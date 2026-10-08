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15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन, जानें क्या होंंगे बदलाव

Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन जल्द होगा लॉन्च ( फोटो - Instagram/mahindraxuv3xo )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने जानकारी दी है कि कंपनी आगामी 15 अक्टूबर को अपनी Mahindra XUV ​​3XO कॉम्पैक्ट SUV का CNG वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. बता दें कि पहले भी कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं थीं कि कंपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के CNG वेरिएंट पर काम कर रही है, और अब कंपनी ने CNG वर्जन का एक टीज़र जारी किया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह Mahindra XUV 3XO का चौथा पावरट्रेन ऑप्शन होने वाली है, जो मौजूदा पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के साथ बेचा जाएगा. इससे Mahindra की सबसे सस्ती SUV को Tata Nexon के साथ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तरह के पावरट्रेन लाइनअप में से एक मिलेगा.

Mahindra XUV 3XO CNG में क्या मिलेगा

मौजूदा समय में Mahindra XUV 3XO को दो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाता है. इसमें पहला 1.2-लीटर MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 111hp की पावर देता है. दूसरा 1.2-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 131hp की पावर प्रदान करता है. ऐसे में संभावना है कि कंपनी पहले वाले इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट दे सकती है. हालांकि इसके बारे में कंपनी ने सटीक जानकारी नहीं दी है. जानकारी के अनुसार, MPFI इंजन बनाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है और इन्हें CNG के लिए बदलना भी आसान होता है, क्योंकि इनमें फ्यूल को इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है. वहीं डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन के साथ ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल और महंगा है. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि Mahindra XUV 3XO में CNG टैंक को कैसे फिट करती है, क्योंकि इस सेगमेंट में इस कार की बूट स्पेस पहले से ही सबसे कम है और CNG टैंक लगने से यह और भी कम हो सकती है.