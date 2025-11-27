लॉन्च हुई Mahindra की पहली 7-सीटर एसयूवी XEV 9S, जानें क्या है कीमत और रेंज
Mahindra ने अपनी नई Mahindra XEV 9S को लॉन्च कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपये है.
Published : November 27, 2025 at 12:11 PM IST
हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने करीब एक साल पहले अपनी पहली 'इलेक्ट्रिक ओरिजिन' एसयूवी की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब कंपनी ने अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), Mahindra XEV 9S को लॉन्च कर दिया है, जिसके Pack One Above वेरिएंट की शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपये है.
कार निर्माता कंपनी के इलेक्ट्रिक एसयूवी पोर्टफोलियो में इस नए मॉडल को टॉप पर फिट गया है. Mahindra XEV 9S कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बैटरी चालित कार है, और इसके bespoke EV आर्किटेक्चर पर आधारित तीसरी कार है.
Mahindra & Mahindra ने जानकारी दी है कि पैक टू एबव की कीमत 24.45 लाख रुपये (70 kWh) और 25.45 लाख रुपये (79 kWh) होगी, पैक थ्री की कीमत 27.35 लाख रुपये और पैक थ्री एबव की कीमत 29.45 लाख रुपये (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है. XEV 9S की टेस्ट ड्राइव 5 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि इसकी बुकिंग 14 जनवरी को शुरू होगी और इसकी डिलीवरी 23 जनवरी से शुरू होगी.
Mahindra XEV 9S का डिजाइन
इस कार के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो पहली नजर में Mahindra XEV 9S दहन-इंजन वाले XUV700 के समान दिख सकती है, क्योंकि यह एक समान सिल्हूट को अपनाता है. हालांकि, स्टाइलिंग टच इसे XEV 9E के काफी करीब ले जाता है.
आकार के बारे में बात करें तो Mahindra XEV 9S काफी हद तक XUV700 के समान है, इसकी ऊंचाई लगभग समान (1,745 मिमी) है लेकिन इसका व्हीलबेस थोड़ा लंबा 2,762 मिमी है.
Mahindra XEV 9S का पावरट्रेन
मौकेनिकल तौर नई Mahindra XEV 9S कमोबेश XEV 9E के समान है, क्योंकि यह समान इंग्लो आर्किटेक्चर पर आधारित है. इसके साथ ही इसमें समान बैटरी विकल्प - 59 kWh और 79 kWh का इस्तेमाल ही किया गया है.
Mahindra XEV 9S को पावर देने के लिए इसमें वहीं मोटर सेटअप मिलता है, जो अन्य इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी में पाए जाते हैं. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 228 बीएचपी की पावर और 282 बीएचपी का पावर प्रदान करती है, जबकि टॉर्क सभी वेरिएंट के लिए 380 एनएम पर एक समान है.
Mahindra के मुताबिक, यह Mahindra XEV 9S को 70 लाख रुपये से कम कीमत वाली सबसे तेज सात सीटों वाली एसयूवी बनाने में मदद करता है, जिसकी टॉप स्पीड 202 किमी प्रति घंटा है. इस कार का 228 बीएचपी मॉडल 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7.9 सेकंड में हासिल कर सकता है, और इसका 282 बीएचपी वर्जन इस रफ्तार को हासिल करने के लिए 7 सेकंड लेता है. हालांकि, Pack Two Above पर एक तीसरा बैटरी विकल्प - एक 70 kWh यूनिट मिलता है.