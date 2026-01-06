ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Mahindra XUV 7XO एसयूवी, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

नई Mahindra XUV 7XO एसयूवी हुई लॉन्च ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

कंपनी ने इसके बम्पर को भी रीडिज़ाइन किया गया है और इसमें सेंट्रल एयर इनटेक के दोनों तरफ़ खास ट्विन LED फॉग लैंप लगाए गए हैं. वहीं साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, यहां पर सबसे बड़ा बदलाव नए डिजाइन का अलॉय व्हील है, जबकि पीछे की तरफ़ आपको नए टेल लैंप और एक रीडिज़ाइन किया गया रियर बम्पर मिलता है.

नई Mahindra XUV 7XO का डिजाइन इसके डिजाइन की बात करें तो, इसका फ्रंट अब पहले से ज़्यादा स्क्वेयर दिखता है. इसके अलावा इसकी ग्रिल को एक नया लुक दिया गया है और इसके दोनों तरफ़ नए, ज़्यादा एंगुलर डुअल-बैरल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगाई गई हैं, साथ ही नए LED डे-टाइम रनिंग लैंप भी दिए गए हैं.

बता दें कि यह भारतीय बाजार में लोकप्रिय Mahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन है, और इसके नेमप्लेट को बदलकर Mahindra XUV 7XO कर दिया गया है और साथ ही इसमें कुछ खास स्टाइलिंग अपडेट भी किए गए हैं, जो इसे थोड़ा और मस्कुलर लुक देते हैं. इसके अलावा, अब इसके केबिन में Mahindra की नई बोर्न इलेक्ट्रिक SUVs से ली गई नई टेक्नोलॉजी दी गई है.

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने भारतीय बाजार में अपनी नई Mahindra XUV 7XO को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जो पुरानी Mahindra XUV 700 की शुरुआती कीमत के बराबर ही है.

नई Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर

केबिन अंदर नजर डालें तो, सबसे बड़ा बदलाव यह है कि यहां नए लुक वाला डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है. इसके टॉप वेरिएंट का डैशबोर्ड Mahindra XEV 9E और 9S के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें वाइड-स्क्रीन ट्राई-डिस्प्ले सेटअप दिया गया है. ये डिस्प्ले लेटेस्ट AdrenoX Plus पर चलेंगे, जिसमें को-ड्राइवर डिस्प्ले कंटेंट स्ट्रीम कर सकता है.

कार में आगे की सीटें पावर एडजस्टेबल हैं, और ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन का फीचर भी दिया गया है. वहीं को-ड्राइवर सीट में एक पावर्ड बॉस मोड भी मिलता है, जो पीछे की सीट पर बैठे लोगों को सीट को पीछे खिसकाकर पैर फैलाने के लिए जगह बनाने की सुविधा देता है.

नई Mahindra XUV 7XO का डैशबोर्ड (फोटो - Mahindra & Mahindra)

वहीं रियर पैसेंजर की बात करें तो, पीछे की सीट पर बैठने वालों को सेंट्रल फ्लोर कंसोल के बेस पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड, दरवाजों पर सन ब्लाइंड्स और तीसरी रो में आसानी से जाने के लिए को-ड्राइवर साइड सीट के लिए टम्बल फंक्शन मिलता है.

इसके अलावा, वेरिएंट के आधार पर, खरीदार दूसरी रो में बेंच सीट या अलग-अलग कैप्टन चेयर में से विकल्प चुन सकते हैं. आपको बता दें कि कंपनी ने नई Mahindra XUV 7XO को कुल 6 ट्रिम लेवल में उतारा, जिनमें AX, AX3, AX5, AX7, AX7T और AX7 L शामिल हैं.

नई Mahindra XUV 7XO का सीटिंग लेआउट (फोटो - Mahindra & Mahindra)

नई Mahindra XUV 7XO के फीचर्स

फीचर्स लिस्ट को देखें तो, नई 7XO में लेवल-2 ADAS टेक, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर्स, मल्टीज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड बॉस मोड, डॉल्बी एटमॉस के साथ हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 540-डिग्री कैमरा, महिंद्रा के ब्रिंग योर ओन डिवाइस के ज़रिए मल्टी-डिवाइस स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, बीच वाली रो में 65W टाइप C USB आउटलेट, एक पैनोरमिक सनरूफ और अन्य कई फीचर्स मिलते हैं.

नई Mahindra XUV 7XO का पावरट्रेन

मैकेनिकल तौर पर नई 7XO में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसमें XUV700 वाले ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलते हैं. दोनों यूनिट मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आते हैं, और टॉप डीजल ट्रिम्स में ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है.

नई Mahindra XUV 7XO का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mahindra & Mahindra)

हालांकि Mahindra का कहना है कि कंपनी ने नई Mahindra XUV 7XO के सस्पेंशन सेटअप पर काम किया है, और इस SUV में नए 'डेविंची' डैम्पर लगाए गए हैं, जिनके बारे में कंपनी द्वारा दावा किया गया है कि वे राइड क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं.