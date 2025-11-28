मार्च 2026 तक Mahindra बढ़ाएगी अपने EVs का उत्पादन, मांग में हो रही बढ़ोतरी
Mahindra Auto ने बताया कि वित्त वर्ष 2026 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को मौजूदा 4,000-5,000 यूनिट्स से बढ़ाकर 8,000 यूनिट्स करने का प्लान है.
Published : November 28, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में अपनी नई Mahindra महिंद्रा XEV 9S को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जिसके बाद अब कंपनी के पोर्टफोलियो में चार कारें हो गई हैं, जिनमें इस नई कार के अलावा Mahindra XEV 9e, BE 6 और Mahindra XUV400 शामिल हैं.
लेकिन नई Mahindra XEV 9S के लॉन्च के मौके पर, Mahindra Auto के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिकर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को मौजूदा 4,000-5,000 यूनिट्स से बढ़ाकर 8,000 यूनिट्स करने का प्लान है.
Mahindra EV प्रोडक्शन की क्षमता
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, Mahindra की इलेक्ट्रिक EVs कंपनी के चाकन प्लांट में बनाई जाती हैं, जिसकी अभी हर महीने 5,000 यूनिट तक EV बनाने की कैपेसिटी है. खास बात यह है कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी हर महीने 10,000 यूनिट तक है.
हालांकि, राजेश जेजुरिकर का कहना है कि वे मार्च 2026 तक ऑपरेटिंग कैपेसिटी लगभग 8,000 यूनिट्स तक हर महीने रखेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि सप्लाई चेन, वेंडर इकोसिस्टम और वर्कफोर्स उस लेवल पर लगातार चलने के लिए तैयार हैं.
कंपनी द्वारा जारी सेल्स आंकड़ों की माने तो Mahindra की टोटल मंथली सेल्स का लगभग 7.5 प्रतिशत उसकी EVs से आता है, जिसमें से लगभग 7 प्रतिशत Mahindra BE 6 और XEV 9e का है. हालांकि अब नई Mahindra XEV 9S की लॉन्च के बाद सेल्स नंबर और भी बढ़ने की उम्मीद है, और महिंद्रा को उम्मीद है कि साल 2028 तक उसकी EV सेल्स का प्रतिशत बढ़कर 20-25 प्रतिशत हो जाएगा, जो अभी के आंकड़े से लगभग 3 गुना ज़्यादा है.
हालांकि, Mahindra ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि बढ़ी हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी को नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स में कैसे बांटा जाएगा, जिसके बारे में Mahindra के ED का कहना है कि यह डिमांड पर निर्भर करेगा. जेजुरिकर ने कहा कि, 'जब हम हायर ऑपरेटिंग लेवल पर पहुंचेंगे, तो हम मॉडल के हिसाब से डिटेल्स समय के साथ बताएंगे."