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Bharat NCAP ने Mahindra XUV 7XO का किया क्रैश टेस्ट, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

Mahindra XUV 7XO को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ( फोटो - Bharat NCAP )

हैदराबाद: भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) ने Mahindra XUV 7XO को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इस SUV का हाल ही में Bharat NCAP द्वारा क्रैश-टेस्ट किया गया, और महिंद्रा की इस फ्लैगशिप एसयूवी को एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है. Bharat NCAP रिपोर्ट के अनुसार, Mahindra XUV 7XO को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 मिले हैं. इस SUV को फ्रंट ऑफ़सेट बैरियर टेस्ट और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट से गुज़ारा गया. जहां एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) क्राइटेरिया में, XUV 7XO को फ्रंट ऑफसेट बैरियर में 16 में से 14.76 और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 स्कोर मिला. Mahindra XUV 7XO को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP) इस क्रैश टेस्ट के दौरान ड्राइवर और को-ड्राइवर को दी जाने वाली प्रोटेक्शन को ज़्यादातर अच्छा या काफ़ी रेट किया गया, जो काफ़ी अच्छा है. वहीं दूसरी ओर, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) स्कोर की बात करें तो, डायनामिक टेस्ट में चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) के इस्तेमाल के साथ, इसका स्कोर 24 में से 23.97 था. इस SUV को CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी टॉप मार्क्स दिए गए हैं.