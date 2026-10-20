शुरू हुई नई Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग, जानें कैसे कर सकते हैं बुक
Mahindra Auto ने अपनी नई Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग शुरू कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है.
Published : October 20, 2026 at 2:48 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने अपनी नई-नवेली Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग शुरू कर दी है. इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक डीलरशिप से बुक किया जा सकता है. बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी के CNG वर्जन को XUV 3XO ZNG के साथ से बाजार में उतारा है. बता दें कि कंपनी ने सब-कॉम्पैक्ट CNG एसयूवी सेगमेंट में इस कार के साथ एंट्री की है, जहां इसका मुकाबला Tata Nexon CNG और Maruti Brezza CNG जैसी कारों से होने वाला है.
Mahindra XUV 3XO ZNG के इंजन स्पेक्स
नई XUV 3XO ZNG में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 1.2L MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 110 Bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा जाता है.
खास बात यह है कि CNG वाली इस सब-कॉम्पैक्ट SUV में पावर और टॉर्क के आंकड़े पेट्रोल वर्जन जितने ही हैं. Mahindra के अनुसार, ऐसा टर्बोचार्जर कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग में किए गए बदलावों के चलते हुआ है. इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि CNG पर नई Mahindra XUV 3XO ZNG, 24.70 km प्रति kg तक की फ्यूल एफिशिएंसी देती है. इसके साथ ही, यह SUV 0 से 100 kmph की रफ्तार महज 11.8 सेकंड में पकड़ सकती है.
Mahindra XUV 3XO ZNG के फीचर्स और सेफ्टी
नई Mahindra XUV 3XO ZNG में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें पुश-बटन इंजन स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.
इसमें मिलने वाले कम्पोनेंट्स की लिस्ट में रियर वाइपर, हाइड एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, कनेक्टेड LED टेल-लैंप और आगे व पीछे के आर्मरेस्ट भी शामिल हैं. इसके अलावा, इस कार में स्टीयरिंग मोड मिलते हैं, जिनमें नॉर्मल, कम्फर्ट और स्पोर्ट मोड शामिल हैं. स्टाइलिंग की बात करें तो, CNG वर्ज़न का बाहरी डिज़ाइन पेट्रोल से चलने वाली XUV 3XO जैसा ही दिया गया है.
इस कार के टेलगेट पर 'CNG' की बैजिंग इसे स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट्स से अलग बनाती है. कार में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें छह एयरबैग, चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, सीट-बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं.
Mahindra XUV 3XO ZNG के वेरिएंट्स और कीमत
कंपनी ने नई Mahindra XUV 3XO ZNG को कुल चार वेरिएंट्स में उतारा है, जिसमें एंट्री-लेवल MX Edge की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं RevX Edge (O) की कीमत 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके अलावा, AX5 वेरिएंट की कीमत 11.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि सबसे टॉप वाले वेरिएंट, RevX A की कीमत 12.27 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.