इस तारीख को होगा Mahindra XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन का खुलासा, नाम हो जाएगा XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO के डेब्यू के कुछ समय बाद ही बिक्री के लिए आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह कार बनाने वाली कंपनी का बहुत पॉपुलर मॉडल है – लॉन्च होने के चार साल में, Mahindra ने इस तीन-रो वाली SUV की 3 लाख से ज़्यादा यूनिट बेची हैं.

Mahindra ने इसका पहला टीजर रिलीज किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कंपनी इस कार का मौजूदा नाम XUV700 से बदलकर XUV 7XO कर दिया जाएगा. कंपनी ने इसी तरह से XUV300 का नाम बदलकर XUV 3XO कर दिया गया था. इसका वर्ल्ड प्रीमियर 5 जनवरी, 2026 को होने वाला है, जो कंपनी की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक SUV के लॉन्च होने के ठीक एक महीने बाद होगा.

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने हाल ही में अपनी फुली इलेक्ट्रिक Mahindra XEV 9S SUV को लॉन्च किया है. अब कुछ ही समय बाद कंपनी एक और तीन-पंक्ति वाली SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जोकि पोर्टफोलियो में मौजूद Mahindra XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन होने वाला है.

2026 Mahindra XUV 7XO के टीजर में क्या हुआ खुलासा

Mahindra ने इस कार का पहला टीजर बहुत ही छोटा रखा है, और जिसे देखकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है. 14 सेकंड की इस क्लिप में XUV 7XO की नई LED ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, रीस्टाइल्ड डेटाइम रनिंग लैंप्स, ब्रश्ड मेटैलिक इंसर्ट वाली नई ग्रिल और नई LED टेल-लाइट्स की एक झलक मिलती है, जिसमें XEV 9S जैसा हनीकॉम्ब पैटर्न इंसर्ट है.

इस टीजर के आखिरी हिस्से में Mahindra XUV700 से XUV 7XO नाम बदलने की जानकारी को भी कन्फर्म किया गया है. इस टीजर में कार के अलॉय व्हील्स नहीं दिख रहे हैं, जिन्हें नए डिज़ाइन में पेश किया जा सकता है. हालांकि, कुछ नए कलर ऑप्शन के अलावा, एक्सटीरियर में लिमिटेड बदलाव होने की उम्मीद है.

2026 Mahindra XUV 7XO

बता दें कि इस कार को पहले भी टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, जिससे पता चलता है कि नई XUV 7XO में वही ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा, जो XEV 9S में देखने को मिलता है, इसके साथ ही कई दूसरे फीचर्स भी दिए जाएंगे. Mahindra XEV 9S से वेंटिलेटेड रियर सीट और पावर्ड ‘बॉस मोड’ जैसे इक्विपमेंट 7XO में भी ले सकती है.

हालांकि, पावरट्रेन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल दोनों ऑप्शन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे. Mahindra नई XUV 7XO के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपना सकती है. कीमत की बात करें तो इसे 14 लाख रुपये से 24.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच उतारा जा सकता है.