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Mahindra XUV 3XO ZNG को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

Mahindra XUV 3XO ZNG को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ( फोटो - Bharat NCAP )

हैदराबाद: भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (B-NCAP) ने हाल ही में लॉन्च हुई नई Mahindra XUV 3XO ZNG का क्रैश टेस्ट किया, जिसे इस क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल हुई है. बता दें कि Mahindra XUV 3XO का पहली बार नवंबर 2024 में Bharat NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया थ.

उस समय क्रैश टेस्ट में इस कॉम्पैक्ट एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 29.36 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 43 अंक हासिल किए थे. ये स्कोर सभी टर्बो-पेट्रोल और डीजल ट्रिम्स के लिए मान्य थे.

वहीं XUV 3XO ZNG की बात करें तो AOP टेस्ट में इस कार का प्रदर्शन टर्बो-पेट्रोल और डीजल मॉडल जैसा ही है, लेकिन COP असेसमेंट में इस कार को 45 का बेहतर स्कोर मिला है. खास बात यह है कि बेहतर COP स्कोर अब उन सभी 3XO मॉडल पर भी लागू होता है, जिन्हें VIN MA1NS2NVPS2B98575 और उसके बाद के नंबरों के साथ बनाया गया है. Mahindra XUV 3XO ZNG का क्रैश टेस्ट (फोटो - Bharat NCAP) Mahindra XUV 3XO ZNG का एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर

क्रैश टेस्ट के दौरान फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के नतीजों से यह पता चलता है कि Mahindra XUV 3XO ने ड्राइवर के सिर, गर्दन, पेल्विस और जांघों को 'अच्छी' सुरक्षा प्रदान की. इसके अलावा, ड्राइवर की छाती को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि पैरों के निचले हिस्से में एक पैर को 'पर्याप्त' और दूसरे पैर को 'मामूली' रेटिंग मिली. वहीं, को-ड्राइवर की बात करें तो इसके शरीर के सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली. साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट की बात करें तो, Mahindra XUV 3XO ने शरीर के सभी जांचे गए हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा प्रदान की. साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट के मामले में भी यही बात लागू होती है.