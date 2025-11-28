ETV Bharat / technology

मार्च 2026 तक Mahindra बढ़ाएगी अपने EVs का उत्पादन, मांग में हो रही बढ़ोतरी

Mahindra BE 6 Formula E Edition ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra महिंद्रा XEV 9S को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जिसके बाद अब कंपनी के पोर्टफोलियो में चार कारें हो गई हैं, जिनमें इस नई कार के अलावा Mahindra XEV 9e, BE 6 और Mahindra XUV400 शामिल हैं. लेकिन नई Mahindra XEV 9S के लॉन्च के मौके पर, Mahindra Auto के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिकर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को मौजूदा 4,000-5,000 यूनिट्स से बढ़ाकर 8,000 यूनिट्स करने का प्लान है. Mahindra EV प्रोडक्शन की क्षमता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, Mahindra की इलेक्ट्रिक EVs कंपनी के चाकन प्लांट में बनाई जाती हैं, जिसकी अभी हर महीने 5,000 यूनिट तक EV बनाने की कैपेसिटी है. खास बात यह है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी हर महीने 10,000 यूनिट तक है.