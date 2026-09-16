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Bharat NCAP ने Mahindra XUV 7XO का किया क्रैश टेस्ट, मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

Bharat NCAP ने क्रैश टेस्ट में Mahindra XUV 7XO को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इसे एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों के लिए 5-स्टार मिले.

Mahindra XUV 7XO receives 5-star safety rating in Bharat NCAP crash test
Mahindra XUV 7XO को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 1:49 PM IST

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हैदराबाद: भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) ने Mahindra XUV 7XO को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है. इस SUV का हाल ही में Bharat NCAP द्वारा क्रैश-टेस्ट किया गया, और महिंद्रा की इस फ्लैगशिप एसयूवी को एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है.

Bharat NCAP रिपोर्ट के अनुसार, Mahindra XUV 7XO को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 30.76 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 49 में से 44.97 मिले हैं. इस SUV को फ्रंट ऑफ़सेट बैरियर टेस्ट और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट से गुज़ारा गया. जहां एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) क्राइटेरिया में, XUV 7XO को फ्रंट ऑफसेट बैरियर में 16 में से 14.76 और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 स्कोर मिला.

Mahindra XUV 7XO receives 5-star safety rating in Bharat NCAP crash test
Mahindra XUV 7XO को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

इस क्रैश टेस्ट के दौरान ड्राइवर और को-ड्राइवर को दी जाने वाली प्रोटेक्शन को ज़्यादातर अच्छा या काफ़ी रेट किया गया, जो काफ़ी अच्छा है. वहीं दूसरी ओर, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) स्कोर की बात करें तो, डायनामिक टेस्ट में चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) के इस्तेमाल के साथ, इसका स्कोर 24 में से 23.97 था. इस SUV को CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी टॉप मार्क्स दिए गए हैं.

इस क्रैश टेस्ट के लिए, Bharat NCAP ने XUV 7XO के दो वेरिएंट इस्तेमाल किए थे, और दोनों डीज़ल-पावर्ड 7-सीटर ऑप्शन थे - जिनमें AX7 2WD ऑटोमैटिक और AX7L डीज़ल 4WD ऑटोमैटिक वेरिएंट शामिल हैं.

ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले, ग्लोबल सेफ्टी वॉचडॉग गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड को जांचने के लिए सिर्फ़ एंट्री-लेवल मॉडल का इस्तेमाल करते थे. हालांकि, भारत में, Bharat NCAP द्वारा किए जाने वाले क्रैश टेस्ट वॉलंटरी होते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर अपनी पसंद का वेरिएंट भेज सकता है.

बताया जा रहा है कि ADAS या 360-डिग्री कैमरे जैसे कुछ खास सेफ्टी फीचर्स को छोड़कर, सभी ज़रूरी सेफ्टी इक्विपमेंट सभी वेरिएंट लाइन-अप में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसका मतलब यह है कि एंट्री-लेवल XUV 7XO को भी ऐसी ही सेफ्टी रेटिंग मिल सकती थी. 5-स्टार रेटिंग Mahindra XUV 7XO के सभी वेरिएंट पर लागू होती है.

Mahindra XUV 7XO receives 5-star safety rating in Bharat NCAP crash test
Mahindra XUV 7XO को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (फोटो - Bharat NCAP)

Mahindra XUV 7XO के कुछ खास एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, प्रीटेंशनर के साथ फ्रंट सीटबेल्ट और आगे के दो पैसेंजर के लिए लोड लिमिटर मिलते हैं. Mahindra पीछे की सीटों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

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