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शुरू हुई नई Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग, जानें कैसे कर सकते हैं बुक

नई Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग शुरू ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने अपनी नई-नवेली Mahindra XUV 3XO ZNG की बुकिंग शुरू कर दी है. इस कार को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या आधिकारिक डीलरशिप से बुक किया जा सकता है. बता दें कि कंपनी ने इस एसयूवी के CNG वर्जन को XUV 3XO ZNG के साथ से बाजार में उतारा है. बता दें कि कंपनी ने सब-कॉम्पैक्ट CNG एसयूवी सेगमेंट में इस कार के साथ एंट्री की है, जहां इसका मुकाबला Tata Nexon CNG और Maruti Brezza CNG जैसी कारों से होने वाला है.

Mahindra XUV 3XO ZNG के इंजन स्पेक्स

नई XUV 3XO ZNG में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 1.2L MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 110 Bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा जाता है.

नई Mahindra XUV 3XO ZNG का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Auto) खास बात यह है कि CNG वाली इस सब-कॉम्पैक्ट SUV में पावर और टॉर्क के आंकड़े पेट्रोल वर्जन जितने ही हैं. Mahindra के अनुसार, ऐसा टर्बोचार्जर कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग में किए गए बदलावों के चलते हुआ है. इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि CNG पर नई Mahindra XUV 3XO ZNG, 24.70 km प्रति kg तक की फ्यूल एफिशिएंसी देती है. इसके साथ ही, यह SUV 0 से 100 kmph की रफ्तार महज 11.8 सेकंड में पकड़ सकती है. Mahindra XUV 3XO ZNG के फीचर्स और सेफ्टी

नई Mahindra XUV 3XO ZNG में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें पुश-बटन इंजन स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं. नई Mahindra XUV 3XO ZNG का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Auto)