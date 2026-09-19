Mahindra XUV 3XO REVX EDGE: ₹9.39 लाख से शुरू, पैनोरमिक सनरूफ भी ₹10 लाख के अंदर
Mahindra XUV 3XO REVX EDGE में पैनोरमिक सनरूफ समेत कई प्रीमियम सुविधाएं अब आम खरीदारों के बजट में आसानी से उपलब्ध हो गई हैं.
Published : September 19, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय SUV XUV 3XO की REVX सीरीज को और बड़ा बना दिया है. कंपनी ने नया XUV 3XO REVX EDGE वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹9.39 लाख (ex-showroom) रखी गई है.
इसके साथ REVX EDGE (O) और REVX M(O) का नया पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है. XUV 3XO ने पिछले ढाई साल में 2.5 लाख यूनिट्स बेच ली हैं. यह महिंद्रा की सबसे तेज बिकने वाली SUV भी बन गई है. अब कंपनी ने आम लोगों के बजट में और ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश की है.
REVX EDGE में क्या खास है
REVX EDGE वेरिएंट में बाहर से देखने में अच्छा लुक मिलता है. इसमें ड्युन-टन रूफ, बॉडी-कलर्ड ग्रिल और ब्लैक व्हील कवर्स दिए गए हैं. आगे एलईडी सिग्नेचर लैंप्स और पीछे एलईडी टेल लैप्स लगे हैं. इसके अंदर बैठने पर ब्लैक लेदरेट्स सीट्स मिलती हैं. पीछे एसी वेंट्स और कप होल्डर वाला आर्मरेस्ट मिलता है.
A sharper take on the XUV 3XO.— Mahindra XUV 3XO (@MahindraXUV3XO) September 18, 2026
Here's the XUV 3XO REVX Edge.
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इसमें 26.03 cm का एचडी इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायर्ड एपल कारप्ले चलता है. क्रूज कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, ड्राइवर सीट की एडजस्टेबल ऊंचाई और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स भी हैं. इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं.
सुरक्षा के लिए इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, ESC, ISOFIX child-seat mounts, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सभी यात्रियों के लिए रिमाइंडर फीचर के साथ थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं. इसमें कुल 35 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं.
REVX EDGE (O) में इससे भी ज्यादा सुविधाएं जुड़ गई हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, पासकी कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और ऑटोमैटिक वाइपर्स मिलते हैं. अब पैनोरमिक सनरूफ अब ₹10 लाख से कम में मिल रहा है.
इंजल और गियरबॉक्स के ऑप्शन
REVX EDGE में दो इंजन विकल्प हैं. 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. 1.5 लीटर टर्बो-डीज़ल इंजन मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन्स के साथ मिलता है. REVX M(O) में भी अब पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट आ गया है, जिसकी कीमत 9.99 लाख रुपये हैं. इस गाड़ी में एवरेस्ट व्हाइट, स्थेल्थ ब्लैक, टैंगो रेड, नेबुला ब्लू और गैलेक्सी ग्रे कलर्स के ऑप्शन्स मिलते हैं.
कीमतों की पूरी लिस्ट (एक्स शोरूम)
|वेरिएंट
|Petrol MT
|Petrol AT
|Diesel MT
|Diesel AMT
|REVX M(O)
|-
|₹9.99 लाख
|-
|-
|REVX EDGE
|₹9.39 लाख
|₹10.59 लाख
|₹10.59 लाख
|-
|REVX EDGE (O)
|₹9.89 लाख
|₹11.09 लाख
|₹11.09 लाख
|₹11.91 लाख
मुख्य पॉइंटर्स:
- REVX EDGE पेट्रोल मैनुअल सिर्फ ₹9.39 लाख से शुरू
- पैनोरमिक सनरूफ वाला EDGE (O) ₹9.89 लाख से उपलब्ध
- 10 लाख से कम में पेट्रोल ऑटोमैटिक विकल्प भी
- 6 एयरबैग्स और 35 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड
- Dual-tone roof और LED लाइटिंग से स्टाइलिश लुक
- Wireless Android Auto और cruise control जैसी सुविधाएं
यह नया लाइनअप उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो बजट कीमत में रहते हुए अच्छी सुविधाओं वाली SUV खरीदना चाहते हैं, जिसमें सेफ्टी फीचर्स की कमी न हो. XUV 3XO पहले से ही डिजाइन, स्पेस और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. अब REVX EDGE ने इसे और अटैरेक्टिव बना दिया है. इसे महिंद्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. जो लोग नई एसयूवी खरीदना चाहते हैं, वो डीलरशिप जाकर टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं.