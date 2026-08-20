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Mahindra XEV 9S का नया 6-सीटर वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Mahindra XEV 9S का नया 6-सीटर वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को अब 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी लॉन्च कर दिया है. बता दें कि लॉन्च के समय से ही यह इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ़ 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी. हालांकि, कंपनी ने अब ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर नया 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन XEV 9S के Pack Two और Pack Three वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है. इसकी कीमत 7-सीटर 'Pack Two' वेरिएंट से 17,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि 6-सीटर 'Pack Three' की कीमत इसके 7-सीटर वर्जन से 20,000 रुपये ज़्यादा है. इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख रुपये है, जबकि टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 30.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Mahindra XEV 9S का 6-सीटर वेरिएंट (फोटो - Mahindra Auto) Mahindra XEV 9S 6-सीटर वेरिएंट के फीचर्स

इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, XEV 9S के 6-सीटर वर्जन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी पूरी रेंज में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है. इस वेरिएंट में Snapdragon 8295 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. कार में कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G सपोर्ट भी दिया गया है. इसके अलावा, कार में मिलने वाले 12.3-इंच के पैसेंजर डिस्प्ले में पहले से इंस्टॉल OTT और दूसरे ऐप्स मिलते हैं. ज़्यादा फीचर्स के लिए, XEV 9S में एक इन-कार कैमरा भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉल करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फ़ोटो लेने के लिए किया जा सकता है.