Mahindra XEV 9S का नया 6-सीटर वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Mahindra ने इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को अब 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी लॉन्च कर दिया है. यह SUV सिर्फ़ 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी.
Published : August 20, 2026 at 10:10 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S को अब 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी लॉन्च कर दिया है. बता दें कि लॉन्च के समय से ही यह इलेक्ट्रिक SUV सिर्फ़ 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी. हालांकि, कंपनी ने अब ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर नया 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन पेश किया है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन XEV 9S के Pack Two और Pack Three वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है. इसकी कीमत 7-सीटर 'Pack Two' वेरिएंट से 17,000 रुपये ज़्यादा है, जबकि 6-सीटर 'Pack Three' की कीमत इसके 7-सीटर वर्जन से 20,000 रुपये ज़्यादा है. इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख रुपये है, जबकि टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 30.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Mahindra XEV 9S 6-सीटर वेरिएंट के फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, XEV 9S के 6-सीटर वर्जन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी पूरी रेंज में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है. इस वेरिएंट में Snapdragon 8295 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. कार में कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G सपोर्ट भी दिया गया है.
इसके अलावा, कार में मिलने वाले 12.3-इंच के पैसेंजर डिस्प्ले में पहले से इंस्टॉल OTT और दूसरे ऐप्स मिलते हैं. ज़्यादा फीचर्स के लिए, XEV 9S में एक इन-कार कैमरा भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल वीडियो कॉल करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और फ़ोटो लेने के लिए किया जा सकता है.
XEV 9S 6-सीटर 'Pack Three' वेरिएंट में Mahindra का 'Vision X' ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले दिया गया है, जो इस कार की विंडस्क्रीन पर रंगीन नेविगेशन और ड्राइविंग गाइड दिखाता है.
Mahindra XEV 9S 6-सीटर वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स
इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में 360-डिग्री कैमरे, फ्रंट पार्किंग सेंसर और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मिलते हैं. इसके रेंज-टॉपिंग मॉडल में लेवल 2+ ADAS सिस्टम भी मिलता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, फ्रंट और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और एक ऑटो पार्किंग फ़ंक्शन शामिल है.
Mahindra XEV 9S 6-सीटर वेरिएंट का पावरट्रेन
इस कार के ड्राइवट्रेन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. इसके 6-सीटर वर्जन 'Pack Two', 'Pack Three' और 'Pack Three Above' वेरिएंट्स में उपलब्ध है. 'Pack Two' वेरिएंट में जहां 70kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो 245bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
वहीं, इसके हायर वेरिएंट्स में 79kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादा पावरफुल मोटर के साथ आता है, और इसकी मोटर 286bhp की पावर प्रदान करती है, जबकि इसका टॉर्क 380Nm पर ही बना रहता है.
इसकी 70kWh की बैटरी 160kW DC चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि 79kWh का पैक 180kW DC चार्जिंग तक को सपोर्ट करता है. दोनों बैटरी पैक को उनके संबंधित चार्जिंग सेटअप के ज़रिए लगभग 20 मिनट में 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.