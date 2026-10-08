15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन, जानें क्या होंंगे बदलाव
Mahindra Auto अपनी Mahindra XUV 3XO कॉम्पैक्ट SUV का CNG वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. इसे आगामी 15 अक्टूबर को बाजार में उतारा जाएगा.
Published : October 8, 2026 at 4:19 PM IST
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने जानकारी दी है कि कंपनी आगामी 15 अक्टूबर को अपनी Mahindra XUV 3XO कॉम्पैक्ट SUV का CNG वेरिएंट लॉन्च करने वाली है. बता दें कि पहले भी कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं थीं कि कंपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के CNG वेरिएंट पर काम कर रही है, और अब कंपनी ने CNG वर्जन का एक टीज़र जारी किया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह Mahindra XUV 3XO का चौथा पावरट्रेन ऑप्शन होने वाली है, जो मौजूदा पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के साथ बेचा जाएगा. इससे Mahindra की सबसे सस्ती SUV को Tata Nexon के साथ इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तरह के पावरट्रेन लाइनअप में से एक मिलेगा.
Mahindra XUV 3XO CNG में क्या मिलेगा
मौजूदा समय में Mahindra XUV 3XO को दो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाता है. इसमें पहला 1.2-लीटर MPFI टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 111hp की पावर देता है. दूसरा 1.2-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 131hp की पावर प्रदान करता है. ऐसे में संभावना है कि कंपनी पहले वाले इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट दे सकती है.
हालांकि इसके बारे में कंपनी ने सटीक जानकारी नहीं दी है. जानकारी के अनुसार, MPFI इंजन बनाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है और इन्हें CNG के लिए बदलना भी आसान होता है, क्योंकि इनमें फ्यूल को इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है. वहीं डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन के साथ ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल और महंगा है.
हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि Mahindra XUV 3XO में CNG टैंक को कैसे फिट करती है, क्योंकि इस सेगमेंट में इस कार की बूट स्पेस पहले से ही सबसे कम है और CNG टैंक लगने से यह और भी कम हो सकती है.
यह देखना भी बाकी है कि क्या Mahindra टाटा की तरह डुअल CNG टैंक सेटअप अपनाती है या फिर टैंक को बूट के नीचे लगाती है. जो भी हो, इसके लिए कुछ री-इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है.
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में CNG की संभावना
हाल ही में भारतीय बाजार में CNG की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसे देखते हुए महिंद्रा के लिए इस सेगमेंट में उतरना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है. इससे न सिर्फ़ Mahindra XUV 3XO की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि Mahindra को अप्रैल 2027 से लागू होने वाले सख़्त CAFÉ III नियमों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी, ख़ासकर इसलिए क्योंकि Mahindra की ज़्यादातर बिक्री डीज़ल गाड़ियों की होती है.
Mahindra के लिए CNG ऑप्शन कोई नई बात नहीं है. कंपनी पहले भी अपनी कुछ कमर्शियल पिकअप गाड़ियों में यह फ़्यूल ऑप्शन दे चुकी है. इसके साथ ही पुरानी Mahindra Logan और Verito के लिए कन्वर्ज़न किट भी उपलब्ध कराई गई थी. हालांकि, Mahindra XUV 3XO कंपनी की मौजूदा लाइनअप में पहली CNG कार होने वाली है.
इसके साथ ही Mahindra भी Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Kia, और Toyota जैसी कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जो अपनी गाड़ियों में फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG किट प्रदान करती हैं. कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में CNG के लिए काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि अभी सिर्फ़ Maruti Brezza और Tata Nexon ही CNG पावरट्रेन के साथ बाजार में बेची जा रही हैं.
15 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद, Mahindra आने वाले हफ़्तों में इसकी कीमतों घोषित कर सकती है. संभावना जताई जा रही है कि इसके पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले इसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा होगी.