कहना है कि इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस बात की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि यह असल में फ़ोन तक कैसे पहंचा है. अभी के लिए आपको इससे बचने का भरोसेमंद तरीका पता होना चाहिए. इससे बचने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- 1. Gemini ऐप को खोलें.
- 2. ऊपर-दाएं कोने में अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो पर टैप करें.
- 3. यहां Setting में जाएं.
- 4. 'Gemini on Lock Screen' विकल्प पर क्लिक करें.
- 5. इसके बाद या तो 'Use Gemini without Unlocking' को पूरी तरह से बंद कर दें.
या अगर आप लॉक-स्क्रीन पर टाइमर और मौसम जैसी बेसिक चीज़ें चाहते हैं, तो इसे चालू रहने दें, लेकिन खास तौर पर 'Make calls and send messages without unlocking' टॉगल को बंद कर दें.
- 6. दूसरा ऑप्शन रिस्की मैसेजिंग परमिशन को हटा देता है, जबकि नुकसान न पहुंचाने वाली चीज़ें चालू रहती हैं.
यह बग खतरनाक क्यों है?
एक बार अंदर जाने के बाद, अटैकर उसी एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके Gemini की पहले से डिसेबल की गई किसी भी परमिशन को वापस ला सकता है. सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि इससे बिना इजाज़त वाले लोग चैट हिस्ट्री देख या डिलीट कर सकते हैं, असिस्टेंट सेटिंग्स बदल सकते हैं, और प्राइवेट डेटा निकाल सकते हैं, वो भी यह सब डिवाइस को अनलॉक किए बिना.
खबर है कि यह कमी पूरी तरह से अपडेटेड Pixel 6a पर भी काम कर रही थी, जिसका मतलब है कि स्टैंडर्ड सिस्टम अपडेट पता चलने पर इसे रोकने में फेल हो गए. रिसर्चर्स का मानना है कि यह कमी इस बात में है कि Gemini का 'डीप रिसर्च' फ़ीचर और लॉक-स्क्रीन ऐप-हैंडऑफ़ प्रोसेस, लॉक मोड से पूरी तरह ऐप एक्सेस मोड में जाते समय ऑथेंटिकेशन को कैसे मैनेज करते हैं.
हालांकि इस बग का फ़ायदा उठाने के लिए डिवाइस तक फ़िज़िकल एक्सेस की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि स्मार्टफोन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच यह एक बड़ा ख़तरा है. चोरी हुए डिवाइस का इस्तेमाल करके अपराधी, फिरौती वसूलने के लिए पीड़ित के कॉन्टैक्ट्स को किडनैपिंग की झूठी धमकियां या फ़िशिंग मैसेज भेज सकते हैं.
इस बग का फ़ायदा उठाने के लिए डिवाइस तक फ़िज़िकल पहुंच की ज़रूरत होती है, लेकिन रिसर्चर चेतावनी देते हैं कि फ़ोन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच यह एक गंभीर चिंता का विषय है. चोरी हुए और लगभग अनलॉक फ़ोन का इस्तेमाल करके अपराधी पीड़ित के कॉन्टैक्ट्स को किडनैपिंग की झूठी धमकियां या फ़िशिंग मैसेज भेज सकते हैं, जिसका मकसद शायद फिरौती वसूलना हो सकता है.