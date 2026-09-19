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Mahindra XUV 3XO REVX EDGE: ₹9.39 लाख से शुरू, पैनोरमिक सनरूफ भी ₹10 लाख के अंदर

2.5 साल में 2.5 लाख यूनिट बेचकर XUV 3XO महिंद्रा की सबसे तेज बिकने वाली एसयूवी बन गई है और अब नए वेरिएंट से इसका आकर्षण और बढ़ गया है. ( Image Credit: Mahindra Auto )

हैदराबाद: महिंद्रा ने अपनी लोकप्रिय SUV XUV 3XO की REVX सीरीज को और बड़ा बना दिया है. कंपनी ने नया XUV 3XO REVX EDGE वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ ₹9.39 लाख (ex-showroom) रखी गई है. इसके साथ REVX EDGE (O) और REVX M(O) का नया पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट भी लॉन्च किया गया है. XUV 3XO ने पिछले ढाई साल में 2.5 लाख यूनिट्स बेच ली हैं. यह महिंद्रा की सबसे तेज बिकने वाली SUV भी बन गई है. अब कंपनी ने आम लोगों के बजट में और ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश की है. REVX EDGE में क्या खास है REVX EDGE वेरिएंट में बाहर से देखने में अच्छा लुक मिलता है. इसमें ड्युन-टन रूफ, बॉडी-कलर्ड ग्रिल और ब्लैक व्हील कवर्स दिए गए हैं. आगे एलईडी सिग्नेचर लैंप्स और पीछे एलईडी टेल लैप्स लगे हैं. इसके अंदर बैठने पर ब्लैक लेदरेट्स सीट्स मिलती हैं. पीछे एसी वेंट्स और कप होल्डर वाला आर्मरेस्ट मिलता है. इसमें 26.03 cm का एचडी इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायर्ड एपल कारप्ले चलता है. क्रूज कंट्रोल, रियर-व्यू कैमरा, ड्राइवर सीट की एडजस्टेबल ऊंचाई और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स भी हैं. इसमें Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं.